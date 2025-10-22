Xbox Next: Bond: Nächste Xbox ein hochwertiges und exklusives Erlebnis

Xbox-Chefin Sarah Bond deutet für die nächste Xbox ein sehr hochwertiges Premium-Erlebnis an.

Die nächste Xbox könnte Gamer tief ins Portemonnaie greifen lassen. In einem Interview mit Mashable sprach Xbox-Präsidentin Sarah Bond über die Zukunft der Konsole und reagierte auf Gerüchte, wonach das neue Gerät technisch einem High-End-Gaming-PC ähneln soll.

„Die Konsole der nächsten Generation wird ein sehr hochwertiges, sehr exklusives Erlebnis bieten“, erklärte Bond. „Einige unserer Ideen lassen sich bereits in diesem Handheld [ROG Xbox Ally X] erkennen, aber ich möchte noch nicht alles verraten.“

Diese Aussage lässt Raum für Spekulationen: Die kommende Xbox könnte sich deutlich von ihren Vorgängern unterscheiden und ein hybrides Konzept verfolgen – etwa mit Zugriff auf PC-Plattformen wie Steam. Gerüchte gab es dazu bereits von Monaten.

Wäre dies der Fall, würde Microsoft die Grenzen zwischen Konsole und PC weiter aufweichen und ein neues Kapitel im Gaming aufschlagen.