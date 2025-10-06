Xbox Next: Ex Microsoft-Vize: Deine Konsole ist tot!

Am Wochenende herrschte Endzeitstimmung bei der Xbox-Community. Die Tarifänderungen mit der saftigen Preiserhöhung bei Xbox Game Pass Ultimate waren noch nicht ganz verdaut, da verbreitete sich die nächste Hiobsbotschaft wie ein Lauffeuer.
Die nächste Xbox-Konsolengeneration steht angeblich auf der Kippe! Auch wir hatten über das Gerücht berichtet.
Microsoft sah sich angesichts der (weiteren) Schädigung der Marke Xbox gezwungen einzuschreiten und gab eine offizielle Stellungnahme dazu ab. Der Konzern erklärte, man arbeite aktiv an der nächsten Xbox-Generation und verwies auf die Partnerschaft mit Chip-Hersteller AMD.
Die negativen Schlagzeilen zu Microsoft und Xbox in den vergangenen Tagen brachten zahlreiche Meinungen und Ansichten zum Vorschein, die auf Social-Media geteilt wurden.
Auch Mike Ybarra äußerte sich zu dem Thema. Der ehemalige Corporate Vice President von Microsoft/Xbox, war zuletzt Präsident bei Blizzard Entertainment, ehe er im Mai 2024 das Unternehmen verließ.
Auf eine Schlagzeile von IGN, in der es um die PlayStation 5 als erfolgreichste PlayStation-Generation ging, erlaubte er sich einen Seitenhieb auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.
Ybarra sagte demnach: „Aber hey, der Konsolenmarkt ist kein erfolgreiches Geschäft. Wenn man es richtig macht, ist er es.“
Nur die Worte eines verbitterten Ex-Mitarbeiters? Ein X-User sah das zumindest so und reagierte mit diesem Gedanken auf den Beitrag von Ybarra. Der hingegen konterte knapp mit den Worten „Deine Konsole ist tot.“
Zutreffende Aussage oder nur unnötiges Bashing gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber?
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zutreffende Aussage. Xbox hat fertig. Danke an MS. Was die dieses Jahr mit der Marke Xbox veranstaltet haben ist unter aller Sau. Da können sie noch so viel von einer neuen Xbox erzählen.
Die Marke Xbox folgt Perfect Dark.
Was ist eigentlich mit State of Decay 3?
Komm mal ehrlich. Eher geht sony pleite.
Ich mag deinen Humor! Daumen von mir!
Mal sehen, ob er Sony noch so toll findet, falls er da mal nicht mehr arbeitet xD
Wieder so ein ehemaliger.🙄
Wir wissen seit Jahren dass Xbox tot ist.
Habe mir gerade wieder 2 Spiele zugelegt. Eine Disk und eine digital. So tot ist sie. 😥
Naja der ist Anschein nicht im gut gegangen wenn der so abgeht hat er wohl auch kein Interesse in der Industrie weiter zu arbeiten. Für mich wird interessant ob sie im Jan wieder die Xbox Developer Konferenz abhalten da rechne ich dann über ein Statement zur neuen Generation und wie Microsoft die Xbox / Gamepass weiter führen will, da ist extrem was in der Schieflage geraten und das hat glaube ich viel mit der Schieflage von CoD zu tun weil sie wohl auch nicht in der Lage sind das Franchise vernünftig zu managen, ist ja kein Geheimnis in dieser Saison werden sie von Batterfield und Arc Raiders vom Boden weggewischt.
Vielleicht oder höchstwahrscheinlich wird es von Microsoft keine klassische Konsole mehr geben. Ob das gut oder schlecht ist, das wird sich zeigen.
Er hat doch recht Xbox ist tot