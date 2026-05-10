Xbox Next: Asha Sharma will jedes Detail überarbeiten, um frustrierte Spieler zurückzugewinnen

Xbox-CEO Asha Sharma hat sich in einer internen Einschätzung deutlich zur aktuellen Situation der Marke geäußert und dabei eingeräumt, dass viele Spieler unzufrieden mit der bisherigen Entwicklung seien. Besonders die Wahrnehmung einer zu langsamen Weiterentwicklung bei der Konsole und einer schwachen Präsenz im PC-Bereich steht dabei im Fokus.

„Spieler sind frustriert mit uns, sie haben das Gefühl, dass wir unsere Konsole nicht genug beachtet haben, sie haben das Gefühl, dass unsere PC-Präsenz nicht sehr stark ist.“ „Wir werden damit beginnen, unser Fundament wiederherzustellen. Wir müssen die Grundlagen auf Konsole und PC reparieren. Wir müssen jedes einzelne Detail und jeden einzelnen Teil des Erlebnisses genau ausarbeiten, um schneller zum Spaß zu kommen und es einfacher zu machen.“

Laut Sharma sei es nun entscheidend, die Grundlage der Xbox-Plattform neu zu stärken und sich wieder stärker auf die Kernfunktionen zu konzentrieren. Ziel sei es, das gesamte Nutzererlebnis zu vereinfachen und schneller in einen spaßigen, reibungslosen Zustand zu bringen.

Dabei betont sie, dass künftig jedes einzelne Detail des Systems überarbeitet und verbessert werden müsse, um das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen und die Plattform langfristig wettbewerbsfähig zu halten.

Xbox wolle damit sowohl auf der Konsole als auch im PC-Ökosystem wieder eine klarere, stärkere Position einnehmen und die Spielererfahrung insgesamt konsequent weiterentwickeln.