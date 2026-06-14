Xbox Next: CEO Asha Sharma kündigt mehr Third-Party-Exclusives an

Die neue Xbox-Führung unter Asha Sharma skizziert eine umfassende Neuausrichtung der künftigen Content-Strategie von Microsoft Gaming.
In einem internen Statement spricht Sharma davon, dass das Xbox-Studio-System in den vergangenen Jahren stark erweitert wurde, um mehrere strategische Ziele gleichzeitig zu bedienen – darunter Subscription-Dienste, Streaming-Angebote und neue Geräteplattformen. Diese Entwicklung habe jedoch dazu geführt, dass das Unternehmen in Teilen „überdehnt“ sei.
Gleichzeitig betont sie, dass Xbox einige der wichtigsten Franchises der Branche besitzt, die großes Potenzial und hohe Spieler-Nachfrage haben.
Diese Marken seien in der Vergangenheit jedoch nicht ausreichend finanziert worden, um ihr volles Wettbewerbsniveau zu erreichen.
Sharma hebt außerdem hervor, dass sowohl First-Party- als auch Third-Party-Exclusives sowie neue IPs entscheidend für den zukünftigen Erfolg von Xbox seien. Die aktuelle Pipeline an Ankündigungen und Veröffentlichungen sei ein klarer Beleg dafür, wie wichtig ein stabiler Nachschub an exklusiven Inhalten geworden ist.
Für die kommenden fünf Jahre plant Xbox daher offenbar eine Neubewertung der Investitionsprioritäten. Ziel sei es, das Gleichgewicht zwischen internen Produktionen und externen Partnerschaften neu zu definieren und langfristig zu stärken.
Welche konkreten Projekte oder Exklusivspiele daraus entstehen, bleibt bislang offen. Klar ist jedoch, dass Xbox seine Content-Strategie deutlich breiter und gleichzeitig fokussierter ausrichten will als in den vergangenen Jahren.
152 Kommentare AddedMitdiskutieren
Microsoft macht es richtig
Finde ich auch. Wenn Sony sich nicht öffnet und sich sogar wieder vom PC zurückzieht, sollte man ebenfalls auch wieder Exclusives haben dürfen.
Super noch mehr spiele die anderen vorenthalten werden. Mir egal ob Sony oder MS, beides Saftläden.
Niemand macht dir etwas unzugänglich, entweder entscheidest du dich für eins oder kaufst alle Plattformen. Nur weil man eine Xbox hat ist eine Ps5 nicht verboten.
Bei mir stehen alle Plattformen, Pc , Xbox, Ps, nintendo, Meta, Apple, Android usw. Bis jetzt ist noch niemand gekommen und wollte es mir verbieten 😂
Merkst du eigentlich selbst, aus was für einer extrem arroganten Blase du da argumentierst? Schön für dich, wenn du das Geld und den Platz hast, dir jede einzelne Plattform von PC über alle Konsolen bis hin zu Meta und Apple ins Zimmer zu stellen. Aber für den Großteil der Gamer ist das schlichtweg absolut unrealistisch.
Es geht hier nicht darum, dass irgendwer mit einem Verbotsschild vor meiner Tür steht. Es geht darum, dass künstliche Barrieren aufgebaut werden, die für uns Spieler absolut null Mehrwert haben. Wenn ein Third Party Entwickler ein Spiel fertig hat, das theoretisch auf jeder Plattform laufen würde, und es dann nur deshalb nicht für eine Konsole erscheint, weil ein Milliardenkonzern einen dicken Scheck ausgestellt hat, um die Konkurrenz zu blockieren, dann ist das einfach nur verbraucherunfreundlich. Ich kritisiere ein System, das Spieler dazu zwingt, Tausende von Euros für doppelte Hardware auszugeben, nur um ein paar künstlich blockierte Software Dateien abspielen zu dürfen. Wer das auch noch feiert, hat als Konsument echt jedes Gespür für ein faires Hobby verloren.
So ein Schwachsinn! Exklusiv Spiele sind wichtig für die Branche! Nur durch Exklusiv Spiele kann die Branche wachsen, man sieht ja das seitdem alles überall erscheint die Branche stagniert. Die Zeiten das Gamer mehrere Konsolen hatten sind seit ein paar Jahren vorbei, jetzt nachdem wieder Sony auf PC verzichtet und auch Xbox wieder Exklusive Spiele anbieten will, kaufen Millionen Gamer bald wieder mehrere Konsolen und die Branche kann wieder wachsen was uns allen zugute kommt!
Oder die Leute verzichten weil sie sich
das nicht leisten können oder wollen
Es lediglich ne Wette auf bessere Zeiten
Das kann genauso gut schief gehen
Das wird schief gehen, du hast es ja treffend erkannt, dass Gaming eher Luxus ist und dieser ist in Krisenzeiten weniger gefragt.
Wer hier Schwachsinn erzählt, bist exklusiv du. Zu glauben, dass die Gaming Branche wächst, nur weil Spieler gezwungen werden, ihr Geld für doppelte Plastikkästen statt für tatsächliche Spiele auszugeben, ist wirtschaftlich völlig absurd. Wenn ich 500 Euro für eine zusätzliche Konsole ausgeben muss, habe ich 500 Euro weniger für Spiele. Welchem Entwickler soll das bitte zugutekommen? Das Geld wandert in die Hardware Subventionierung der Konzerne, nicht in die Spieleproduktion.
Die Branche stagniert aktuell nicht wegen fehlender Exklusivtitel, sondern wegen explodierender Entwicklungskosten, Massenentlassungen und weil den Leuten in Zeiten von Inflation das Geld für überteuerte Hardware fehlt. Glaubst du ernsthaft, in der heutigen Wirtschaftslage sagen Millionen von Familien plötzlich „Ach Schatz, lass uns mal drei Konsolen kaufen, damit die Industrie wächst“?
Dass Spiele überall erscheinen, hat den Markt überhaupt erst so riesig gemacht. PC, Mobile und Crossplay haben Barrieren abgebaut. Was du hier forderst, ist kein Wachstum, sondern künstliche Verknappung, die den Markt schrumpfen lässt, weil immer weniger Leute Zugang zu den Spielen haben. Du feierst hier gerade das Melken der Gamer als Innovationsmotor.
Na hoffentlich nicht nur pixelige Indie games.
Oha, da bin ich ja mal gespannt
Sie soll es einfach nur machen. So wie es aussieht hat sie die Unterstützung von Big Boss und das ist ein sehr gutes Zeichen.
Make Xbox great again.
Das wäre zu schön um wahr zu sein, aber ich hoffe es auch.
Na da bin ich mal gespannt. Neue IPs finde ich gut. Mehr Exclusives finde ich auch gut, aber das ist natürlich sehr kontrovers hier mit den ganzen Blauen, denen das sicherlich nicht gefallen wird.
Eigene Spiele reichen.