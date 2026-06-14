Xbox Next: Interne Aussagen deuten auf Project Helix für Weihnachten 2027 hin

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Xbox Next: Project Helix soll laut internen Aussagen für Ende 2027 geplant sein.

Neue Aussagen von Xbox CEO Asha Sharma liefern einen möglichen Hinweis auf den geplanten Veröffentlichungszeitraum der nächsten Xbox-Hardwaregeneration.

Demnach soll Project Helix, das intern als Teil der zukünftigen Xbox-Strategie gehandelt wird, weiterhin für das Weihnachtsgeschäft 2027 vorgesehen sein.

In den Aussagen wird von einer anhaltenden Krise bei Hardware-Komponenten gesprochen. Besonders die Kosten für Speicherbausteine sollen in den vergangenen Jahren massiv gestiegen sein. Demnach liege der Preis für Konsolenspeicher schon bald bei mehr als dem Fünffachen des Niveaus von vor zwei Jahren. Auch die Kosten für Arbeitsspeicher hätten sich in ähnlicher Weise entwickelt.

Weiter heißt es, dass die gesamte Branche zwar mit steigenden Komponentenpreisen zu kämpfen habe, Xbox jedoch aufgrund früherer strategischer Entscheidungen besonders stark betroffen sei. Die Folgen seien bereits heute spürbar, da aktuell nicht genügend Konsolen produziert werden könnten, um die bestehende Nachfrage vollständig zu bedienen.

Trotz dieser Herausforderungen soll Microsoft weiterhin an Project Helix festhalten.

Gleichzeitig wird in den Aussagen betont, dass neue Geschäftsmodelle und zusätzliche Partnerschaften im Hardware-Bereich notwendig seien, um die langfristigen Pläne umzusetzen.

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72 Kommentare Added

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  2. Karamuto 325400 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.06.2026 - 18:28 Uhr

    Das wäre früher als ich erwartet hätte. Schauen wir Mal weiter es dann preislich wird. Wenn der Preis wirklich so immens wird wie bisher erwartet kaufe ich mir lieber alte PC Teile und bau mir was zusammen.

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  5. Try2defeatme96 39900 XP Bobby Car Rennfahrer | 14.06.2026 - 20:00 Uhr

    Bin echt auf den Preis gespannt. Hält es sich doch im Rahmen und ist Steam wirklich integriert, kann es evtl auch ein First Day Kauf für mich werden.

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  6. Rotten 130325 XP Elite-at-Arms Bronze | 14.06.2026 - 20:17 Uhr

    Zu Weihnachten is immer gut 😅✌🏻 27 is och ok 👌🏼

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