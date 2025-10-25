Xbox Next: Größte Konkurrenz ist nicht eine andere Konsole – sondern TikTok und Filme

Die größte Konkurrenz der Marke Xbox ist keine „andere Konsole“, sondern „TikTok und Filme“, sagte Matt Booty und meinte damit eine immer stärker umkämpfte Unterhaltungswelt!

In einem neuen Interview mit der New York Times erklärte Matt Booty, Präsident der Xbox Game Studios, dass Microsofts Gaming-Sparte ihre Konkurrenz nicht länger in anderen Konsolenherstellern wie Sony oder Nintendo sieht.

Stattdessen gehe es zunehmend darum, die Aufmerksamkeit der Spieler in einer immer stärker umkämpften Unterhaltungswelt zu gewinnen.

„Wir versuchen, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind“, sagte Booty. „Unsere größte Konkurrenz ist nicht eine andere Konsole… Wir konkurrieren immer mehr mit allem – von TikTok bis hin zu Filmen.“

Das Interview wurde im Zuge der Ankündigung veröffentlicht, dass Halo mit Halo: Campaign Evolved erstmals auch auf PlayStation erscheint – ein historischer Schritt für Xbox und ein klares Signal für die neue Multiplattform-Strategie des Unternehmens.

Booty sprach zudem über die Entlassungen von rund 9.000 Mitarbeitenden Anfang des Jahres, die auch zur Schließung mehrerer Studios führten, darunter The Initiative.

„Entlassungen sind schwierig“, so Booty. „Aber sie sind ein Teil der Führung unseres Geschäfts.“

Microsoft setzt damit weiterhin auf eine breitere Aufstellung: Weg vom klassischen Konsolenwettbewerb, hin zu einem Fokus auf Reichweite, Plattformvielfalt und nachhaltige Inhalte.