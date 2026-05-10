Xbox Next: Asha Sharma will jedes Detail überarbeiten, um frustrierte Spieler zurückzugewinnen

Xbox-CEO Asha Sharma hat sich in einer internen Einschätzung deutlich zur aktuellen Situation der Marke geäußert und dabei eingeräumt, dass viele Spieler unzufrieden mit der bisherigen Entwicklung seien. Besonders die Wahrnehmung einer zu langsamen Weiterentwicklung bei der Konsole und einer schwachen Präsenz im PC-Bereich steht dabei im Fokus.
„Spieler sind frustriert mit uns, sie haben das Gefühl, dass wir unsere Konsole nicht genug beachtet haben, sie haben das Gefühl, dass unsere PC-Präsenz nicht sehr stark ist.“
„Wir werden damit beginnen, unser Fundament wiederherzustellen. Wir müssen die Grundlagen auf Konsole und PC reparieren. Wir müssen jedes einzelne Detail und jeden einzelnen Teil des Erlebnisses genau ausarbeiten, um schneller zum Spaß zu kommen und es einfacher zu machen.“
Laut Sharma sei es nun entscheidend, die Grundlage der Xbox-Plattform neu zu stärken und sich wieder stärker auf die Kernfunktionen zu konzentrieren. Ziel sei es, das gesamte Nutzererlebnis zu vereinfachen und schneller in einen spaßigen, reibungslosen Zustand zu bringen.
Dabei betont sie, dass künftig jedes einzelne Detail des Systems überarbeitet und verbessert werden müsse, um das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen und die Plattform langfristig wettbewerbsfähig zu halten.
Xbox wolle damit sowohl auf der Konsole als auch im PC-Ökosystem wieder eine klarere, stärkere Position einnehmen und die Spielererfahrung insgesamt konsequent weiterentwickeln.
96 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sie macht das bisher sehr gut und bringt richtig Bewegung in den Laden.
Natürlich muss man der Fairness anmerken, dass natürlich vieles von dem was Asha jetzt präsentieren kann natürlich auf der Arbeit von Phil und Sarah basiert. Mit vielen Dingen wie der neuen Konsole konnte sie ja noch nichts zu tun haben.
Das aus dem Weg muss man festhalten, dass Asha wegen ihrem Skillset zur XBOX CEO befördert wurde, dass da wäre Menschen dazu zu bringen, mit ihrem Produkt zu interagieren. Das hat Sie vorher bei Instacart hervorragend gemacht. Genau das soll Sie hier auch wieder Leisten, denn die XBOX Konsole und die Spiele sind herausragend, man muss das den Leuten eben wieder nahebringen, was da heißt frustrierten alten XBOX Gamer die Sache wieder schmackhaft zu machen indem man ihre Kritikpunkte hört und aufnimmt sowie neue Kunden durch wesentlich besseres Marketing zu gewinnen.
Und genau das macht Sie bisher meisterhaft. Die Frau legt los wie die Feuerwehr und bringt Dinge in Bewegung. Da könne wir uns alle Richtig dolle auf die Zukunft freuen.