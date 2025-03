Xbox Next: Dashboard mit Steam aufgetaucht, Microsoft löscht Beitrag

Autor:, in / Xbox Next

Microsoft hat kürzlich ein Bild der neuen Xbox-Benutzeroberfläche veröffentlicht und anschließend wieder entfernt, auf dem Steam-Spiele angezeigt wurden.

Dieses Bild zeigt, dass Microsoft möglicherweise plant, Steam-Spiele direkt auf der Xbox-Konsole verfügbar zu machen.

Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass Microsoft die Integration von PC-Spielen in das Xbox-Ökosystem vorantreibt.

Zusätzlich gibt es Berichte über ein Xbox-Handheld-Gerät, das in Zusammenarbeit mit ASUS entwickelt wird. Dieses Gerät, bekannt unter dem Codenamen Project Kennan, soll Windows als Betriebssystem nutzen und eine Benutzeroberfläche bieten, die an die Xbox-Konsole erinnert. Es wird erwartet, dass es in zwei Varianten erhältlich sein wird, wobei der Preis der Basismodelle zwischen 499 und 599 US-Dollar liegen soll.