Xbox Next: Leak enthüllt radikalen Hardware-Wechsel bei Project Helix

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Image: Xbox Next - Project Helix

Xbox Next Project Helix Leak deutet auf grundlegende Änderungen bei der Hardware hin.

Xbox Project Helix zeigt neue Details: Laut Leak verzichtet Microsoft bei der Next-Gen-Konsole vollständig auf Custom-GPU-Anpassungen.

Die Informationen stammen vom bekannten AMD-Leaker KeplerL2, der im NeoGAF-Forum angibt, dass Microsoft „0 customization on the GPU side“ plane.

Generell soll Xbox Project Helix eine deutlich andere Ausrichtung verfolgen als frühere Generationen wie Xbox One oder Xbox Series X|S. Ziel sei es, die Lücke zwischen PC- und Konsolen-Gaming stärker zu schließen, damit Entwickler Ressourcen einsparen können, um ihre PC-Spiele direkt und ohne Umwege auf die neue Konsole zu bringen.

Project Helix wird dabei selbstverständlich modernste Technologien unterstützen. AMD FSR Diamond ist bereits offiziell bestätigt, die Upscaling, Denoising und Frame Generation auf Basis von Transformer-Modellen für RDNA 5 ermöglichen soll.

Parallel dazu wird auch ein Vergleich zur kommenden PlayStation 6 gezogen. Diese soll laut den vorliegenden Informationen zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber der Basis-PS5 bieten, jedoch keinen extremen Sprung wie die in geleakten AMD-Dokumenten erwähnte 10-fache Raytracing-Leistung erreichen.

Die Ausrichtung von Xbox Project Helix deutet laut Leak zunehmend auf eine stärkere Nähe zum PC-Markt hin. Dadurch können Entwickler ihre Spiele künftig einfacher auf die Plattform portieren, was langfristig Auswirkungen auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Titeln haben könnte. Darüber hinaus müssen Studio-Engines nicht auf Custom-Hardware angepasst werden, was ebenfalls die Entwickler „vereinfachen und beschleunigen“ könnte.

Hinweis: Die aktuelle Informationslage basiert ausschließlich auf nicht bestätigten Angaben, während Microsoft bislang keine offiziellen Details zu Xbox Project Helix veröffentlicht hat.

Quelle
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127 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Nibelungen86 347585 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.04.2026 - 10:02 Uhr

    Hat wirklich seine Vorteile, schon heute ist mit der Xbox Konsole mehr möglich, oft wird man gelockt bei 30FPS – 60FPS obwohl deutlich mehr drinnen wäre, auch kann man dann die Grafik selbst einstellen, wenn man möchte.

    0
  2. CrossSkull 14960 XP Leetspeak | 21.04.2026 - 10:12 Uhr

    Positiv,Einfacher für Entwickler… Na dann bin ich mal gespannt… Die Last Gen. wird dann einfach so fallen gelassen oder wie…??😅

    2
    • shadow moses 476230 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 21.04.2026 - 10:24 Uhr
      Antwort auf CrossSkull

      Es ist doch einfacher und schneller.

      Anfang dieser Gen brauchte es:
      1. PC Version
      2. PS4 Version
      3. Xbox One Version
      4. PS5 Version
      5. Xbox Series Version

      In der kommenden:
      1. PC Version inkl. Helix Optimierung
      2. PS5 Version
      3. Xbox Series Version
      4. PS6 Version

      Nach der Crossgen Phase sind es aktuell PC/PS5/Xbox Series und in Zukunft PC inkl. Helix und PS6. Es entfällt eine völlig eigenständige Version, was schneller und einfacher ist.

      0
    • HaloPro 4840 XP Beginner Level 2 | 21.04.2026 - 11:14 Uhr
      Antwort auf CrossSkull

      Für Entwickler super, die Optimierung entfällt und man muss zukünftig nur noch zwei Versionen erstellen, PS und PC.

      3
  3. x Timber78 x 48930 XP Hooligan Bezwinger | 21.04.2026 - 10:20 Uhr

    Und PC spiele auf der Konsole wären günstiger als Konsolenspiele wegen diverser Stores im Internet.. da bin ich mal gespannt drauf

    3
  5. Blight 35165 XP Bobby Car Raser | 21.04.2026 - 11:22 Uhr

    Ich lasse mich überraschen. Denke aber mal, dass ich recht früh bei der Helix dabei bin.

    0
  6. HaloPro 4840 XP Beginner Level 2 | 21.04.2026 - 11:34 Uhr

    Top, so spart man sich ne extra Optimierung und bringt einfach die Standartversion für alle raus, bei der vermutlich sehr kleinen Marktanteil, nur logisch.

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  7. AtzePhil41 7160 XP Beginner Level 3 | 21.04.2026 - 11:35 Uhr

    Und immer noch nichts bezüglich Laufwerk. Da dürfte Microsoft gerne mal konkreter werden.

    0
  8. Mech77 103795 XP Elite User | 21.04.2026 - 11:56 Uhr

    Was ist da jetzt ein Leak oder neu?

    Dass die Helix aus Zen 6 und UDNA/RDNA 5 bestehen soll, geistert doch schon länger rum. Diese Komponenten kommen genauso als nächste AMD-Gen in PC-Einzelkomponenten (CPU/GPU) kaufbar auf den Markt.

    Konsolen bestehen ohnehin schon länger nicht mehr aus Custom-HW. Schon die aktuelle und die last Gen sind im Endeffekt abgespeckte PC’s.

    0
  9. OzeanWurst 1400 XP Beginner Level 1 | 21.04.2026 - 12:21 Uhr

    Xbox Helix
    – Game Pass Ultimate
    – Xbox Games
    – Xbox PC Games
    – Playstation PC Games
    – Steam Games
    – BattleNet Games

    This is 4 the players

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      • Cicci 9490 XP Beginner Level 4 | 21.04.2026 - 12:53 Uhr
        Antwort auf Saibot77

        Oh man ist schon öfters gesagt worden ,wozu brauchst du noch mehr Bestätigung…

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        • CrossSkull 14960 XP Leetspeak | 21.04.2026 - 13:34 Uhr
          Antwort auf Cicci

          Es gibt derzeit keine offizielle Bestätigung, dass Steam direkt auf der nächsten Xbox-Konsole (Codename „Project Helix“) verfügbar sein wird. Es gibt jedoch offizielle Ankündigungen von Microsoft, die eine sehr starke Annäherung an den PC-Bereich bestätigen.

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