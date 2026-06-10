Xbox Next: Konzept für Project Helix wird ständig geprüft

Die Marke Xbox wird derzeit mächtig umgekrempelt. Neben der frisch zurückgekehrten Xbox-Exklusivität spielt für die Zukunft natürlich die nächste Konsolengeneration, genauer gesagt Project Helix, eine große Rolle.

Xbox CSO Matthew Ball erklärt im Gespräch mit The Game Business Live, dass man aufgrund der anhaltenden Speicherengpässe seinen Ansatz in Bezug auf die Konsolenhardware ständig überdenken müsse.

Man sei weiterhin entschlossen eine Next-Gen-Konsole auf den Markt zu bringen, die sich durch ihre Erschwinglichkeit auszeichne. Ziel sei es, dass die Konsole in so viele Hände wie möglich gelange:

„Wir arbeiten sehr intensiv daran, alles, was wir können, in Bezug auf Helix zu überdenken – eine Konsole, deren Markteinführung uns am Herzen liegt –, und wir sind uns sehr bewusst, in welcher Weise wir uns als Unternehmen verändern müssen, um sicherzustellen, dass sie erschwinglich und flexibel ist. Wir arbeiten intensiv daran, neu zu überdenken, wie das Konsolenmodell aussehen könnte – nicht auf ausschließende, sondern auf ergänzende Weise –, damit wir diese Krise, die möglicherweise noch zwei bis zweieinhalb Jahre lang akute Auswirkungen haben wird, bewältigen können.“ „Wir arbeiten sehr hart daran, den besten Weg zu finden, um diese Situation zu meistern – einen Weg, der für alle funktioniert, der den Spielern nicht zu viel abverlangt, aber auch nicht von den anderen Investitionen ablenkt, die wir als Unternehmen tätigen müssen“, fährt Ball fort. „Wir haben außerdem Millionen von Menschen, die wir bitten, 500 Dollar auszugeben – was immer noch eine unglaubliche Summe ist. Diese Menschen, die wir vor Jahren gebeten haben, eine Konsole zu kaufen; wir haben ihnen gegenüber nach wie vor die Verpflichtung, ihre Erwartungen zu erfüllen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sich die Wahl ihrer Plattform gelohnt hat.“