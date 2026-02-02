Xbox Next: Hardware‑Einbruch wirft erneut Fragen zur Zukunft der Marke auf

Die neuesten Quartalszahlen von Microsoft liefern ein inzwischen vertrautes Bild: Xbox‑Hardware bricht erneut zweistellig ein, diesmal um massive 32 % im Jahresvergleich, begleitet von einem 9 % Rückgang im gesamten Xbox‑Umsatz.
Die Entwicklung ist längst kein Ausrutscher mehr, sondern ein Trend, der sich seit Jahren verfestigt.
Die Ursachen liegen offen zutage. Microsoft hat den Kauf einer Xbox‑Konsole systematisch entwertet. Erst wurde das Streaming‑Ökosystem auf Smart‑TVs, Tablets und andere Geräte ausgeweitet, dann folgte der nächste Schritt: First‑Party‑Spiele erscheinen zunehmend auf PlayStation und Switch, teilweise sogar am selben Tag wie auf Xbox.
Wer ohnehin auf Sonys Plattform spielt, verliert damit einen der letzten Gründe, überhaupt eine Xbox zu besitzen.
Gleichzeitig hat Microsoft die Preise angehoben – und zwar drastischer als die Konkurrenz. Während Sony zwar ebenfalls Anpassungen vorgenommen hat, wirkt ein 800‑Dollar‑Preis für die Xbox Series X im Vergleich zur günstigeren PS5 Pro wie ein Eigentor.
Dass die Hardwareverkäufe unter solchen Bedingungen einbrechen, überrascht niemanden.
Trotzdem betont Xbox‑Präsidentin Sarah Bond, dass Hardware „absolut zentral“ für die Marke bleibe. Das nächste Xbox‑Gerät soll ein „mächtiges Erlebnis“ bieten und gleichzeitig die eigene Spielebibliothek mobil machen – ein Statement, das viele als Hinweis auf ein Switch‑ähnliches Hybrid‑Konzept deuten.
Gleichzeitig verstärkt Microsoft die Multiplattform‑Strategie, was die Position der Hardware weiter verwässert.
Das Dilemma ist offensichtlich: Ein Großteil der Game‑Pass‑Abonnenten nutzt Xbox‑Konsolen. Würde Microsoft die Hardware aufgeben, verlören Millionen Nutzer den Grund, den Dienst zu behalten – denn Xbox‑Spiele wären dann ohnehin auf PlayStation verfügbar.
Die Marke steckt in einer Art Zwangslage: Sie muss Konsolen bauen, obwohl die Nachfrage seit der Xbox‑One‑Ära kontinuierlich sinkt.
Hinzu kommt Microsofts massiver Schwenk in Richtung KI. Während der Konzern Milliarden in Copilot und andere KI‑Initiativen pumpt, spielt Xbox in dieser Vision kaum eine Rolle. Das Gaming‑Segment wirkt wie ein Fremdkörper in einem Unternehmen, das sich zunehmend als KI‑Gigant positioniert.
Ein Versuch, KI aggressiv in Xbox‑Hardware zu integrieren, könnte die ohnehin fragile Fanbasis weiter verprellen.
Die Geschichte zeigt, dass große Konsolenmarken verschwinden können – SEGA und Atari sind prominente Beispiele. Auch Tech‑Konzerne wie Google, Meta und Amazon haben sich an Gaming versucht und sind gescheitert.
Vor diesem Hintergrund wirkt Xbox’ aktuelle Lage instabiler denn je.
60 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habs schon öfter geschrieben. Es ist wie immer nur eine Sicht auf die Dinge ohne das man andere in Betracht zieht.
Man Stelle sich vor MS hätte 50 Millionen Series Konsolen bestellt und davon nur 25 Millionen Verkauft. Diese 50 Millionen wurden Kalkuliert das jeder Käufer 5 Jahre Lang ein Spiel kaufen muss um überhaupt nur die Subvention wieder einzubringen der reinen Hardware an sich. Entwicklung etc nicht mit eingerechnet.
Das Problem hierbei ist das dadurch im Endeffekt 25 Millionen Verkäufe fehlen und anstatt 1 Spiel pro Jahr jeder Käufer 10 Spiele im Jahr kaufen müsste um überhaupt das auszugleichen weil ja 25 Millionen Konsolen nicht mal einen Abnehmer gefunden hätten. Kann nicht funktionieren.
Die hier so oft ach so tolle Idee die Konsolen billiger zu machen führen aber auch zu keinen Ergebnis weil das mehr Subvention benötigen würde. Selbst wenn sich die restlichen 25 Millionen dann verkaufen würden würde das grob bedeuten das jeder Käufer 5 Jahre lang 2 Spiel pro Jahr kaufen müsste, was der eigene Kalkulation aber entgegen spricht. Jede weiter verkaufte Konsole bedeutet also genuso einen Verlust und wenn sich die Dinger weiterhin verkaufen muss man sogar noch nachordern weil ja immer noch Nachfrage existiert und man macht mit jeder weiteren Konsole über diesen 50 Millionen noch weiter Verlust weil die Leute eben nur 5 Spiele in den 5 Jahren kaufen und keine 10 oder mehr.
Das wiederum hat aber nichts mit der nächsten gen zu tun weil diese ja einen ganz anderen Ansatz als die jetzige verfolgt und vor allem eine Preissenkung der Konsole selbst nicht unbedingt bedeutet das mehr verkauft werden weil da immer noch die Konkurrenz ist die darauf mit der gleichen Antwort reagieren kann.
Hätte MS also den Preis von 500 auf 300 gesenkt hätte das zwar die Verkäufe erstmal angekurbelt, aber Sony hätte sich das nicht lange angesehen und dabei zugeschaut das sich die XBOX wie Semmeln verkauft und die PS auf einmal in den Regalen stehen bleibt sondern wäre eben auch deutlich mit dem Preis runter gegangen.
Das ist eine Endlosspierale wie mit Gehälter und Preisen.
Bekommst du mehr Gehalt werden die Preise entsprechend teurer weil dein Arbeitgeber eben zusehen muss das er auch mehr Geld verdient um deine Gehaltserhöhung für die gleiche Arbeit bezahlen zu können.
Ob du 2k an Gehalt bekommst oder 5k. Du verkaufst nur 1.000 Brötchen an einem Tag. Von diesen 1.000 Brötchen müssen aber entweder 2k oder 5 k bezahlt werden also werden die Brötchen zwangsläufig teurer. Und dann ist da noch das Problem das wenn es teuer wird du vielleicht sogar noch weniger verkaufst was dann den Preis wieder in die höhe treibt und du wieder nach mehr Gehalt schreist weil ja alles teurer ist.
Genauso also hier nur anders.
MS hätte den Preis senken können, aber dann wäre Sony gefolgt und alles wäre genau gleich, aber die Spieler/Käuferzahl wäre nicht so erhöht worden das sich das ausgeglichen hätte weil es gibt eben nur eine bestimmte Summe an Spielern und keiner wird dazu nur weil es es billiger wird.
Einzige sinvolle Möglichkeit ist also im Grunde mit dem zu Leben was du bereits verkaufst hast und den preis der restlichen, unverkauften Konsolen zu erhöhen indem du eben die Subvention streichst. Damit verkaufst du zwar deutlich weniger, aber jeder Kauf eines Spieles muss nicht auf eben diese verkaufte gerechnet werden um deren Subvention wieder einzubringen, sondern ist dann sofort
Gewinn bzw könnte man auf die vorher Verkauften anrechnen als 2. Kauf pro Jahr.
All das hat aber nichts damit zu tun was man sich für die Zukunft denkt.
Ob man dann einen anderen Weg versucht einzuschlagen, oder eben nochmals den gleichen versucht, oder ganz damit aufhört ist wieder eine ganz eigene Entscheidung.
Sehr schöne Ausführung👍