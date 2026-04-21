Xbox Next: Leak enthüllt radikalen Hardware-Wechsel bei Project Helix

Xbox Project Helix zeigt neue Details: Laut Leak verzichtet Microsoft bei der Next-Gen-Konsole vollständig auf Custom-GPU-Anpassungen.

Die Informationen stammen vom bekannten AMD-Leaker KeplerL2, der im NeoGAF-Forum angibt, dass Microsoft „0 customization on the GPU side“ plane.

Generell soll Xbox Project Helix eine deutlich andere Ausrichtung verfolgen als frühere Generationen wie Xbox One oder Xbox Series X|S. Ziel sei es, die Lücke zwischen PC- und Konsolen-Gaming stärker zu schließen, damit Entwickler Ressourcen einsparen können, um ihre PC-Spiele direkt und ohne Umwege auf die neue Konsole zu bringen.

Project Helix wird dabei selbstverständlich modernste Technologien unterstützen. AMD FSR Diamond ist bereits offiziell bestätigt, die Upscaling, Denoising und Frame Generation auf Basis von Transformer-Modellen für RDNA 5 ermöglichen soll.

Parallel dazu wird auch ein Vergleich zur kommenden PlayStation 6 gezogen. Diese soll laut den vorliegenden Informationen zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber der Basis-PS5 bieten, jedoch keinen extremen Sprung wie die in geleakten AMD-Dokumenten erwähnte 10-fache Raytracing-Leistung erreichen.

Die Ausrichtung von Xbox Project Helix deutet laut Leak zunehmend auf eine stärkere Nähe zum PC-Markt hin. Dadurch können Entwickler ihre Spiele künftig einfacher auf die Plattform portieren, was langfristig Auswirkungen auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Titeln haben könnte. Darüber hinaus müssen Studio-Engines nicht auf Custom-Hardware angepasst werden, was ebenfalls die Entwickler „vereinfachen und beschleunigen“ könnte.

Hinweis: Die aktuelle Informationslage basiert ausschließlich auf nicht bestätigten Angaben, während Microsoft bislang keine offiziellen Details zu Xbox Project Helix veröffentlicht hat.