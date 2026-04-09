Xbox Next: Entwickler verrät: Erste Konsole sollte bereits Xbox-PC-Hybrid sein

Microsoft arbeitet mit Project Helix an einer neuen Generation von Hardware, die die Grenzen zwischen Konsole und PC weiter auflösen soll. Zwar hält sich Microsoft mit konkreten Details noch zurück, doch das Ziel ist klar: eine Plattform, die sowohl Xbox- als auch PC-Spiele unterstützt.
Ein Blick zurück zeigt, dass diese Idee keineswegs neu ist. Ed Fried, einer der ursprünglichen Entwickler der ersten Xbox beschreibt das Konzept als Rückkehr zu einer Vision, die bereits vor dem Launch der ersten Konsole im Jahr 2001 existierte. Damals sollte die Xbox im Kern wie ein PC mit Windows funktionieren, jedoch in einer konsolenähnlichen Form.
Diese frühe Idee wurde seinerzeit durch technische Einschränkungen begrenzt. Besonders der begrenzte Arbeitsspeicher stellte ein Problem dar, da ein Teil der Ressourcen für das System reserviert werden musste. Dadurch fehlte Entwicklern wertvoller Spielraum, um Spiele optimal zu gestalten.
Heute hat sich die Situation grundlegend verändert. Moderne Hardware bietet deutlich mehr Leistung und Speicher, während sich auch die Unterschiede zwischen PC- und Konsolenspielen zunehmend angleichen. Funktionen wie Crossplay und kompatible Eingabegeräte tragen zusätzlich dazu bei, die Plattformen näher zusammenzubringen.
Mit Project Helix könnte Microsoft nun genau diesen Ansatz umsetzen und eine hybride Plattform schaffen, die sowohl Flexibilität als auch Leistung vereint. Ob und wie sich dieses Konzept langfristig im Markt behauptet, bleibt jedoch abzuwarten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Über Project Helix wurde schon vor 16 Jahren bei MS berichtet.
Hieß damals auch tatsächlich auch schon Project Helix.
Ich finde das Konzept gut und freue mich schon auf die kommende Konsole.
Schaut euch the Making of Xbox auf Youtube an.
Bill Gates wurde damals „ein wenig“ veräppelt, der wollte von Anfang an eine Windows Konsole, und nur 25 Jahre später wird seine Vision wahr. Man kann ja von ihm halten was man will, aber der hatte es drauf, genau wie ein Steve Jobs.
Billy ist damals wohl regelrecht ausgerastet als raus kam das Windows gar nicht richtig auf der XBOX funktioniert 😅
Wenn du die Doku auf Spielewelten von Andy meinst, die ist klasse
Ich meine den 3 Teiler: Power on- The Story of Xbox.
Wirklich sehenswert, kommen auch viel deutsche Programmierer und legendäre Spiele Redakteure von damals zu Wort.
Werde heute abend mal bei Spielewelten nach der Doku schauen, ich weiß gar nicht ob ich die schon gesehen habe. Find ich mega interessant, wenn Gamer, Spieleredakteure und Co, von der alten Xbox berichten.
Nur das Xbox Helix tatsächlich KEIN Windows OS bekommt. Jedenfalls nicht das komplette Ding. Es wird ein konsolenoptimiertes OS, das Windows Titel abspielen kann. So wurde es auf der GDC bestätigt.
Ich hoffe Microsoft verbockt das nicht.
Mit Windows 11 auf meinem neuen Rog XBOX Alley X hatte ich jetzt schon einige ärgerliche Fehler und Bugs, die mein Spielzeit mit unnötig Neustarts und Updates verringert haben.
Nein. Siehe oben.
Für Games wird es einen Windows Core OS Unterbau geben, ähnlich wie den bspw auch Steam OS nutzt. Aber es bleibt ein Konsolen OS. Kein komplettes Windows.
Das wird definitiv die größte Herausforderung werden für Microsoft
Nun wird seine Vision Realität.
Gespannt wie sie es umsetzen.
Jede Konsole von MS ist wie ein Ü-Ei, man weiß nie, was man bekommt 😅