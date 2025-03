Xbox Next: Handheld-Konsole noch in diesem Jahr möglich

Autor:, in / Xbox Next

Laut den neuesten Gerüchten erscheint noch in diesem Jahr eine Xbox-Handheld-Konsole. Die Xbox-Next-Gen-Konsole soll im Jahr 2027 folgen!

Laut einem exklusiven Bericht von Windows Central plant Microsoft, seine Hardware-Strategie mit zwei bedeutenden Entwicklungen zu erweitern:​

Xbox-Handheld-Konsole

Microsoft arbeitet in Zusammenarbeit mit einem führenden PC-OEM-Hersteller an einem Xbox-Handheld-Gerät, das voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen soll. Als Partner kommen ASUS, Lenovo, MSI, Razer und viele weitere Hersteller infrage.

Unter dem Codenamen Keenan entwickelt, wird dieses Gerät ein unverkennbares Xbox-Design aufweisen, einschließlich des charakteristischen Xbox-Guide-Buttons.

Es wird erwartet, dass der Xbox-Handheld mit Windows 11 betrieben wird, wodurch der Zugriff auf den Microsoft Store und PC Game Pass ermöglicht wird. Zudem soll es die Installation von Drittanbieter-Software wie Steam unterstützen.

Nächste Generation der Xbox-Konsole

Parallel dazu hat Microsoft die Entwicklung der Xbox Series X-Nachfolger-Konsole offiziell genehmigt. Diese nächste Generation soll einen leistungsstarken Nachfolger der Xbox Series X umfassen und wird voraussichtlich im Jahr 2027 auf den Markt kommen. Einen Nachfolger für die Xbox Series S wird es anscheinend nicht geben.

Doch es kommt noch besser, denn zusätzlich plant Microsoft die Einführung eigener Xbox-Gaming-Handhelds sowie neuer Controller-Optionen im Jahr 2027, wenn die Gerüchte denn stimmen!

„Unsere Quellen deuten darauf hin, dass Microsofts interner Nachfolger der Xbox Series X|S-Plattform bis hinauf zu CEO Satya Nadella grünes Licht erhalten hat.“ „Soweit ich weiß, umfasst Microsofts Hardware-Planung für die nächste Generation einen Premium-Nachfolger für die leistungsstarke Xbox Serie X, neben dem eigenen Xbox Gaming-Handheld und mehreren neuen Controller-Optionen. Vorläufig scheinen diese neuen Konsolengeräte für 2027 geplant zu sein.“ „Es scheint, dass die Xbox-Konsolen der nächsten Generation näher an Windows dran sind als je zuvor, wodurch sich der Arbeitsaufwand für Entwickler bei der Portierung vom PC verringert. Soweit ich weiß, werden sie aber auch weiterhin Abwärtskompatibilität mit älteren Xbox-Spielen bieten“, berichtete Jez Corden.

Was haltet ihr von dieser möglichen Strategie? Ein Xbox-Windows-Handheld von beispielsweise ASUS und eine neue Xbox-Konsole im Jahr 2027?