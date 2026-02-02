Xbox Next: Hardware‑Einbruch wirft erneut Fragen zur Zukunft der Marke auf

Die neuesten Quartalszahlen von Microsoft liefern ein inzwischen vertrautes Bild: Xbox‑Hardware bricht erneut zweistellig ein, diesmal um massive 32 % im Jahresvergleich, begleitet von einem 9 % Rückgang im gesamten Xbox‑Umsatz.

Die Entwicklung ist längst kein Ausrutscher mehr, sondern ein Trend, der sich seit Jahren verfestigt.

Die Ursachen liegen offen zutage. Microsoft hat den Kauf einer Xbox‑Konsole systematisch entwertet. Erst wurde das Streaming‑Ökosystem auf Smart‑TVs, Tablets und andere Geräte ausgeweitet, dann folgte der nächste Schritt: First‑Party‑Spiele erscheinen zunehmend auf PlayStation und Switch, teilweise sogar am selben Tag wie auf Xbox.

Wer ohnehin auf Sonys Plattform spielt, verliert damit einen der letzten Gründe, überhaupt eine Xbox zu besitzen.

Gleichzeitig hat Microsoft die Preise angehoben – und zwar drastischer als die Konkurrenz. Während Sony zwar ebenfalls Anpassungen vorgenommen hat, wirkt ein 800‑Dollar‑Preis für die Xbox Series X im Vergleich zur günstigeren PS5 Pro wie ein Eigentor.

Dass die Hardwareverkäufe unter solchen Bedingungen einbrechen, überrascht niemanden.

Trotzdem betont Xbox‑Präsidentin Sarah Bond, dass Hardware „absolut zentral“ für die Marke bleibe. Das nächste Xbox‑Gerät soll ein „mächtiges Erlebnis“ bieten und gleichzeitig die eigene Spielebibliothek mobil machen – ein Statement, das viele als Hinweis auf ein Switch‑ähnliches Hybrid‑Konzept deuten.

Gleichzeitig verstärkt Microsoft die Multiplattform‑Strategie, was die Position der Hardware weiter verwässert.

Das Dilemma ist offensichtlich: Ein Großteil der Game‑Pass‑Abonnenten nutzt Xbox‑Konsolen. Würde Microsoft die Hardware aufgeben, verlören Millionen Nutzer den Grund, den Dienst zu behalten – denn Xbox‑Spiele wären dann ohnehin auf PlayStation verfügbar.

Die Marke steckt in einer Art Zwangslage: Sie muss Konsolen bauen, obwohl die Nachfrage seit der Xbox‑One‑Ära kontinuierlich sinkt.

Hinzu kommt Microsofts massiver Schwenk in Richtung KI. Während der Konzern Milliarden in Copilot und andere KI‑Initiativen pumpt, spielt Xbox in dieser Vision kaum eine Rolle. Das Gaming‑Segment wirkt wie ein Fremdkörper in einem Unternehmen, das sich zunehmend als KI‑Gigant positioniert.

Ein Versuch, KI aggressiv in Xbox‑Hardware zu integrieren, könnte die ohnehin fragile Fanbasis weiter verprellen.

Die Geschichte zeigt, dass große Konsolenmarken verschwinden können – SEGA und Atari sind prominente Beispiele. Auch Tech‑Konzerne wie Google, Meta und Amazon haben sich an Gaming versucht und sind gescheitert.

Vor diesem Hintergrund wirkt Xbox’ aktuelle Lage instabiler denn je.