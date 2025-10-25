Xbox Next: Größte Konkurrenz ist nicht eine andere Konsole – sondern TikTok und Filme

In einem neuen Interview mit der New York Times erklärte Matt Booty, Präsident der Xbox Game Studios, dass Microsofts Gaming-Sparte ihre Konkurrenz nicht länger in anderen Konsolenherstellern wie Sony oder Nintendo sieht.
Stattdessen gehe es zunehmend darum, die Aufmerksamkeit der Spieler in einer immer stärker umkämpften Unterhaltungswelt zu gewinnen.
„Wir versuchen, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind“, sagte Booty. „Unsere größte Konkurrenz ist nicht eine andere Konsole… Wir konkurrieren immer mehr mit allem – von TikTok bis hin zu Filmen.“
Das Interview wurde im Zuge der Ankündigung veröffentlicht, dass Halo mit Halo: Campaign Evolved erstmals auch auf PlayStation erscheint – ein historischer Schritt für Xbox und ein klares Signal für die neue Multiplattform-Strategie des Unternehmens.
Booty sprach zudem über die Entlassungen von rund 9.000 Mitarbeitenden Anfang des Jahres, die auch zur Schließung mehrerer Studios führten, darunter The Initiative.
„Entlassungen sind schwierig“, so Booty. „Aber sie sind ein Teil der Führung unseres Geschäfts.“
Microsoft setzt damit weiterhin auf eine breitere Aufstellung: Weg vom klassischen Konsolenwettbewerb, hin zu einem Fokus auf Reichweite, Plattformvielfalt und nachhaltige Inhalte.
53 Kommentare AddedMitdiskutieren
Keine Ahnung, in wiefern TikTok und Co Konkurrenz sein sollen, aber wenn es darum geht, dort möglichst viele zur Xbox zu bewegen, sollten sie sich allerdings ein bisschen mehr Mühe geben. Folge denen auf Instagram und deren Posts sind nicht gerade die überzeugendsten, um jemanden zur Xbox zu bewegen.
Erinnert mich an die TV TV TV Aussagen zurück 🫣
jetzt drehen sie völlig durch. bitte einfach gute games und konsolen machen, keine phantasieprofitziele ausrufen und nicht die letzten verbliebenen fans mit tiktok-anbiederung verprellen.
Je nachdem von welcher Seite man es betrachtet ist die Aussage gar nicht so verkehrt, nur das müsste man den Leuten auch entsprechend beibringen und nicht so kurz abhandeln.
Der Mensch hat jeden Tag nur 24 Stunden Zeit die er mit Sachen verbringen kann. Und in dem Moment wo ich mich in meiner Freizeit auf TikTok oder wo auch immer rumtreibe oder mir Filme oder Serien anschaue kann ich eben nicht spielen.
Und die Zeit die die meisten Menschen mit TikTok und Co, Filmen und Serien verbringen ist ungleich höher als mit Spielen.
Daher stimmt die Aussage von ihm durchaus, nur das man sowas eben auch deutlich auslegen muss und nicht einfach so in den Raum werfen und davon ausgehen das jeder von selbst drauf kommt was man wie gemeint haben könnte.
Das beste Beispiel ist doch Twitch.
Da schauen teilweise mehr Leute mehr Zeit irgendwelchen Streamern zu als sie selbst zu spielen oder sich die Spiele überhaupt verkauft haben.
So kommt aber eben nur als Reaktion „bist du blöd?“
Die Hindernisse zu nehmen (extra eine Konsole zu kaufen) mag da also durchaus ein Schritt in die richtige Richtung zu sein, aber ich bezweifle immer noch das das nicht noch zu früh dafür ist.
Deswegen konnte man z.B. auf Nintendo Konsolen nie DVD schauen. Denn wer DVD schaut, kauft keine Spiele.
Nur das ich eben entscheide was ich anmache.
Wenn ich DVD schauen möchte dann ist es egal ob ich dafür die Konsole nutze oder eben den DVD-Player. Ich will auf jeden Fall nicht spielen.
Nein du musstest dann zwei Geräte kaufen.
Und manche hatten nicht das Geld für beides. Deswegen hat man sich oft eine Play oder Xbox gekauft, da hatte man zwei Geräte in einem.
Oder nur die Nintendo Konsole
Prioritätensetzung.
Aber trotzdem hat man sich das geholt was man wollte und wenn man eben das eine mehr wollte als das andere dann wars eben so.
Gerade die PS3 hat sich ja so Bombe verkauft weils mit der billigste BR Player war.
Aber trotzdem verbringst du deine Zeit ja nicht mit etwas was du nicht willst.
Auch wenn so manche Argumentieren das wenn du 80.- für ein Spiel ausgibst du es länger spielst als wenn es im GamePass wäre und du nur das Abo zahlen musst weil du ja angeblich eben 80.- dafür bezahlt hast und einen Gegenwert haben willst.
Interessiert mich das Spiel nicht spiel ichs nicht und ärgere mich höchsten dafür Geld ausgegeben zu haben.
Und das war in gewisser Weise früher nicht anders. Nur weil du anstatt einer Nintendo keinen DVD Player hattest, wenn das denn der Fall sein sollte, dann hattest immer noch VHS und Videotheken oder Kino 🙂 Aber deswegen hast du kein einziges Spiel mehr gekauft nur weils Geld übrig war.
Kenne zumindest niemanden der so handeln würde oder gehandelt hätte.
Die (neue) Strategie von MS ist doch von der Generation TikTok LICHTJAHRE entfernt. Oder stehe ich da jetzt auf dem Schlauch?
Matt Booty fällt doch schon jahrelang mit seltsamen Aussagen etc. auf. KP wie der noch nen Job bei Xbox hat.
Siehe mein Kommentar über dir.
Zeit und Möglichkeiten.
Wenn du von TikTok direkt zu deinem Spiel welches du spielen willst auf dem gleichen Gerät wechseln kannst anstatt erst mal einen Ortswechsel zu machen und dann noch die Geräte anschmeißen ist der erste Weg eben einfacher. Aber ob man das tut ist ein ganz anderes Thema und so wie er das formuliert und vor allem so kurz abhandelt auf keinen Fall Zielführend.
Aber ob die Leute das überhaupt wollen und akzeptieren ist wieder ein ganz anderes Thema.
Wenn ich spielen will spiele ich eben und wenn ich Filme oder Serien schauen will mache ich eben genau das. Und würde ich TikTok wollen, würde ich mir den Rotz da anschauen.
Was die eben nur nicht kapieren ist das eben auch der Wille dafür da sein muss. Wenn es gerade kein Spiel gibt was mich mehr interessiert als der Film/Serie/TikTok/Twitch/whatever dann ist es vollkommen egal wo ich was spielen könnte weil mich das eben gerade nicht interessiert.
Und die Hürde zu nehmen (Konsole kaufen) das es einfacher wird ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Das Problem wird nur gelöst indem man gute Spiele bringt die einen interessieren und die man spielen will. Nur ist das auch wieder einfacher gesagt als getan weil die beste Idee ist eben beim Kontakt mit den Nutzer direkt hinfällig.
Irgendwie eine komische Zeit, in der wir uns aktuell befinden 🤷♂️🤯😯.
Ja wenn das die Zielgruppe ist passt aber HighEnd Konsolen-Hardware gleich gar nicht dazu. Ich glaube die haben total den Fokus verloren..
Tik Tok? Also so tief sinke ich auf keinen Fall. Da hol ich mir noch eher meinen uralten ZX Spectrum aus dem Schrank und schaue nochmal, was noch geht. Computer, Spiele und Konsolen sind ja immer noch eine aktive Betätigung, wo man unter Umständen auch mal denken muss.
Filme sind noch ok, aber damit die Handlung da vorangeht muss man eben nicht denken und kann dabei auch noch Knabbern und fett werden, was bei Spielen nicht der Fall ist, zumindest bei den meisten.
Also für mich ist das nur Managermist was der gute Mann da von sich gibt. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass alles Zeit kostet, die halt begrenzt ist. Aber dann könnte man auch sagen, dass die Arbeit, das Schlafen und das Zähneputzen die größte Konkurrenz für XBox ist.
„Wir“ sind aber eine andere Generation als die heutige.
Die glauben doch jeden Scheiß den ihnen ihre ach so göttlichen Influencer vorpredigen.
Und beim letzten Abschnitt hast du eben Recht und ich vermute mal darauf sollte es eigentlich hinauslaufen. Mehr Zeit mit den Spielen oder der eigenen Marke verbringen und weniger zeit mit anderen Sachen. Nur das man das dann eben auch so formulieren muss und eben auch entsprechende Anreize liefern das man eben damit lieber seine Zeit verbringt als mit andren Sachen.
TikTok 🤣🤣🤣