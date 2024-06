Xbox Next: Eingestellte Keystone-Konsole im Detail

Autor:, in / Xbox Next

Mit Project Keystone wollte Microsoft eine Cloud-Gaming-Konsole in die Haushalte bringen. Doch das Projekt wurde eingestellt, weil die Anforderungen nicht erfüllt werden konnten.

Phil Spencer hatte als Grundvoraussetzung eine Preisspanne zwischen 99,- und maximal 129,- US-Dollar festgelegt. Ein sehr lukrativer Preis für Endverbraucher, aber unmöglich für die Technikexperten von Microsoft umzusetzen.

Durch ein neu entdecktes Patent von WindowsCentral auf ppubs.uspto.gov sind jetzt neue Details zur eingestellten Keystone-Konsole aufgetaucht. Der Formfaktor entsprach ungefähr einer „halben Xbox Series S“ samt Lüfter, dessen Unterseite mit dem Ring der Xbox Series X versehen war.

An der Front sollte ein USB-Port und der Power-Knopf platziert werden. Am Heck warteten Ethernet, Power und HDMI. An der Seite gab es einen Pairing-Button zum Verknüpfen von Zubehör und Controller.

Mehr Details sind durch den Patentfund nicht durchgesickert. Es bleibt spannend, ob Microsoft eines Tages die Idee wieder aufgreifen wird oder nicht.