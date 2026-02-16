Xbox Next: Design des RDNA‑5‑Monsterchips vollständig abgeschlossen – Gerücht

Laut einem aktuellen Bericht von Moore’s Law Is Dead hat Microsoft einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung seiner nächsten Xbox‑Generation erreicht.
Der Insider, der in der Vergangenheit mehrfach zutreffende Xbox‑Informationen geliefert hat, spricht davon, dass die Spezifikationen nicht nur festgelegt, sondern die CPU‑ und GPU‑Designs vollständig abgeschlossen seien. Damit soll das Silizium bereits in einem Zustand vorliegen, der bis ins kleinste Detail – inklusive Verdrahtung und Chip‑Struktur – finalisiert ist.
Besonders brisant ist die Behauptung, dass die neue Xbox‑GPU auf AMD’s RDNA‑5‑Architektur basiert und nicht auf einer abgespeckten Konsolenvariante, sondern auf dem gleichen Chip, der auch im Nachfolger der Radeon 9070 XT zum Einsatz kommen soll.
Sollte das zutreffen, würden PC‑High‑End‑Grafikkarten und die neue Xbox erstmals identisches Silizium teilen. Für Entwickler wäre das ein enormer Vorteil, da Optimierungen nicht mehr zwischen zwei unterschiedlichen Plattformen aufgeteilt werden müssten.
Die frühe Fertigstellung der Hardware deutet laut dem Bericht klar auf einen Release im Jahr 2027 hin. Wenn die Chips jetzt bereitstehen, hätte Microsoft rund zwei Jahre Zeit, um Betriebssystem, Treiber und vor allem Spiele zu optimieren.
Entwickler könnten theoretisch deutlich früher mit finalen Devkits arbeiten könnten – ein seltener Luxus, der die Chance auf einen echten „Next‑Gen‑Launch“ erhöht, statt einer Übergangsphase voller Cross‑Gen‑Titel.
Trotz der vielversprechenden Informationen bleibt Vorsicht angebracht. Bis 2027 kann sich die technische Landschaft noch mehrfach verändern. Dennoch vermittelt der Leak den Eindruck, dass Microsoft bei seinem „Magnus“-Projekt ungewöhnlich weit ist und die nächste Konsolengeneration mit klarer Strategie vorbereitet.
Sollte sich das bewahrheiten, könnte der Start der neuen Xbox‑Generation einer der spannendsten der letzten Jahre werden.
Na mal schauen. Hoffentlich endet das dann nicht so wie im PC Sektor, wo immer stärkere Hardware oft nur dazu dient, die laziness vieler Studios im Optimierungsbereich zu unterstützen damit deren Spiele überhaupt halbwegs laufen. Auf cross-gen Titel sollte mann sich auch nach wie vor einstellen.
Wenn Microsoft das Ding vorstellt und das Design usw sagt mir voll zu werde ich wahrscheinlich sowieso wieder schwach und kaufe sie.
Da ich mir ohnehin schon eine Gaming Ecke samt Schreibtisch und Oled Gaming Monitor gemacht habe passt so ein Xbox PC sehr gut ins Set Up ✌️
Schmeckt und hört sich gut an! Wird direkt gekauft
This is for the Players.
Und sicher auch „for the payers“ 💸😅
Dann kann man ja mal bald eine Präsentation machen, her damit !
Die Frage ist wohl eher wie sich das mit den RAM und Speicherpreisen entwickelt.
Das Ende ist ja noch erreicht wie es bisher aussieht und da könnte 2027 dann doch noch etwas früh sein weil sie einfach zu teuer werden könnte.
Wir haben jetzt irgendwo das erste mal den Punkt wo man Leuten zu älterer Hardware (Mainboard/RAM) rät anstatt das aktuelle zu bevorzugen wegen des Preises.
Ich frage mich ein wenig, warum man wieder auf so eine leistungsstarke Hardware (mit entsprechendem Preis) setzt, wenn es doch eher um Absatzzahlen und Software geht.
Es sei denn, man will den Konsolenzyklus verlängern, aber die Series X ist doch immer noch eine sehr leistungsstarke Konsole.
Gerüchte, Gerüchte und noch mehr Gerüchte…vielleicht zeigen sie mal nen kurzen Trailer zu den Game Awards um den Xbox Fans zu zeigen man ist noch da.
Und neue Woche neue Gerüchte