Xbox Next: Bond bekräftigt abermals Entwicklung neuer Hardware

Trotz Gerüchten um das Aus: Xbox-Präsidentin Sarah Bond versichert Entwicklung neuer Hardware und betont Partnerschaft mit AMD.

Immer wieder gibt es Zweifel daran, ob Microsoft eine weitere Konsolengeneration auf den Markt bringt. In regelmäßigen Abständen tauchen Berichte zur Aufgabe der eigenen Xbox-Hardware auf.

Erst vor wenigen Wochen stand die neue Xbox angeblich auf der Kippe. Ziemlich schnell stellte es sich wieder einmal als Falschmeldung heraus.

Auch ehemalige Führungskräfte prophezeien den Tod der Xbox – neuer Nährstoff für weitere Gerüchten zum Untergang.

Die letzte Woche auf den Markt eingeführten Handhelds der ROG Xbox Ally-Serie von ASUS dürften ebenfalls Fragen danach aufwerfen, wie es um eine nächste Xbox bestellt ist.

Darauf wurde auch Xbox-Präsidentin Sarah Bond angesprochen. Gegenüber Variety bekräftige sie abermals die Entwicklung von Xbox-Hardware und verwies auf die zehnjährige Partnerschaft mit Chip-Hersteller AMD.

„Wir sind zu 100 % daran interessiert, in Zukunft Dinge herzustellen. Wir haben unsere Hardware der nächsten Generation in der Entwicklung. Wir haben uns mit Prototypen und dem Design beschäftigt. Wir haben eine Partnerschaft mit AMD angekündigt, also wird es das geben.“ „Was wir hier [ROG Xbox Ally] gesehen haben, war eine Gelegenheit, auf neue Weise innovativ zu sein und den Spielern zusätzlich zu unserer Hardware der nächsten Generation eine weitere Wahlmöglichkeit zu bieten. Wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche der Spieler und Entwickler. Wenn es eine Nachfrage nach Innovationen gibt, werden wir sie entwickeln.“

Solange Microsoft keine konkrete neue Xbox-Konsole vorstellt, werden sich auch weiterhin Gerüchte halten, dass die Xbox tot sei.