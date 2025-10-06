Xbox Next: Gerücht: Handheld wegen AMD-Chip-Deal gescheitert

Der dedizierte Xbox-Handheld von Microsoft wurde angeblich wegen AMDs Forderung der Mindestabnahme von zehn Millionen Chips eingestampft.

Laut dem vertrauenswürdigen Leaker KeplerL2 hielten interne Marktprognosen, darunter vergleichbare Verkaufszahlen der Steam Deck, diese Stückzahl für nicht realistisch, weshalb Microsoft das Risiko ablehnte.

Das erfolgreiche SteamDeck verkaufte sich rund 4 Millionen Mal. Die Verkäufe von ASUS ROG/Lenovo Legion liegen bei 1 bis 2 Millionen.

Die Entwicklung des Xbox-Handhelds soll sich noch in einem frühen Stadium befunden haben, wodurch die Einstellung vor Beginn einer Massenproduktion erfolgte.