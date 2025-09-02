Xbox Next: Konsole könnte doppelt so teuer wie die PlayStation 6 werden

Laut aktuellen Informationen aus den NeoGAF-Foren, die vom bekannten AMD-Leaker Kepler L2 stammen, könnte die kommende Xbox Next deutlich teurer ausfallen als Sonys PlayStation 6.
Grund dafür ist die Verwendung der leistungsstarken AMD Magnus APU, die sowohl in der Konsole als auch in einer neuen Reihe von Xbox-PCs zum Einsatz kommen soll. Die Magnus APU verfügt über eine besonders große Chipstruktur mit 68 Compute Units und ist damit deutlich aufwendiger in der Herstellung als der für die PlayStation 6 erwartete Orion-Chip mit 48 Compute Units.
Zusätzlich plant Microsoft, die Xbox Next für Drittanbieter-Stores wie Steam und GOG zu öffnen. Diese Entscheidung würde bedeuten, dass Microsoft auf die üblichen 30 % Umsatzbeteiligung bei Spieleverkäufen verzichtet, was sich ebenfalls negativ auf die Rentabilität auswirken könnte.
Um diese Einbußen auszugleichen, wird spekuliert, dass die Xbox Next möglicherweise zum doppelten Preis der PlayStation 6 angeboten werden muss.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Rückwärtskompatibilität. Während die Xbox Next als Konsole in der Lage sein soll, Spiele früherer Xbox-Generationen abzuspielen, gilt dies nicht für die geplanten Xbox-PCs.
Der Grund liegt in lizenzrechtlichen Einschränkungen: Viele Publisher lehnen es ab, dass eine Xbox-Spiellizenz automatisch auch auf dem PC gilt. Eine mögliche Lösung über ein Xbox/Windows-Dual-Boot-System wird als rechtlich problematisch eingestuft und dürfte daher nicht umgesetzt werden.
Die Xbox Next steht damit vor einem komplexen Balanceakt zwischen technischer Innovation, offener Plattformstrategie und wirtschaftlicher Tragfähigkeit. Ob sich dieser Ansatz langfristig durchsetzen kann, wird maßgeblich vom Markt und der Akzeptanz der Spieler abhängen.
Was sagt ihr dazu?
Am Ende wissen wir alle mehr 🐙 solche Spekulationen lassen immer viel Raum in jegliche Richtung 😅 mich interessiert das Design von dem Kasten, innen und außen 😅 der Preis is ersma nebensächlich ✌🏻
Mein Reden seit Monaten, aber mir glaubt ja niemand.
Letztendlich wird es aber immer noch darum gehen was das Ding liefert im direkten Vergleich zu einem ähnlich preisigen PCs und einer PS6.
Also bleibt alles nur Spekulation.
UDNA ranken sich auch immer noch nur Gerüchte drum und die sind auch nicht ohne.
Sich jetzt schon wirklich darüber einen Kopf zu machen bringt einfach nichts.
Die NextBox müsste mehr liefern, als ein PC gleichen Preises. Den PC kannst du in einem gewissen Rahmen mit neuen Komponenten upgrade, er lässt sich für weit mehr als zum Zocken nutzen (z.B. für die Steuererklärung 😂) und er ist softwareseitig ein wesentlich offeneres System. Dagegen müsste die XBox ein wahres Grafikmonster sein, um all diese Punkte auszugleichen.
Mein Reden. Für 1500 müsste es ein absolutes Beast sein. Das nächste Problem ist, wie offen ist das System und wird es ein Nährboden für Cheater sein. Es müsste Crossplay nur unter Konsolen geben z.B Xbox und Playstation. Aber wie will ein offenes System als PCBox das umgehen? Das müsste dann ja die Entwickler machen. Deshalb ist es logischer noch eine NextGen Konsole rauszubringen und wer halt will den PCBox.
Vielleicht sollte ihnen mal einer sagen das eine Konsole von 1200 Euro niemand kaufen wird…wenn sie aber auch glauben das dadurch die fehlenden Software Einnahmen reingeholt werden können dann wundert mich das nicht.
Naja das ist der Weg den Microsoft halt nun geht. Ich erwarte das die PS6 wahrscheinlich schon um die 700€ vielleicht sogar 800€ kosten wird.
Wen Xbox damit genau ansprechen möchte weiß ich nicht. Klar das sind alles nur Gerüchte aber die Frage ist wozu? Wenn das so kommt werden ausnahmslos alle Thirds die Playstation als Entwicklungsplatform nutzen aufgrund der deutlich höher zu erwartenden Verbreitung. Da kann eine neue Xbox noch so schnell sein daran wird sich nichts ändern. Das heißt das auch die Engines primär dann dafür entwickelt werden und im Anschluss Richtung PC und zum Schluss Richtung Xbox PC portiert werden. Ob man dann noch so viel von der viel besseren Hardware auch sieht? Das wäre mir zu viel Risiko für weit über 1000€ eine Konsole zu kaufen die vielleicht krachend floppt. Nee dann lieber viel weniger Leistung zu einem vernünftigen Preis und ein freies System – Valve hat sicher was vor und die anderen werden auch für das Wohnzimmer einige Boxen präsentieren. Wenn die im Bereich der Playstation liegen wäre das für mich viel interessanter. Abwärtskompatibilität ist ja super und erwarte ich inzwischen auch aber auch da soll man nochmal extra zahlen? Ich könnte auf die verrückte Idee kommen meine Series X einfach zu behalten..
Abwarten und Tee trinken.
Hauptsache sie hat ordentlich Power und ist wieder sehr leise sowie hochwertig verarbeitet
Bin ich absolut bereit zu bezahlen, wenn folgendes erfüllt wird:
– 4K
– 60fps
– Raytracing
Ansonsten braucht Microsoft nicht über solch einen Preis nachzudenken.