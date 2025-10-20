Xbox Next: Bond bekräftigt abermals Entwicklung neuer Hardware

Immer wieder gibt es Zweifel daran, ob Microsoft eine weitere Konsolengeneration auf den Markt bringt. In regelmäßigen Abständen tauchen Berichte zur Aufgabe der eigenen Xbox-Hardware auf.
Erst vor wenigen Wochen stand die neue Xbox angeblich auf der Kippe. Ziemlich schnell stellte es sich wieder einmal als Falschmeldung heraus.
Auch ehemalige Führungskräfte prophezeien den Tod der Xbox – neuer Nährstoff für weitere Gerüchten zum Untergang.
Die letzte Woche auf den Markt eingeführten Handhelds der ROG Xbox Ally-Serie von ASUS dürften ebenfalls Fragen danach aufwerfen, wie es um eine nächste Xbox bestellt ist.
Darauf wurde auch Xbox-Präsidentin Sarah Bond angesprochen. Gegenüber Variety bekräftige sie abermals die Entwicklung von Xbox-Hardware und verwies auf die zehnjährige Partnerschaft mit Chip-Hersteller AMD.
„Wir sind zu 100 % daran interessiert, in Zukunft Dinge herzustellen. Wir haben unsere Hardware der nächsten Generation in der Entwicklung. Wir haben uns mit Prototypen und dem Design beschäftigt. Wir haben eine Partnerschaft mit AMD angekündigt, also wird es das geben.“
„Was wir hier [ROG Xbox Ally] gesehen haben, war eine Gelegenheit, auf neue Weise innovativ zu sein und den Spielern zusätzlich zu unserer Hardware der nächsten Generation eine weitere Wahlmöglichkeit zu bieten. Wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche der Spieler und Entwickler. Wenn es eine Nachfrage nach Innovationen gibt, werden wir sie entwickeln.“
Solange Microsoft keine konkrete neue Xbox-Konsole vorstellt, werden sich auch weiterhin Gerüchte halten, dass die Xbox tot sei.
Die nächste Xbox wird eine Revolution.
Der Konsolenmarkt wird nicht mehr derselbe sein. Eine Konsole mit allen Stores und somit allen Spielen – auch allen PlayStation-Spielen.
Alle Playstation Spiele sind jetzt bereits auf dem Xbox Handheld spielbar.
Da die PlayStation aktuell nur mit Hardware positive News generieren kann (bei Spielen sind sie derzeit komplett irrelevant geworden), macht es die Fanboys umso verrückter, dass die nächste PlayStation jetzt schon altbacken wirkt.
Ich bin gespannt was da auf uns zukommt.
An die Fanboys: Beruhig euch 😄 Ihr seid nur blind und sieht es nicht, weil ihr eine Plastikkonsole verehrt aber ihr könnt sicher sein, dass eine freie Auswahl IMMER besser ist für uns Gamer.
Und dann wird es heißen…
DAS IST KEINE XBOX!!!!!!!
Microsoft-Hardware + Microsoft-Software.
Sie sollen es nennen, wie sie möchten. 😄
Die Fanboys können es dann hoch und runter beten, während sie schön ihre Kreditkartendaten im einzigen und überteuerten PlayStation Store eingeben.
„Es ist keine Xbox… Es ist keine Xbox…”
*Vielen Dank, dass Sie für Lost Soul Aside 80 € bezahlt haben (Metascore: 62)*
„Es ist keine Xbox… Es ist keine Xbox… 🥲“
„And it really was Asus, because this is their hardware,” – Sarah Bond
Ich hab mal gehört das Sony das theoretisch blockieren könnte. Aber keine Ahnung ob das stimmt, Mich würde nur interessieren wie die im Vergleich mit ps5 oder 6 laufen.
Die Frage ist, warum sollte Sony das sperren?
Wenn Microsoft bei einem ~1000€ Gerät vielleicht 2 Millionen absetzt. Dann wird Sony das nicht als Konkurrenz sondern vielmehr als Sieg sehen.
Also untertreiben brauchen wir mal wirklich nicht, die 20 Millionen werden sicherlich geknackt.
Boa, das kann ich mir ehrlich nicht vorstellen. Nicht bei 1000€.
Ich glaube 5 Mio wären schon eine Überraschung. Aber Ok….lassen wir uns überraschen.
Vielleicht kommt es auch ganz anders und Microsoft bringt mit der Xbox Next eine klassische Konsole.
Wie denn 😂🤭
Ich kann beim besten Willen kein Astro Bot, Astro‘s Playroom, die Gran Turismo Teile, God of War 1,2,3. Demon‘s Soul‘s, Ghost of Yōtei, Shadow of The Colossus, The Last Guardian, Gravity Rush 1 u. 2, Bloodborne, Puppeteer um mal ein paar zu nennen auf den Xbox Handheld finden. Dafür das alle PlayStation Spiele jetzt auf den Xbox Handheld Spielbar sind fehlen doch eine ganze Menge.
Das, was du a beschreibst, habe ich neben meiner Series X jetzt schon.
Einen potenten Gaming PC.
Ich glaube es erst wenn die neue Box angekündigt ist. MS kann man aktuell nicht mehr 100% trauen!
Perfekt.
Parallel plant man den langfristigen Aufbau der Hardwareproduktion abseits des Chinesischen Markts. Ein längerfristiges Commitent in eigene Xbox Hardware kann man sich garnicht vorstellen. Great Microsoft 🙂
Muss man ja anscheinend immer wieder erwähnen, weil ein Teil im Internet lieber Meinungsmache glaubt, ohne deren Quellen zu checken und gegenzuchecken.
Checken und gegenchecken ist hier bei einigen nicht erwünscht. 😉
Es geht doch nur noch um Clicks und Aufmerksamkeit.
Ja, klar. Das natürlich auch.
Ich weiß nicht ob ich Bond vertrauen kann
Herrlich wie einige Accounts auf diesen Artikel abgehen. Ja, die Xbox ist nicht tot, egal wie sehr ihr es euch wünscht.
Bei Team Xbox sind inzwischen nur noch die Taten entscheidend und nicht die Worte oder irgendwelche Absichtserklärungen. Das Wort wurde bei Team Xbox, in den letzten 10 Jahren, zu oft gebrochen um da noch ernsthaft was drauf zu geben.
Warten wir mal auf die Fakten in Form von neuen, eigenen Hardware Präsentationen, Konsolen Releasedates und Vorbestellungen.