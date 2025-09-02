Xbox Next: Konsole könnte doppelt so teuer wie die PlayStation 6 werden

Magnus-Chip und offene Stores treiben Kosten – Rückwärtskompatibilität nur auf der Xbox Next-Konsole und nicht auf PC!

Laut aktuellen Informationen aus den NeoGAF-Foren, die vom bekannten AMD-Leaker Kepler L2 stammen, könnte die kommende Xbox Next deutlich teurer ausfallen als Sonys PlayStation 6.

Grund dafür ist die Verwendung der leistungsstarken AMD Magnus APU, die sowohl in der Konsole als auch in einer neuen Reihe von Xbox-PCs zum Einsatz kommen soll. Die Magnus APU verfügt über eine besonders große Chipstruktur mit 68 Compute Units und ist damit deutlich aufwendiger in der Herstellung als der für die PlayStation 6 erwartete Orion-Chip mit 48 Compute Units.

Zusätzlich plant Microsoft, die Xbox Next für Drittanbieter-Stores wie Steam und GOG zu öffnen. Diese Entscheidung würde bedeuten, dass Microsoft auf die üblichen 30 % Umsatzbeteiligung bei Spieleverkäufen verzichtet, was sich ebenfalls negativ auf die Rentabilität auswirken könnte.

Um diese Einbußen auszugleichen, wird spekuliert, dass die Xbox Next möglicherweise zum doppelten Preis der PlayStation 6 angeboten werden muss.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Rückwärtskompatibilität. Während die Xbox Next als Konsole in der Lage sein soll, Spiele früherer Xbox-Generationen abzuspielen, gilt dies nicht für die geplanten Xbox-PCs.

Der Grund liegt in lizenzrechtlichen Einschränkungen: Viele Publisher lehnen es ab, dass eine Xbox-Spiellizenz automatisch auch auf dem PC gilt. Eine mögliche Lösung über ein Xbox/Windows-Dual-Boot-System wird als rechtlich problematisch eingestuft und dürfte daher nicht umgesetzt werden.

Die Xbox Next steht damit vor einem komplexen Balanceakt zwischen technischer Innovation, offener Plattformstrategie und wirtschaftlicher Tragfähigkeit. Ob sich dieser Ansatz langfristig durchsetzen kann, wird maßgeblich vom Markt und der Akzeptanz der Spieler abhängen.

Was sagt ihr dazu?