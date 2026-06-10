Xbox Next: Konzept für Project Helix wird ständig geprüft

Die Marke Xbox wird derzeit mächtig umgekrempelt. Neben der frisch zurückgekehrten Xbox-Exklusivität spielt für die Zukunft natürlich die nächste Konsolengeneration, genauer gesagt Project Helix, eine große Rolle.
Xbox CSO Matthew Ball erklärt im Gespräch mit The Game Business Live, dass man aufgrund der anhaltenden Speicherengpässe seinen Ansatz in Bezug auf die Konsolenhardware ständig überdenken müsse.
Man sei weiterhin entschlossen eine Next-Gen-Konsole auf den Markt zu bringen, die sich durch ihre Erschwinglichkeit auszeichne. Ziel sei es, dass die Konsole in so viele Hände wie möglich gelange:
„Wir arbeiten sehr intensiv daran, alles, was wir können, in Bezug auf Helix zu überdenken – eine Konsole, deren Markteinführung uns am Herzen liegt –, und wir sind uns sehr bewusst, in welcher Weise wir uns als Unternehmen verändern müssen, um sicherzustellen, dass sie erschwinglich und flexibel ist. Wir arbeiten intensiv daran, neu zu überdenken, wie das Konsolenmodell aussehen könnte – nicht auf ausschließende, sondern auf ergänzende Weise –, damit wir diese Krise, die möglicherweise noch zwei bis zweieinhalb Jahre lang akute Auswirkungen haben wird, bewältigen können.“
„Wir arbeiten sehr hart daran, den besten Weg zu finden, um diese Situation zu meistern – einen Weg, der für alle funktioniert, der den Spielern nicht zu viel abverlangt, aber auch nicht von den anderen Investitionen ablenkt, die wir als Unternehmen tätigen müssen“, fährt Ball fort. „Wir haben außerdem Millionen von Menschen, die wir bitten, 500 Dollar auszugeben – was immer noch eine unglaubliche Summe ist. Diese Menschen, die wir vor Jahren gebeten haben, eine Konsole zu kaufen; wir haben ihnen gegenüber nach wie vor die Verpflichtung, ihre Erwartungen zu erfüllen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sich die Wahl ihrer Plattform gelohnt hat.“
149 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich Spare seit Januar 2025 jeden Monat 25€ weg da habe ich ein gutes Startkapital für die Helix bin also gerne bereit 1000 € zu zahlen für genug Power bis sie erscheint habe ich das zusammen
Ich kann es nicht oft genug sagen, es wird keine Konsole für 1000 Euro oder drüber geben. Microsoft ist daran gelegen das sich die kommende Konsole möglichst gut verkauft. Die Firmen peilen in der Regel wirtschaftlich die Mittelklasse, wo in der Masse das meiste Geld mit gemacht wird. Man muss sich mal anschauen von wem in der Regel Konsolen gekauft werden. Das sind Familien, Jugendliche, Casual Gamer, usw. Wenn plötzlich Microsoft für eine Konsole 1000 Euro, oder mehr haben wollen, dann brechen auf einen Schlag einfach mal 80-90 Prozent der Käufer weg. Damit würde sich Microsoft das komplette Geschäftsmodell zerstören. Die Menschen die sich High End Hardware zulegen machen gerade mal einen sehr kleinen einprozentigen Marktanteil aus. Die sind zwar für die Hardware Hersteller wegen dem Prestige wichtig, aber mit denen wird nicht der große Umsatz gemacht und die kaufen in der Regel auch keine Konsole. Wenn die Helix kommt und wir wissen noch nicht mal etwas offizielles über die Ausstattung und die Specs, dann wird die deutlich unter 1000 Euro liegen. Dazu kommt noch das momentan die Lage aufgrund explodierender Preise für verschiedene Bauteile angespannt genug ist. Lasst Euch nicht von irgend welchen Influencer auf Youtube blenden, die ihre „Meinungen“(Konsole 1000 Euro und mehr) als Leaks verkaufen.