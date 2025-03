Xbox Next: Handheld mit ASUS-Power – Gerücht

Autor:, in / Xbox Next

Im Jahr 2025 soll ein Xbox Handheld mit einem großen Hersteller veröffentlicht werden. Über dieses Gerücht haben wir bereits berichtet. Nun ist durchgesickert, dass der große, bisher unbekannte Hersteller tatsächlich ASUS sein soll.

Microsoft will somit unter dem Projektnamen „Kennan“ in Zusammenarbeit mit ASUS das Beste von Windows und Xbox zusammenbringen. ASUS entwickelt somit einen Handheld im Xbox-Design, der auf einem angepassten Xbox UX Framework basiert und Xbox- und PC-Spiele in einem einzigen Store vereinen soll. Entwickler können so auch einfacher Xbox-Ports ihrer Spiele veröffentlichen.

Wie Jason Ronald bereits angedeutet hat, wird Microsoft das „Xbox OS“ in diesem Kalenderjahr offiziell vorstellen und zusätzlich das Beste aus Xbox und Windows für einen neuartigen Handheld kombinieren.