Xbox Next: Ex Microsoft-Vize: Deine Konsole ist tot!

„Deine Konsole ist tot!“ – Ex-Microsoft-Vize entfacht Debatte über die Zukunft der Xbox nach Preisschock und Gerüchten um das Aus.

Am Wochenende herrschte Endzeitstimmung bei der Xbox-Community. Die Tarifänderungen mit der saftigen Preiserhöhung bei Xbox Game Pass Ultimate waren noch nicht ganz verdaut, da verbreitete sich die nächste Hiobsbotschaft wie ein Lauffeuer.

Die nächste Xbox-Konsolengeneration steht angeblich auf der Kippe! Auch wir hatten über das Gerücht berichtet.

Microsoft sah sich angesichts der (weiteren) Schädigung der Marke Xbox gezwungen einzuschreiten und gab eine offizielle Stellungnahme dazu ab. Der Konzern erklärte, man arbeite aktiv an der nächsten Xbox-Generation und verwies auf die Partnerschaft mit Chip-Hersteller AMD.

Die negativen Schlagzeilen zu Microsoft und Xbox in den vergangenen Tagen brachten zahlreiche Meinungen und Ansichten zum Vorschein, die auf Social-Media geteilt wurden.

Auch Mike Ybarra äußerte sich zu dem Thema. Der ehemalige Corporate Vice President von Microsoft/Xbox, war zuletzt Präsident bei Blizzard Entertainment, ehe er im Mai 2024 das Unternehmen verließ.

Auf eine Schlagzeile von IGN, in der es um die PlayStation 5 als erfolgreichste PlayStation-Generation ging, erlaubte er sich einen Seitenhieb auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Ybarra sagte demnach: „Aber hey, der Konsolenmarkt ist kein erfolgreiches Geschäft. Wenn man es richtig macht, ist er es.“

Nur die Worte eines verbitterten Ex-Mitarbeiters? Ein X-User sah das zumindest so und reagierte mit diesem Gedanken auf den Beitrag von Ybarra. Der hingegen konterte knapp mit den Worten „Deine Konsole ist tot.“

Zutreffende Aussage oder nur unnötiges Bashing gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber?