Xbox Next: Es gibt keine Opfer in der Multiplattform-Ära, sagt Ex-PlayStation-Manager

Der frühere PlayStation-Manager Adam Boyes hat Microsofts aktuelle Strategie gelobt, Xbox-Spiele auf mehreren Plattformen verfügbar zu machen.

In einem Interview mit Gamertag Radio betonte Boyes, dass es dabei keine „Opfer“ gebe und diese Herangehensweise den Spielern zugutekommt.

Er verglich die Situation mit der Transformation von Blockbusterfilmen zu Netflix, wobei Microsoft nun als Unterhaltungsanbieter agiere und nicht mehr nur als reiner Hardware-Hersteller.

Boyes hob hervor, dass Microsofts Ziel darin bestehe, fesselnde und interaktive Unterhaltung einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Er zeigte Verständnis für traditionelle Spieler, die Veränderungen skeptisch gegenüberstehen, betonte jedoch, dass die Erweiterung auf mehrere Plattformen keinen Nachteil für die Spieler darstelle.

Adam Boyes sagte: „Ich verstehe, warum die Leute Gefühle und Meinungen dazu haben, denn ihre Vorstellung ist, dass ich mich für eine Marke entscheide und dieser Marke gegenüber verpflichtet bin, und deshalb sollte sie die einzige Quelle für alle Inhalte sein.“

„Aber ich denke, wenn wir es mit der Analogie betrachten, dass Blockbusterfilme zu Netflix wurde, und was ich damit meine, ist, dass es in den Anfängen um die physische Einheit ging, die das Unterhaltungserlebnis im Wohnzimmer darstellte, und das war ein Plastikplayer, in den man Discs einlegt und der sie abspielt, also muss man die Leute mit der physischen Einheit bedienen.“

[…]

„Wenn wir also darüber nachdenken, dass PlayStation vielleicht HBO ist, Microsoft Netflix und Nintendo Disney, dann ist es ihre Aufgabe, unglaublich interaktive und fesselnde Unterhaltung an so viele Menschen wie möglich zu bringen.“

„Ich verstehe, warum Traditionalisten das anders sehen könnten und sagen: ‚Ich mag keine Veränderungen! Ich will, dass es nur dort ist, wo ich es haben will!‘ Und das ist der Punkt, an dem meine Logiklücke anfängt zu brechen.“

„Denn wenn Phil [Spencer] und sein Team tolle Inhalte auf mehr Plattformen bringen, wer ist dann das Opfer? Ich frage viele Leute: ‚Wer ist das Opfer? Und es gibt keine, außer den Leuten, die sagen: ‚Ich will es nur dort, wo ich es gekauft habe, und das erwarte ich auch!'“