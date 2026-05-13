Xbox Next: Gerücht um „Project Positron“ deutet Disc-zu-Digital-System für nächste Konsole an

Ein neues Gerücht rund um Xbox sorgt derzeit für Aufmerksamkeit in der Community. Unter dem möglichen Projektnamen „Positron“ soll Microsoft angeblich an einem Disc-zu-Digital-Programm arbeiten, das physische Spiele in digitale Lizenzen umwandeln könnte.
Das System soll vor allem im Zusammenhang mit der nächsten Xbox-Generation stehen. Hintergrund ist laut Spekulationen eine vollständig digitale Next-Gen-Konsole mit dem Codenamen „Helix“, bei der festverbaute, klassische Disc-Laufwerke offenbar keine Rolle mehr spielen könnten. Für Disc-Liebhaber wird es demnach wohl ein externes Laufwerk geben.
Mit einem solchen Disc-zu-Digital-System könnten Besitzer physischer Xbox-Spiele ihre bestehenden Disc-Versionen möglicherweise dauerhaft in digitale Entitlements umwandeln. Dadurch würden Funktionen wie Cloud Gaming, digitale Bibliotheken oder Xbox Play Anywhere künftig auch für frühere Disc-Käufe zugänglich werden.
Aktuell sind viele moderne Xbox-Features eng an digitale Käufe gekoppelt, während Besitzer physischer Spiele in mehreren Bereichen ausgeschlossen bleiben. Genau diese Lücke könnte Microsoft mit einem solchen Programm schließen wollen.
Laut den bisherigen Spekulationen könnten jedoch Einschränkungen notwendig sein, um Publisher zufriedenzustellen. Diskutiert wird unter anderem ein einmaliger Umwandlungsprozess, bei dem die physische Lizenz anschließend deaktiviert oder anderweitig entwertet wird.
Offiziell bestätigt wurde „Project Positron“ bislang nicht. Dennoch passt die Idee zu den langfristigen Entwicklungen der Branche, die sich zunehmend in Richtung vollständig digitaler Plattformen bewegt.
Sollte Microsoft ein solches System tatsächlich umsetzen, könnte das einer der größten Schritte sein, um physische Spielesammlungen mit der digitalen Zukunft von Xbox zu verbinden.
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69 Kommentare AddedMitdiskutieren
Endlich nimmt sich jemand dessen an. Gute Idee.
Meine Discs werden mit Sicherheit nicht entwertet 😂
So ein Programm gab es doch schonmal irgendwo. Da wurde die Disc eingeschickt und man hat die Freischaltung dann auf dem Account bekommen. Cool für alle die das gern machen möchten. Mir wäre ein (von mir aus externes) Laufwerk aber viel lieber.
Bei Filmen auf BluRay Disk gab es mal Codes dabei. So hattest du den Film auch digital.
Allerdings hat die digitale Plattform dicht gemacht und alle Filme sind für immer verloren gegangen (evtl. konnte man ein paar retten idk).
Sollte so etwas tatsächlich in Entwicklung sein (was ich erstmal als Disc-Liebhaber befürworte) gibt es da noch etliche offene Fragen.
Die wichtigste: was ist, mit verliehenen Disks oder vom Gebrauchtmarkt?
Da wird MS/Xbox doch sicher was einbauen, damit man das System dann nicht ausnutzt?
Ein externes Laufwerk bei der neuen Xbox ist für mich übrigens sehr wichtig. Gerade was das Thema Abwärtskompatiblität betrifft.
Sehr kundenfreundlich wäre es ja, wenn sie es zulassen würden, dass man nach Einlegen der Disc, 1x die digitale Lizenz auf diesem Account aktivieren kann und die Disc dennoch weiterhin funktioniert auf anderen Geräten – sprich man könnte sie verleihen, aber keine zweites Mal die digitale Lizenz aktivieren.
Ja. Ähnlich wie das mal bei BluRay Filmen funktioniert hat.
Für jemanden wie mich der discs bevorzugt keine guten Nachrichten.
Klar ist es nur eine freiwillige Option aber ich vermute eher das es nur der erste Schritt zu digital only ist.
Die Gerüchte gab es doch schon zur Series zum Start und erinnert stark an die One Präsentation. Damals noch verschrien, heute wird’s teilweise gefeiert. Wie der Wind sich dreht.
ist halt oft ein heikles Thema für vielen treuen und gut zahlenden Langzeitkunden…
bleibt jedenfalls spannend und so oder so wird ein shitstorm kommen (welcher Art dann auch immer)