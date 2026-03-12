Xbox Next: Große Project Helix-Enthüllung noch ausstehend

Project Helix auf der GDC 2026: Einblicke für Entwickler, große Enthüllung noch ausstehend!

Auf der Game Developers Conference 2026 gab Jason Ronald, Vice President Next-Gen Xbox, einen Einblick in Project Helix, richtete sich jedoch gezielt an Entwickler und andere Branchenvertreter.

Der Vortrag war nicht als großes Enthüllungs-Event für die Öffentlichkeit gedacht, sondern diente dazu, die Entwickler frühzeitig über die technischen Details und Möglichkeiten der kommenden Plattform zu informieren.

Ronald betonte, dass die vollständige Präsentation von Project Helix zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird. Ziel des Vortrags war es, Studios bereits jetzt auf die Entwicklung für die neue Hardware vorzubereiten und erste Informationen zu Alpha-Dev Kits, kundenspezifischem AMD-SoC und Next-Gen DirectX-Funktionalität zu teilen.

Damit erhalten Entwickler die Möglichkeit, ihre Spiele frühzeitig auf kompatible Performance und plattformübergreifende Optimierung zu prüfen. Microsoft verfolgt weiterhin den Ansatz, die Plattform auf hohe Leistung, Spielerfreundlichkeit und nahtlose Integration von Xbox- und PC-Spielen auszurichten.

Die GDC-Präsentation zeigt, dass Project Helix zwar erste Einblicke bietet, das große Reveal-Event jedoch noch aussteht.

Spieler und die Öffentlichkeit dürfen sich somit auf ein späteres, umfassendes Event freuen, das weitere Details zur nächsten Xbox-Generation liefern wird.