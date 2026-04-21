Xbox Next: Leak enthüllt radikalen Hardware-Wechsel bei Project Helix

Xbox Project Helix zeigt neue Details: Laut Leak verzichtet Microsoft bei der Next-Gen-Konsole vollständig auf Custom-GPU-Anpassungen.
Die Informationen stammen vom bekannten AMD-Leaker KeplerL2, der im NeoGAF-Forum angibt, dass Microsoft „0 customization on the GPU side“ plane.
Generell soll Xbox Project Helix eine deutlich andere Ausrichtung verfolgen als frühere Generationen wie Xbox One oder Xbox Series X|S. Ziel sei es, die Lücke zwischen PC- und Konsolen-Gaming stärker zu schließen, damit Entwickler Ressourcen einsparen können, um ihre PC-Spiele direkt und ohne Umwege auf die neue Konsole zu bringen.
Project Helix wird dabei selbstverständlich modernste Technologien unterstützen. AMD FSR Diamond ist bereits offiziell bestätigt, die Upscaling, Denoising und Frame Generation auf Basis von Transformer-Modellen für RDNA 5 ermöglichen soll.
Parallel dazu wird auch ein Vergleich zur kommenden PlayStation 6 gezogen. Diese soll laut den vorliegenden Informationen zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber der Basis-PS5 bieten, jedoch keinen extremen Sprung wie die in geleakten AMD-Dokumenten erwähnte 10-fache Raytracing-Leistung erreichen.
Die Ausrichtung von Xbox Project Helix deutet laut Leak zunehmend auf eine stärkere Nähe zum PC-Markt hin. Dadurch können Entwickler ihre Spiele künftig einfacher auf die Plattform portieren, was langfristig Auswirkungen auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Titeln haben könnte. Darüber hinaus müssen Studio-Engines nicht auf Custom-Hardware angepasst werden, was ebenfalls die Entwickler „vereinfachen und beschleunigen“ könnte.
Hinweis: Die aktuelle Informationslage basiert ausschließlich auf nicht bestätigten Angaben, während Microsoft bislang keine offiziellen Details zu Xbox Project Helix veröffentlicht hat.
127 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hat wirklich seine Vorteile, schon heute ist mit der Xbox Konsole mehr möglich, oft wird man gelockt bei 30FPS – 60FPS obwohl deutlich mehr drinnen wäre, auch kann man dann die Grafik selbst einstellen, wenn man möchte.
Positiv,Einfacher für Entwickler… Na dann bin ich mal gespannt… Die Last Gen. wird dann einfach so fallen gelassen oder wie…??😅
Es ist doch einfacher und schneller.
Anfang dieser Gen brauchte es:
1. PC Version
2. PS4 Version
3. Xbox One Version
4. PS5 Version
5. Xbox Series Version
In der kommenden:
1. PC Version inkl. Helix Optimierung
2. PS5 Version
3. Xbox Series Version
4. PS6 Version
Nach der Crossgen Phase sind es aktuell PC/PS5/Xbox Series und in Zukunft PC inkl. Helix und PS6. Es entfällt eine völlig eigenständige Version, was schneller und einfacher ist.
Switch 2 kommt nun auch dazu denke bzw. so wie es momentan aussieht
Ja, Switch 2 wird sicherlich besser unterstützt als der Vorgänger. Am Ende fällt aber eben die klassische Xbox Konsolenfassung weg.
Für Entwickler super, die Optimierung entfällt und man muss zukünftig nur noch zwei Versionen erstellen, PS und PC.
Nach der CrossGen-Phase aber erst. Und dann wird die Helix auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben.
Das denke ich nämlich auch
Natürlich, erst nach den lastgen’s.
Und PC spiele auf der Konsole wären günstiger als Konsolenspiele wegen diverser Stores im Internet.. da bin ich mal gespannt drauf
Klingt gut ist aber reine Fantasie…Gerüchte usw. ^^
Ich lasse mich überraschen. Denke aber mal, dass ich recht früh bei der Helix dabei bin.
Top, so spart man sich ne extra Optimierung und bringt einfach die Standartversion für alle raus, bei der vermutlich sehr kleinen Marktanteil, nur logisch.
Und immer noch nichts bezüglich Laufwerk. Da dürfte Microsoft gerne mal konkreter werden.
Was ist da jetzt ein Leak oder neu?
Dass die Helix aus Zen 6 und UDNA/RDNA 5 bestehen soll, geistert doch schon länger rum. Diese Komponenten kommen genauso als nächste AMD-Gen in PC-Einzelkomponenten (CPU/GPU) kaufbar auf den Markt.
Konsolen bestehen ohnehin schon länger nicht mehr aus Custom-HW. Schon die aktuelle und die last Gen sind im Endeffekt abgespeckte PC’s.
Xbox Helix
– Game Pass Ultimate
– Xbox Games
– Xbox PC Games
– Playstation PC Games
– Steam Games
– BattleNet Games
This is 4 the players
Wo wurde von MS bestätigt dass Steam sich auf der Helix befindet?
Du wirkst nervös, das merke ich selbst durchs Internet.
Oh man ist schon öfters gesagt worden ,wozu brauchst du noch mehr Bestätigung…
Es gibt derzeit keine offizielle Bestätigung, dass Steam direkt auf der nächsten Xbox-Konsole (Codename „Project Helix“) verfügbar sein wird. Es gibt jedoch offizielle Ankündigungen von Microsoft, die eine sehr starke Annäherung an den PC-Bereich bestätigen.
Blödsinn 🤣
So sagt zumindest Google Gimini, ich habe derartiges auch noch nicht lesen können!
Einfach abwarten