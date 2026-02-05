Xbox Next: Epic Games Store soll auf die nächste Xbox kommen

Microsofts nächste Xbox wird zum offenen Windows‑Gaming‑PC – und Epic will mit seinem Store dabei sein.

Epic Games reagiert auf die anhaltenden Gerüchte rund um Microsofts nächste Xbox‑Generation, die im Kern ein vollwertiger Windows‑PC sein soll. Die neue Hardware wird laut aktuellen Informationen PC‑Stores wie Steam, GOG und weitere Windows‑Launcher unterstützen. Epic beobachtet diese Entwicklung genau und bereitet sich darauf vor, seinen Store ebenfalls auf die Plattform zu bringen.

Die nächste Xbox: Ein PC mit Konsolen‑Interface

Microsofts kommende Xbox setzt auf Windows 11 und eine zusätzliche Interface‑Schicht, die das Betriebssystem controller‑ und TV‑freundlich macht. Entwickler müssen ihre Anwendungen jedoch anpassen, um die sogenannte Full Screen Experience optimal zu nutzen.

Steam verfügt bereits über einen Big‑Picture‑Modus, während Microsoft eine eigene Vollbild‑Umgebung für Windows‑Apps auf der Konsole etabliert. Epic untersucht diese neuen Möglichkeiten aktiv.

Epic: „Wenn Microsoft es zulässt, sind wir dabei“

Steve Allison, VP & GM des Epic Games Store, bestätigt laufende Gespräche mit Microsoft:

„Wir haben mit den Leuten bei Microsoft gesprochen. Wenn sie es wirklich erlauben, Steam und den Epic Games Store auf der nächsten Xbox‑Hardware laufen zu lassen, werden wir dabei sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dafür eine App bauen müssen, die dort funktioniert.“

Eine solche App existiert derzeit noch nicht, wäre aber Voraussetzung für eine native Integration.

Optimierte Xbox‑Version: Noch nicht geplant, aber wahrscheinlich

Eine speziell für die Xbox‑Full‑Screen‑Experience optimierte Version des Epic Games Store steht aktuell nicht im offiziellen Entwicklungsplan. Allison betont jedoch, dass das Thema intern regelmäßig diskutiert wird:

„Ich erwarte, dass wir es am Ende machen werden… Es passiert wahrscheinlich nicht dieses Jahr. Vielleicht nächstes Jahr.“

Er verweist außerdem auf seine Begeisterung für Windows‑Handhelds wie den ROG Ally — einschließlich des neuen Xbox‑Ally‑Modells — als Beispiel dafür, wie attraktiv ein Gerät ist, das sowohl Steam als auch Epic unterstützt.