Xbox Next: Leak enthüllt „Project Green Leaf“ mit smarter Helix-Energieverwaltung und Handheld-Fokus

Neue Entwickler-Leaks deuten darauf hin, dass Microsoft mit „Project Green Leaf“ an einer umfangreichen Initiative arbeitet, die die Energieeffizienz zukünftiger Xbox-Hardware deutlich verbessern und gleichzeitig mögliche portable Xbox-Geräte zusätzlich unterstützen soll.
Die Informationen stammen laut Bericht von „Moore’s Law Is Dead“ und basieren auf internen Unterlagen, die Entwicklern gezeigt worden sein sollen. Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft gibt es derzeit allerdings noch nicht.
Im Mittelpunkt des Projekts stehen offenbar zwei neue Energiesparmodi mit den Bezeichnungen „Power Optimized“ (PO) und „Power Optimized Plus“ (PO+). Beide Systeme sollen den Stromverbrauch dynamisch an Spielsituationen anpassen, ohne das Spielerlebnis sichtbar zu beeinträchtigen.
Der normale PO-Modus reduziert den Energieverbrauch laut Leak automatisch in weniger anspruchsvollen Gameplay-Momenten, Menüs oder dunkleren Spielszenen. Ziel ist es, die Hardware-Auslastung intelligent zu senken, während die Spielerfahrung unverändert bleibt.
PO+ geht noch einen Schritt weiter und soll deutlich aggressivere Anpassungen vornehmen. Dabei berücksichtigt das System offenbar, ob ein Gerät per Akku betrieben wird oder am Stromnetz hängt. Vor allem bei möglichen Handheld-Geräten könnte dadurch die Akkulaufzeit erheblich verbessert werden. Oder aber aktiviert werden, sobald das Akku unter 20 % fällt beispielsweise.
Laut den geleakten Informationen sollen in bestimmten Testszenarien Effizienzsteigerungen von bis zu 30 Prozent erreicht worden sein. Die Anpassungen erfolgen dabei angeblich in Echtzeit basierend auf Gameplay-Situation, Auflösung und Energiequelle.
Zusätzlich sollen kompatible Spiele künftig spezielle PO- oder PO+-Kennzeichnungen im Xbox Store erhalten, um Unterstützung für die neuen Energiesparfunktionen sichtbar zu machen.
Die Berichte passen zu den seit längerer Zeit kursierenden Gerüchten, wonach Microsoft an einem offiziellen Xbox-Handheld arbeitet. Eine optimierte Energieverwaltung wäre insbesondere für portable Hardware ein zentraler Bestandteil.
Bislang hat Microsoft die Existenz von „Project Green Leaf“ jedoch nicht offiziell bestätigt.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Grün und energiesparend ist immer gut 🙂
Hat man gesehen war grün Deutschland gebracht hat
Hab ich auch so gedacht 😅
Ja, wir brauchen dringend eine politische Diskussion und ein bißchen rechte AFD-Scheiße hier auf unser Gaming-Seite. Danke, dass ihr da seid. Grün ist die Farbe der Xbox, aber schön, dass ihr euch direkt getriggert fühlt, eure Propaganda-Kacke hier zu verbreiten, die hier keinen interessiert.
Und um zu sagen „Nachhaltigkeit ist blöd“, muss man sich offen gesagt die letzten Gehirnzellen mit nem ganz stumpfen Spiel weggezockt haben – oder man hatte nie mehr als der untere Durchschnitt.
What?
Ich kann’s nochmal umformulieren:
Bitte keine Politik-Propaganda hier auf dieser Gaming-Seite und wer „Nachhaltigkeit dumm findet“, kann nicht der Hellste sein… ich denke in beiden Punkten sind wir uns alle einig 🙂
Ab hier würde ich aber gerne weiter über Gaming reden, auch wenn dich das Politik-Thema ganz schön zu triggern scheint. Videospiele machen aber mehr Spaß 🙂
Du bist doch der einzige, der gleich von AFP-Propaganda spricht. Lass du das mal lieber! Genauso die Beleidigungen. Danke.
Ne Kollege, ich habe einen unpolitischen Kommentar gebracht habe und darauf wurde mit politischem Unfug geantwortet… wende dich bitte an die, die hier politisch werden und eine Reaktion von mir abverlangt haben.
Das Problem ist in der Regel der Verursacher und nicht derjenige, der auf den Verursacher reagiert 🙂
Übrigens ist die Feststellung, dass jemand, der Nachhaltigkeit dumm findet, nicht die hellste Kerze sein kann, keine Beleidigung. Wenn Nachhaltigkeit so dumm wäre, würde MS ja nicht eine News dazu verbreiten und mit Nachhaltigkeit werben 🙂
Ne, Kollege? Das wir keine politischen Diskussionen wollen, ist klar. Dass man aber aus „Hat man gesehen war grün Deutschland gebracht hat“ sofort „rechte scheiß AFD-Propaganda“ macht und anderen gegenüber beleidigend wird, ist was ganz anderes.
Richtig 😃 das die linken und grünen so aggressiv sind 😂
Warum wird eigentlich hier so derbe die ADF gerade verteidigt und ich gleichzeitig so angegangen? Ich habe was politisch neutrales mit Gaming-Bezug geschrieben und das wurde mit Politik-Blödsinn beantwortet? Beschwert euch doch darüber, dass Leute hier Politik-Nonsens verbreiten, wo er gar nicht hingehört, aber da bin ich der falsche Adressat, weil ich das nicht war, sondern die Nutzer oben, wie jeder sehen kann.
Aber ich bin jetzt hier das Problem auf dieser Gaming-Seite, die mit Politik nichts zu tun hat, weil ich eine anderslautende Meinung gegenüber dem Kommentar geäußert habe, der meinen ursprünglichen und unpolitischen Kommentar zweckentfremdet hat?
Bitte, ihr solltet euch alle mal beruhigen und Politik hier raus lassen.
Das war jetzt auch meine letzte Antwort zu dem Thema, damit ihr euch alle mal wieder ein bißchen beruhigen und durch die Nase atmen könnt 🙂
Gamer halten zusammen egal AFD oder Links 😉 wie auch jede Konsole seine da Berechtigung hat .
Politik lassen wir hier liegen 😁
Soviel zum Thema „sich getriggert fühlen“ 😜
Den einen triggert es, wenn Leute plötzlich mit Politik um die Ecke kommen, wo es nicht hingehört und andere fühlen sich getriggert in einer Gaming-News bei einem Gaming-Kommentar politisch zu werden.
Kannst du ja handhaben, wie immer du es willst, ob es sich dabei um das gleiche handelt 🙂
Und mich wiederum amüsiert deine Reaktion…😁
Grün ist nicht immer gut und blau ist nicht immer schlecht.
Meistens aber schon 🙂
1. Komm mal runter!
2. Ich will hier kein politisches Fass in einem Gaming-Forum aufmachen, aber eine rechte Partei ist erstmal legitim und hat nichts mit rechtsradikal zu tun. Ganz egal was links-grüne Leitmedien sagen. Du beleidigst gerade eine Menge Menschen.
3. Wer entscheidet eigentlich was richtig und was falsch ist? Und solche Aussagen haben in einem Forum nichts verloren.
4. Energiesparend ist gut, dem Punkt stimme ich zu.
1) ich habe nicht mit Politik angefangen. Arbeitet euch mal besser an denen ab, die hier in eine Gaming-News Politik gebracht haben 🙂
2) Niemand sagte was von „rechtsradikal“, außer du selbst. Und wenn ich schon den „links-grüne Leitmedien“-Paranoia-Blödsinn lese, weiß man direkt um deine politische Gesinnung und warum du dich hier meldest. Interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht, ich bin für Gaming hier.
3) Wenn meine Aussage hier nichts verloren hat, was macht dann deine Aussage hier?
4) Schön, dass wir uns bei dem einigen können, worum es in meinem ursprünglichen Kommentar ging und der dann von anderen Personen für politische Zwecke missbraucht wurde 🙂
Peace out – können alle mal wieder runter kommen und friedlich über Gaming hier reden? Das wäre schön, dafür sind wir schließlich hier 🙂
Du drehst dir das auch wie du willst…🙄
😂😂😂😂😂😂
Den Untergang…
Hat aber zum Glück nichts mit Xbox zu tun. Da ist grün „sexy“ 🙂
Ja grün (Xbox) schon 😁
Also das was Sony Playstation schon hat so klingt es für mich zumindest.
Nun, die PS verbraucht mehr Strom als die Xbox, für quasi alles, also…
MS hatte das Programm schon die ganze Zeit – aber es wird natürlich für Werbung wieder rausgeholt.
Hab Mal nachgeschaut Playstation verbraucht mehr Strom komisch 😕
Microsoft und handheld xbox kram war doch dieses rock ally . also ich brauch kein xbox handheld kram die sollen sich auf die stärken der Konsole richten und den Preis versuchen vernünftig zu halten.
Die Hardware energieffizient zu planen bringt im Umkehrschluß ja dann mehr mehr Leistung bei hohen Wattzahlen 😉
Das finde ich sehr gut gerade in Zeiten, in denen Strom so teuer ist.
Ja zu extrem teuer 😔
Wenn es ums Energie sparen geht, find ich das immer gut.