Xbox Next: Design des RDNA‑5‑Monsterchips vollständig abgeschlossen – Gerücht

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Microsoft die Chip‑Architektur der kommenden Xbox bereits abgeschlossen hat und die Konsole auf einem vollwertigen RDNA‑5‑Grafikdesign basiert.

Laut einem aktuellen Bericht von Moore’s Law Is Dead hat Microsoft einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung seiner nächsten Xbox‑Generation erreicht.

Der Insider, der in der Vergangenheit mehrfach zutreffende Xbox‑Informationen geliefert hat, spricht davon, dass die Spezifikationen nicht nur festgelegt, sondern die CPU‑ und GPU‑Designs vollständig abgeschlossen seien. Damit soll das Silizium bereits in einem Zustand vorliegen, der bis ins kleinste Detail – inklusive Verdrahtung und Chip‑Struktur – finalisiert ist.

Besonders brisant ist die Behauptung, dass die neue Xbox‑GPU auf AMD’s RDNA‑5‑Architektur basiert und nicht auf einer abgespeckten Konsolenvariante, sondern auf dem gleichen Chip, der auch im Nachfolger der Radeon 9070 XT zum Einsatz kommen soll.

Sollte das zutreffen, würden PC‑High‑End‑Grafikkarten und die neue Xbox erstmals identisches Silizium teilen. Für Entwickler wäre das ein enormer Vorteil, da Optimierungen nicht mehr zwischen zwei unterschiedlichen Plattformen aufgeteilt werden müssten.

Die frühe Fertigstellung der Hardware deutet laut dem Bericht klar auf einen Release im Jahr 2027 hin. Wenn die Chips jetzt bereitstehen, hätte Microsoft rund zwei Jahre Zeit, um Betriebssystem, Treiber und vor allem Spiele zu optimieren.

Entwickler könnten theoretisch deutlich früher mit finalen Devkits arbeiten könnten – ein seltener Luxus, der die Chance auf einen echten „Next‑Gen‑Launch“ erhöht, statt einer Übergangsphase voller Cross‑Gen‑Titel.

Trotz der vielversprechenden Informationen bleibt Vorsicht angebracht. Bis 2027 kann sich die technische Landschaft noch mehrfach verändern. Dennoch vermittelt der Leak den Eindruck, dass Microsoft bei seinem „Magnus“-Projekt ungewöhnlich weit ist und die nächste Konsolengeneration mit klarer Strategie vorbereitet.

Sollte sich das bewahrheiten, könnte der Start der neuen Xbox‑Generation einer der spannendsten der letzten Jahre werden.