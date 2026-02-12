Xbox Next: GDC 2026 – Die Zukunft von Xbox beginnt jetzt

Im März wird die GDC zum Xbox‑Hotspot: Dev Summit, 25 Jahre Xbox‑Geschichte und neue Tools für Entwickler weltweit.

Die Vorfreude steigt: Das neu benannte GDC Festival of Gaming steht im März an und bringt die internationale Entwickler‑Community erneut nach San Francisco. Vom 9. bis 13. März 2026 verwandelt sich das Moscone Convention Center in einen Treffpunkt für Studios, Branchenexperten und Partner aus aller Welt.

Xbox nutzt die Bühne, um seine Vision für die Zukunft der Spieleentwicklung zu präsentieren – mit Fokus auf Freiheit, Zugänglichkeit und kreativer Entfaltung. Besucher können sich auf Meetings, Panels, Sessions und mehrere gesponserte Events freuen, darunter die IGF Awards und die Nite to Unite der ESA Foundation.

Ein Highlight ist die Xbox Lounge im Moscone South Lobby. Dort erwartet die Besucher eine Ausstellung mit Momenten aus 25 Jahren Xbox‑Geschichte, Gespräche mit Experten, Einblicke in neue Technologien und die Möglichkeit, sich für den Community‑Newsletter samt exklusivem Pin anzumelden.

Xbox Dev Summit – erstmals auf der GDC

Zum ersten Mal richtet Xbox den Xbox Dev Summit aus. In West Hall Room 3001/3003 finden sechs Sessions statt, die Entwicklern helfen sollen, sich auf die nächste Generation vorzubereiten. Den Auftakt macht Jason Ronald, VP of Next Gen, am Mittwoch, 11. März, um 10:10 Uhr.

„In diesem Jahr veranstalten wir zum ersten Mal den Xbox Dev Summit, auf dem wir sechs gesponserte Vorträge präsentieren werden, um die Teilnehmer auf die nächsten Schritte vorzubereiten. Der Xbox Dev Summit findet in der West Hall, Raum 3001/3003, statt und beginnt am Mittwoch, dem 11. März, um 10:10 Uhr mit Jason Ronald, VP of Next Gen.“

Die Sessions decken die gesamte Entwicklungspipeline ab – von Tools und Services über Publishing‑Strategien bis hin zu technischen Innovationen. Sprecher von Xbox, Windows, Activision, Bethesda, Blizzard und King geben Einblicke, die sowohl Indie‑Teams als auch große Studios weiterbringen.

Für alle, die nicht vor Ort sind, stehen Informationen im Game Development Resource Hub und im GDC 2026 Hub bereit.

GDC 2026 wird damit nicht nur zur Präsentationsfläche für Xbox, sondern zu einem Ort, an dem Partnerschaften gestärkt, Ideen ausgetauscht und die Zukunft des Gamings gemeinsam gestaltet wird.

Das komplette Programm hat Microsoft hier bekannt gegeben.