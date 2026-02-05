Xbox Next: Epic Games Store soll auf die nächste Xbox kommen

Microsofts nächste Xbox wird zum offenen Windows‑Gaming‑PC – und Epic will mit seinem Store dabei sein.

Epic Games reagiert auf die anhaltenden Gerüchte rund um Microsofts nächste Xbox‑Generation, die im Kern ein vollwertiger Windows‑PC sein soll. Die neue Hardware wird laut aktuellen Informationen PC‑Stores wie Steam, GOG und weitere Windows‑Launcher unterstützen. Epic beobachtet diese Entwicklung genau und bereitet sich darauf vor, seinen Store ebenfalls auf die Plattform zu bringen.

Die nächste Xbox: Ein PC mit Konsolen‑Interface

Microsofts kommende Xbox setzt auf Windows 11 und eine zusätzliche Interface‑Schicht, die das Betriebssystem controller‑ und TV‑freundlich macht. Entwickler müssen ihre Anwendungen jedoch anpassen, um die sogenannte Full Screen Experience optimal zu nutzen.

Steam verfügt bereits über einen Big‑Picture‑Modus, während Microsoft eine eigene Vollbild‑Umgebung für Windows‑Apps auf der Konsole etabliert. Epic untersucht diese neuen Möglichkeiten aktiv.

Epic: „Wenn Microsoft es zulässt, sind wir dabei“

Steve Allison, VP & GM des Epic Games Store, bestätigt laufende Gespräche mit Microsoft:

„Wir haben mit den Leuten bei Microsoft gesprochen. Wenn sie es wirklich erlauben, Steam und den Epic Games Store auf der nächsten Xbox‑Hardware laufen zu lassen, werden wir dabei sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dafür eine App bauen müssen, die dort funktioniert.“

Eine solche App existiert derzeit noch nicht, wäre aber Voraussetzung für eine native Integration.

Optimierte Xbox‑Version: Noch nicht geplant, aber wahrscheinlich

Eine speziell für die Xbox‑Full‑Screen‑Experience optimierte Version des Epic Games Store steht aktuell nicht im offiziellen Entwicklungsplan. Allison betont jedoch, dass das Thema intern regelmäßig diskutiert wird:

„Ich erwarte, dass wir es am Ende machen werden… Es passiert wahrscheinlich nicht dieses Jahr. Vielleicht nächstes Jahr.“

Er verweist außerdem auf seine Begeisterung für Windows‑Handhelds wie den ROG Ally — einschließlich des neuen Xbox‑Ally‑Modells — als Beispiel dafür, wie attraktiv ein Gerät ist, das sowohl Steam als auch Epic unterstützt.

Quelle
  1. lunatic1988 3960 XP Beginner Level 2 | 05.02.2026 - 13:45 Uhr

    Dann kann ich ja endlich mal die hunderten Gratis Games anzocken, die sich über die letzten Jahre angehäuft haben 😀 Hab nie die Muße, das am PC zu zocken. auf ner Konsole am TV wär ich da schon eher bereit ^^

    3
  2. DemonSlayer 20185 XP Nasenbohrer Level 1 | 05.02.2026 - 13:53 Uhr

    Die Next-Gen Xbox wird wieder die leistungsstärksten Konsole werden.

    Die Xbox wird Playstation, Xbox und PC Spiele abspielen.

    Ein Gerät für ALLE Games.
    Der Traum jeden Gamers 🔥

    7
    • Devilsgift 128475 XP Man-at-Arms Onyx | 05.02.2026 - 14:01 Uhr
      Antwort auf DemonSlayer

      Und wo ist da Nintendo?
      Und alle Sony Spiele wird es auch nicht geben.
      Bin aber mal gespannt was das Ding kosten soll.

      1
    • Economic 93705 XP Posting Machine Level 2 | 05.02.2026 - 14:31 Uhr
      Antwort auf DemonSlayer

      Für das gibt es ja den PC und ob alles was auf dem PC läuft, zb. Star Citizen, Gears 3 Delta Online etc. da denke ich eher nein…. da wird man sicher an Stores wie Epic evtl. Steam gebunden sein.

      0
  3. shadow moses 453070 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 05.02.2026 - 14:43 Uhr

    Ich hoffe doch, dass es auch der Epic Store auf die Xbox next schafft. Mehr Auswahl ist nicht schädlich.

    1
  4. Nibelungen86 321505 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.02.2026 - 14:43 Uhr

    Ich habe dann einfach eine Steamapp wo ich bei der Youtube App drauf klicke und dann meine Steam Spiele zocken kann 😱🤩🤗

    0
  5. buimui 447890 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.02.2026 - 15:05 Uhr

    Mir würde neben meiner Bibliothek schon Steam reichen. 👌

    0
  6. DBGH miLKa 13930 XP Leetspeak | 05.02.2026 - 15:14 Uhr

    Ich dneke jeder STore wird rauf kommen. GOG, Battlenet, Steam und EPIC.
    Sony kann mit seiner Monopoly einpacken.

    2
  8. Toxic Growler 27590 XP Nasenbohrer Level 4 | 05.02.2026 - 15:54 Uhr

    Dad klingt doch gut. Die nächste Xbox ist sowas von gekauft, bei der Flexibilität die sie an den Tag bringt.

    0

