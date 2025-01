Xbox Next: Hardware, Leistung und Features sind der Kaufgrund für unsere Konsolen – Phil Spencer

Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, hat in einem Interview die aktuelle Strategie von Xbox erläutert. Er betonte, dass Xbox trotz der Veröffentlichung eigener Spiele auf anderen Plattformen weiterhin attraktiv bleibt und stellte klar, dass das Unternehmen weiterhin an der Xbox-Hardware festhalten und neue Konsolen veröffentlichen wird.

Viele Spieler fragen sich jedoch, warum man sich noch eine Xbox kaufen sollte, wenn einen die exklusiven Spiele nicht mehr dazu „zwingen„?

Hier hat Phil Spencer mittlerweile eine klare Vorstellung und ist überzeugt, dass die Hardware für sich sprechen wird und auch immer sollte. Die Leistung der neuen Konsole, deren Funktionalitäten, Kompatibilitäten und dessen Möglichkeiten (- und der Xbox Game Pass), sollen ausreichen, um Spieler zum Kauf einer neuen Xbox zu bewegen.

Spencer hob hervor, dass die Stärke von Xbox in den einzigartigen Funktionen und Diensten liegt, die sie bietet. Dazu zählen der Game Pass, die Abwärtskompatibilität und die Integration von Cloud-Gaming. Diese Merkmale sollen den Spielern ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Erlebnis bieten, das über die bloße Verfügbarkeit von Spielen hinausgeht.

Zudem sprach sich Spencer für weniger plattformexklusive Titel und mehr Cross-Play-Möglichkeiten aus. Er ist der Ansicht, dass Multiplattform-Spiele langfristig besser für die Branche seien und hofft auf eine Zukunft, in der Spieler unabhängig von der gewählten Hardware gemeinsam spielen können.

„Ich möchte, dass die Leute sich für eine Hardware entscheiden, die auf den Fähigkeiten dieser Hardware basiert und darauf, wie diese in die Entscheidungen passt, die sie darüber treffen wollen, wo sie spielen wollen, und wir möchten, dass unsere Hardware auf der Grundlage der Hardwarefähigkeiten, die wir haben, gewinnt“, antwortete er – transkribiert via VGC.

„Ich denke, der Unterschied, den wir in den vergangenen 20 Jahren gesehen haben, und ich denke, das ist gut, weil ich aus der Spielentwicklung komme, ist, dass es wirklich zuerst um die Spiele geht und nicht um die Plattform. Die meisten Spiele, über die Sie oder ich sprechen, laufen auf so vielen verschiedenen Plattformen, und das sind die Spiele, die Erfolg haben, das sind die Spiele, die an der Spitze der Charts stehen…“

„Ich möchte eine Plattform aufbauen, die diesen Schöpfern dient, den Schöpfern, die versuchen, Menschen auf jedem Bildschirm zu treffen.“