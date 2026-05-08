Xbox Next: Leak enthüllt „Project Green Leaf“ mit smarter Helix-Energieverwaltung und Handheld-Fokus

Microsoft entwickelt laut Leak neue Xbox-Technologie für bessere Energieeffizienz und mögliche Handhelds.

Neue Entwickler-Leaks deuten darauf hin, dass Microsoft mit „Project Green Leaf“ an einer umfangreichen Initiative arbeitet, die die Energieeffizienz zukünftiger Xbox-Hardware deutlich verbessern und gleichzeitig mögliche portable Xbox-Geräte zusätzlich unterstützen soll.

Die Informationen stammen laut Bericht von „Moore’s Law Is Dead“ und basieren auf internen Unterlagen, die Entwicklern gezeigt worden sein sollen. Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft gibt es derzeit allerdings noch nicht.

Im Mittelpunkt des Projekts stehen offenbar zwei neue Energiesparmodi mit den Bezeichnungen „Power Optimized“ (PO) und „Power Optimized Plus“ (PO+). Beide Systeme sollen den Stromverbrauch dynamisch an Spielsituationen anpassen, ohne das Spielerlebnis sichtbar zu beeinträchtigen.

Der normale PO-Modus reduziert den Energieverbrauch laut Leak automatisch in weniger anspruchsvollen Gameplay-Momenten, Menüs oder dunkleren Spielszenen. Ziel ist es, die Hardware-Auslastung intelligent zu senken, während die Spielerfahrung unverändert bleibt.

PO+ geht noch einen Schritt weiter und soll deutlich aggressivere Anpassungen vornehmen. Dabei berücksichtigt das System offenbar, ob ein Gerät per Akku betrieben wird oder am Stromnetz hängt. Vor allem bei möglichen Handheld-Geräten könnte dadurch die Akkulaufzeit erheblich verbessert werden. Oder aber aktiviert werden, sobald das Akku unter 20 % fällt beispielsweise.

Laut den geleakten Informationen sollen in bestimmten Testszenarien Effizienzsteigerungen von bis zu 30 Prozent erreicht worden sein. Die Anpassungen erfolgen dabei angeblich in Echtzeit basierend auf Gameplay-Situation, Auflösung und Energiequelle.

Zusätzlich sollen kompatible Spiele künftig spezielle PO- oder PO+-Kennzeichnungen im Xbox Store erhalten, um Unterstützung für die neuen Energiesparfunktionen sichtbar zu machen.

Die Berichte passen zu den seit längerer Zeit kursierenden Gerüchten, wonach Microsoft an einem offiziellen Xbox-Handheld arbeitet. Eine optimierte Energieverwaltung wäre insbesondere für portable Hardware ein zentraler Bestandteil.

Bislang hat Microsoft die Existenz von „Project Green Leaf“ jedoch nicht offiziell bestätigt.