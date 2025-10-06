Xbox Next: Gerücht: Handheld wegen AMD-Chip-Deal gescheitert

Berichten zufolge wurde Microsofts geplantes Xbox-Handheld eingestellt, nachdem AMD in der Chip-Vereinbarung eine Mindestabnahme von 10 Millionen SoCs gefordert haben soll.
Laut dem vertrauenswürdigen Leaker KeplerL2 hielten interne Marktprognosen, darunter vergleichbare Verkaufszahlen der Steam Deck, diese Stückzahl für nicht realistisch, weshalb Microsoft das Risiko ablehnte.
Das erfolgreiche SteamDeck verkaufte sich rund 4 Millionen Mal. Die Verkäufe von ASUS ROG/Lenovo Legion liegen bei 1 bis 2 Millionen.
Die Entwicklung des Xbox-Handhelds soll sich noch in einem frühen Stadium befunden haben, wodurch die Einstellung vor Beginn einer Massenproduktion erfolgte.
Dann alles richtig gemacht MS und schauen wie sich das Asus Xbox Rog Ally (X) verkauft. Das sind ja schon sehr geile Geräte und offenbar ist das Steam Deck bei weitem nicht enteilt. Interessanter Markt 🙂
Das das Asus Xbox Rog Ally (X) wäre toll geworden wenn es keinen 7″ Display hätte das ist wirklich klein, und das MSI Claw A8 hat einen 8″ Display, wer mal auf einer Switch 2 gespielt hat wird den größeren Bildschirm bevorzugen.
Dann kauf dir doch die Claw oder ein Legion , die neue Oberfläche läuft auch sehr gut darauf hab es auf 3 Geräten getestet ROG Ally X , Claw 8AI+ und A8 haben wir nen Testgerät bekommen bekommen
Die Handhelds egal von welcher Firma sind einfach Nischenprodukte außer bei Nintendo dort ist es eine echte Konsole, das weiß auch Microsoft.
Außerdem kann man Xbox gamepass Spiele auch auf allen anderen Handhelds spielen oder mit dem PC gamepass Spiele Installieren.
10 Mio ist auch heftig. Da meinte es AMD auch n bisschen arg hoch. Aber hätte sicherlich die Mindestmenge drücken können indem man die Konsole Abnahme Menge mit integriert. Also die Chips für die Konsole
gut, das sich das gerät niemals 10 mio. mal verkauft hätte war selbst MS klar, kein wunder das man’s dann gleich sein lässt. Die Rog allys kommen ja von asus, da hat MS kein großen Verlust, wenn die sich nicht mehr verkaufen, anders als bei ihren Konsolen.
Erst mal abwarten, ob sich die Ally’s so sehr besser verkaufen, als ihre Vorgänger.
Parallel zur Handheldentwicklung sollten mehrere Studios an Spielen werkeln, die zum Start auf den Handheld optimiert sind
Hätte MS halt einen Standard-Chip nehmen sollen.
Asus muss bestimmt keine 10Mio Standard-Chips abnehmen
Nee dann hätten die noch viel rumfliegen , wenn man bedenkt das von den Allys so 500-600 K verkauft wurden .
Die angepassten Chips kosten halt auch , da muss sich das schon lohnen für AMD :
Ja, deswegen hätte MS auf einen Standard-Chip ausweichen können und dem Handheld einen eignen Stempel aufdrücken