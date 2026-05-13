Xbox Next: Gerücht um „Project Positron“ deutet Disc-zu-Digital-System für nächste Konsole an

Microsoft soll an einer Lösung arbeiten, um physische Xbox-Spiele in digitale Lizenzen umzuwandeln.

Ein neues Gerücht rund um Xbox sorgt derzeit für Aufmerksamkeit in der Community. Unter dem möglichen Projektnamen „Positron“ soll Microsoft angeblich an einem Disc-zu-Digital-Programm arbeiten, das physische Spiele in digitale Lizenzen umwandeln könnte.

Das System soll vor allem im Zusammenhang mit der nächsten Xbox-Generation stehen. Hintergrund ist laut Spekulationen eine vollständig digitale Next-Gen-Konsole mit dem Codenamen „Helix“, bei der festverbaute, klassische Disc-Laufwerke offenbar keine Rolle mehr spielen könnten. Für Disc-Liebhaber wird es demnach wohl ein externes Laufwerk geben.

Mit einem solchen Disc-zu-Digital-System könnten Besitzer physischer Xbox-Spiele ihre bestehenden Disc-Versionen möglicherweise dauerhaft in digitale Entitlements umwandeln. Dadurch würden Funktionen wie Cloud Gaming, digitale Bibliotheken oder Xbox Play Anywhere künftig auch für frühere Disc-Käufe zugänglich werden.

Aktuell sind viele moderne Xbox-Features eng an digitale Käufe gekoppelt, während Besitzer physischer Spiele in mehreren Bereichen ausgeschlossen bleiben. Genau diese Lücke könnte Microsoft mit einem solchen Programm schließen wollen.

Laut den bisherigen Spekulationen könnten jedoch Einschränkungen notwendig sein, um Publisher zufriedenzustellen. Diskutiert wird unter anderem ein einmaliger Umwandlungsprozess, bei dem die physische Lizenz anschließend deaktiviert oder anderweitig entwertet wird.

Offiziell bestätigt wurde „Project Positron“ bislang nicht. Dennoch passt die Idee zu den langfristigen Entwicklungen der Branche, die sich zunehmend in Richtung vollständig digitaler Plattformen bewegt.

Sollte Microsoft ein solches System tatsächlich umsetzen, könnte das einer der größten Schritte sein, um physische Spielesammlungen mit der digitalen Zukunft von Xbox zu verbinden.

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