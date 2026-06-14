Xbox Next: CEO Asha Sharma kündigt mehr Third-Party-Exclusives an

Die neue Xbox-Führung unter Asha Sharma skizziert eine umfassende Neuausrichtung der künftigen Content-Strategie von Microsoft Gaming.

In einem internen Statement spricht Sharma davon, dass das Xbox-Studio-System in den vergangenen Jahren stark erweitert wurde, um mehrere strategische Ziele gleichzeitig zu bedienen – darunter Subscription-Dienste, Streaming-Angebote und neue Geräteplattformen. Diese Entwicklung habe jedoch dazu geführt, dass das Unternehmen in Teilen „überdehnt“ sei.

Gleichzeitig betont sie, dass Xbox einige der wichtigsten Franchises der Branche besitzt, die großes Potenzial und hohe Spieler-Nachfrage haben.

Diese Marken seien in der Vergangenheit jedoch nicht ausreichend finanziert worden, um ihr volles Wettbewerbsniveau zu erreichen.

Sharma hebt außerdem hervor, dass sowohl First-Party- als auch Third-Party-Exclusives sowie neue IPs entscheidend für den zukünftigen Erfolg von Xbox seien. Die aktuelle Pipeline an Ankündigungen und Veröffentlichungen sei ein klarer Beleg dafür, wie wichtig ein stabiler Nachschub an exklusiven Inhalten geworden ist.

Für die kommenden fünf Jahre plant Xbox daher offenbar eine Neubewertung der Investitionsprioritäten. Ziel sei es, das Gleichgewicht zwischen internen Produktionen und externen Partnerschaften neu zu definieren und langfristig zu stärken.

Welche konkreten Projekte oder Exklusivspiele daraus entstehen, bleibt bislang offen. Klar ist jedoch, dass Xbox seine Content-Strategie deutlich breiter und gleichzeitig fokussierter ausrichten will als in den vergangenen Jahren.