Xbox Next: Jährliche „Signature Exclusives“ – alle anderen Gerüchte sind Fake von Fake-Insidern

Xbox hat Berichte zurückgewiesen, wonach geplante Exklusivtitel künftig auf weiteren Plattformen erscheinen könnten. Betroffen von diesen Falschmeldungen waren unter anderem Gears of War: E-Day sowie Clockwork Revolution.
Xbox CSO Matthew Ball räumt mit diesen Fake-Meldungen jetzt auf. Die kursierenden Berichte seien schlicht falsch.
Zudem bekräftigte er, dass weiterhin jedes Jahr mit großen, plattformeigenen „Signature Exclusives“ zu rechnen ist. Diese Titel bleiben klar Teil der Xbox-Strategie, sollen das Line-up der Plattform gezielt stärken und werden auf keiner anderen Konsole erscheinen.
63 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na dann wäre ja alles geklärt. 🥳
Grundsätzlich sehr zu begrüßen, bin aber sehr gespannt, wie das mit Project Helix und der Öffnung zum PC als Plattform zusammenpassen wird.
Wieso?
Die Spiele kommen halt nicht für andere Konsolen, das betrifft Helix doch nicht.
Ob du Spiel XY auf dem PC oder auf Helix über Steam spielst, macht keinen Unterschied bezüglich Exklusivität.
Wenn es nur um andere Konsolen geht, gebe ich dir völlig Recht.
Vielleicht habe ich das bisher nur falsch verstanden, aber die Exklusivität schließt doch auch den PC aus, oder?
Das hat sich aufjedenfall jetzt schon geändert, man reagiert viel schneller und deutlicher auf Gerüchte.
Da merkt man sofort einen neuen Führungssteal, ist bestimmt eine interne Vorgabe/Anweisung
Internet = Schmutz
sehr gut. Weiter so
Genau wie Senua sicher auf dem 25 jährigen Jubiläum präsentiert worden ist und danach eiskalt abgesägt. Habt vertrauen in Team ChefBox 😉
Bei MS weiß man nie. Ich warte die nächsten zwei Jahresberichte ab, dann setzt eh die Demenzen ein. ^^
Der Mann reagiert schnell… Sehr gut
Aktuell reden die viel zu viel! Weniger labern mehr machen, das ist aber generell ein Problem im Management