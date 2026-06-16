Xbox Next: Jährliche „Signature Exclusives“ – alle anderen Gerüchte sind Fake von Fake-Insidern

Xbox stellt klar: Gears of War E-Day und Clockwork Revolution bleiben exklusiv, egal was Insider beliebiger Art behaupten!

Xbox hat Berichte zurückgewiesen, wonach geplante Exklusivtitel künftig auf weiteren Plattformen erscheinen könnten. Betroffen von diesen Falschmeldungen waren unter anderem Gears of War: E-Day sowie Clockwork Revolution.

Xbox CSO Matthew Ball räumt mit diesen Fake-Meldungen jetzt auf. Die kursierenden Berichte seien schlicht falsch.

Zudem bekräftigte er, dass weiterhin jedes Jahr mit großen, plattformeigenen „Signature Exclusives“ zu rechnen ist. Diese Titel bleiben klar Teil der Xbox-Strategie, sollen das Line-up der Plattform gezielt stärken und werden auf keiner anderen Konsole erscheinen.