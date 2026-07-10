Xbox Next: Fans fordern Festhalten an Disc-Spielen

Sonys offiziell angekündigtes Dics-Aus sorgte online für einen regelrechten Sturmlauf von Fans und Kritikern. Doch auch Xbox-Fans könnte mit Projekt Helix möglicherweise ein ähnliches Schicksal ereilen.

Einem neuen Bericht zufolge hat Microsoft noch keine endgültige Entscheidung bezüglich eines integrierten Disc-Laufwerks für die kommende Konsole getroffen. Rein digitale Features spielen aber auch im Xbox-Lager eine immer größere Rolle.

Schon im Mai gab es Gerüchte um Arbeiten an einem Disc-zu-Digital-Programm mit dem Projektnamen „Positron“, mit dessen Hilfe Spieler ihre Disc-Spiele in digitalen Lizenzen umwandeln können.

Diese Entwicklung hat nun ein Fan zum Anlass genommen, in Microsofts Feedback-Portal das Festhalten an Disc-basierten Spielen für Project Helix zu fordern und gleichzeitig die Nachfrage nach diesen zu demonstrieren.

Mit über 10.000 Upvotes kann die Aktion auf jeden Fall als Erfolg verzeichnet werden. Ob das Ganze letztendlich Einfluss auf Microsofts Entscheidung haben wird, bleibt abzuwarten.