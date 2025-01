Xbox Next: Überraschungsangriff im Jahr 2026?

Autor:, in / Xbox Next

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Was für überraschende Insider-Informationen! Plant Microsoft eine Vorverlegung der nächsten Xbox-Generation, um die strategische Positionierung gegenüber Sony zu verbessern?

Microsoft hatte zunächst einen Launch der nächsten Xbox-Generation für 2028 ins Auge gefasst. Dies ging aus geleakten internen Dokumenten hervor, die im September 2023 an die Öffentlichkeit gelangten.

Microsofts ursprüngliche Vision für die nächste Xbox-Generation war zu diesem Zeitpunkt äußerst innovativ und zukunftsweisend. Im Zentrum stand die Idee einer „hybriden“ Konsole, die eine nahtlose Verschmelzung von Cloud-Computing und lokaler Hardware ermöglichen sollte. Dieses Konzept zielte darauf ab, die Grenzen zwischen traditionellem Konsolenspiel und Cloud-Gaming vollständig aufzulösen, was Microsoft als „volle Konvergenz“ bezeichnete.

Ein besonders faszinierender Aspekt dieses Plans war die Entwicklung von „Cloud-Hybrid-Spielen“. Diese sollten nicht nur technologisch neuartig sein, sondern auch völlig neue Spielgenres und -mechaniken ermöglichen, die die einzigartigen Fähigkeiten dieser hybriden Architektur ausnutzen. Mit diesem ambitionierten Ansatz wollte Microsoft die Art und Weise, wie wir Videospiele erleben und konsumieren, grundlegend verändern und die Spielelandschaft revolutionieren.

Nun behauptet der Insider TheGhostOfHope, dass bereits für das Jahr 2026 eine neue Konsole unter dem Namen „Xbox Prime“ geplant sei. Dieses angebliche Erscheinungsdatum würde Xbox einen Vorsprung vor Sony geben, da die PS6 Gerüchten zufolge erst 2027 erscheinen soll. Mit der neuen strategischen Ausrichtung und der verbundenen Kampagne „This is an Xbox“ sah es erstmals nicht mehr so aus, als wenn Microsoft noch vorhatte, neben Nintendo und Sony mit ihrer Hardware zu konkurrieren.

Der Codename „Xbox Prime“ könnte auf Microsofts Ambitionen für ihre nächste Konsolengeneration hindeuten. Das Unternehmen verspricht den „größten technologischen Sprung aller Zeiten in einer Generation“ – eine gewagte Aussage, die Erwartungen weckt.

Branchengerüchte spekulieren bereits über mögliche Spezifikationen wie 8-Kern-Zen-5-CPUs und bis zu 32 GB GDDR7-RAM. Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, könnte die neue Xbox tatsächlich einen beachtlichen Leistungssprung darstellen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie viel von diesen ambitionierten Plänen letztendlich realisiert wird und wie sich die Konsole im Vergleich zur Konkurrenz positionieren wird.

Obwohl die Informationen spärlich sind, deuten sie auf Microsofts Ambitionen hin, mit der nächsten Konsolengeneration vielleicht doch aggressiver am Markt aufzutreten. Die frühe Positionierung und der Fokus auf Leistung und exklusive Inhalte könnten darauf abzielen, verlorenen Boden gegenüber Sony gutzumachen.

Wenn die Informationen stimmen sollten, könnte das eine strategische Entscheidung von Microsoft sein, um den Rückstand zur PS5 in der aktuellen Generation aufzuholen?