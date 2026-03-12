Xbox Next: Große Project Helix-Enthüllung noch ausstehend

Auf der Game Developers Conference 2026 gab Jason Ronald, Vice President Next-Gen Xbox, einen Einblick in Project Helix, richtete sich jedoch gezielt an Entwickler und andere Branchenvertreter.
Der Vortrag war nicht als großes Enthüllungs-Event für die Öffentlichkeit gedacht, sondern diente dazu, die Entwickler frühzeitig über die technischen Details und Möglichkeiten der kommenden Plattform zu informieren.
Ronald betonte, dass die vollständige Präsentation von Project Helix zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird. Ziel des Vortrags war es, Studios bereits jetzt auf die Entwicklung für die neue Hardware vorzubereiten und erste Informationen zu Alpha-Dev Kits, kundenspezifischem AMD-SoC und Next-Gen DirectX-Funktionalität zu teilen.
Damit erhalten Entwickler die Möglichkeit, ihre Spiele frühzeitig auf kompatible Performance und plattformübergreifende Optimierung zu prüfen. Microsoft verfolgt weiterhin den Ansatz, die Plattform auf hohe Leistung, Spielerfreundlichkeit und nahtlose Integration von Xbox- und PC-Spielen auszurichten.
Die GDC-Präsentation zeigt, dass Project Helix zwar erste Einblicke bietet, das große Reveal-Event jedoch noch aussteht.
Spieler und die Öffentlichkeit dürfen sich somit auf ein späteres, umfassendes Event freuen, das weitere Details zur nächsten Xbox-Generation liefern wird.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freue mich schon auf die Präsentation, das wird die spannendste Hardware aller Zeiten.
Benutzt auch einen KI Upscaler.
Mal gespannt im direkten Vergleich.
@lordmaternus
Na, sieh mal einer an. Wer hätte denn gedacht, dass die nächste Xbox Konsole (=offizielle Bezeichnung des Geräts) sowohl Xbox Konsolen Spiele als auch PC Spiele unterstützen würde? Große Überraschung.😜
Vielleicht zum kommenden Xbox Showcase? Bitte so einen coolen Trailer wie von der Series X. Man, das war genial.
Das wird die spannendste Hardware aller Zeiten,ich bin gespannt.
Bin da ganz bei dir, Konsole 2.0. Einfach deutlich spannender und interessanter als wieder eine klassische Konsole.
Ich freue mich auf die ersten Infos.
spannder finde ja die Aussage das Anfang 2027 das erste Alpha Status mit der Auslieferung an ausgewählte Entwickler stattfindet, von den anderen Konsolen wissen wir das die dann im Schnitt 18 Monate zeit bekommen um sich an das neue Entwickler Framework anzupassen bzw Microsoft noch Anpassungen vornimmt dann wäre ja der frühste Termin 2029 für den Release der Konsole ?
Soweit bekannt wurden die Devkits der Series X auch erst Anfang/Mitte 2020 an Entwickler verteilt, während die Konsole dann im November 2020 erschienen ist.
Damals gab es sogar größere Diskussionen darüber, ob das nicht ziemlich kurzfristig sei und ob Entwickler genug Zeit hätten, ihre Spiele noch ordentlich zu optimieren.
Insofern wäre ein Szenario Devkits und Release im selben Jahr durchaus möglich.
Kleine Ergänzung noch, da die Timeline etwas widersprüchlich ist.
Einige Studios sollen erste DevKits möglicherweise auch schon Ende 2019 erhalten haben. In Korea aber zum Beispiel wurden die Devkits erst im Juni 2020 zertifiziert.
Also so ganz 100% nachvollziehbar ist es nicht aber wir können zumindest davon ausgehen, dass ein Release 2027 nicht ausgeschlossen ist.
Egal ob Helix oder PlayStation 6, für alle Gamer wird das wieder eine aufregende Zeit werden und ich freue mich da schon drauf. Konkurrenz belebt das Geschäft, das war und wird immer so bleiben.
Neben Steam, Epic,… Noch den PlayStation Store … 🤣
Präsentationen für neue Konsolen sind immer ein tolles Erlebnis wo die Gefühle rauf und runter gehen.
Runter meist, wenn der Preis bekannt gegeben wird 😅
Oder der Release noch weit entfernt ist.
JA das stimmt auch.