Xbox Next: Leak spricht von integriertem Disc-Laufwerk

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Xbox Project Helix mit einem integrierten Disc-Laufwerk ausgestattet sein könnte.

Ein neuer Leak zu Xbox Project Helix deutet darauf hin, dass Microsofts nächste Xbox-Konsole mit einem integrierten Disc-Laufwerk ausgestattet sein könnte. Sollte sich das Gerücht bestätigen, würde dies früheren Spekulationen widersprechen, die von einem rein digitalen System ausgingen.

Die Informationen stammen aus einem bislang unbestätigten Leak via Gaming Central und wurden von Microsoft nicht offiziell bestätigt. Entsprechend sollte die Meldung derzeit als Gerücht betrachtet werden.

Dem Leak zufolge könnte Xbox Project Helix native Unterstützung für physische Datenträger bieten. Damit würde sich die nächste Xbox von den zuletzt kursierenden Gerüchten abheben und möglicherweise sogar die einzige Next-Gen-Konsole mit fest integriertem Disc-Laufwerk sein.

Im Gegensatz dazu halten sich weiterhin Spekulationen, dass Sonys kommende PlayStation-Generation ohne fest verbautes Laufwerk erscheinen könnte. Auch hierzu gibt es bislang jedoch keine offizielle Ankündigung.

Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Erst eine offizielle Vorstellung der neuen Xbox-Hardware durch Microsoft wird zeigen, welche Ausstattung Xbox Project Helix tatsächlich bieten wird.