Xbox Next: Drei neue Controller-Prototypen in Arbeit – Bericht

Wie Jez Corden in der neuesten Folge des Xbox Two Podcasts berichtet, möchte Xbox mit Blick auf die Zukunft Änderungen an seinen Xbox-Controllern vornehmen und arbeitet dazu aktuell an mindestens drei Controller-Prototypen.

Cordens Quellen zufolge werde es sich wohl um eine billige Variante ähnlich dem aktuellen Controller mit einigen Verbesserungen, eine Mittelklasse-Variante und eine Elite-Variante handeln, die er als „richtigen Elite Series 3“ bezeichnet.

Für den High-End-Controller könne eines der Features eine „Direct-to-Cloud“-WiFi-Verbindung sein, welche eine Verbindung über WiFi anstelle von Bluetooth ermöglicht, um Input Lag zu minimieren. Außerdem geht der Analyst von einem Schalter zum Umschalten zwischen Cloud- und PC/Konsolen-Modus aus.

Bezüglich einer offiziellen Ankündigung geht Corden von einem Termin im nächsten Jahr oder einer gemeinsamen Enthüllung mit der nächsten Xbox-Generation aus, stellt jedoch klar, dass er dazu keine handfesten Informationen hat.