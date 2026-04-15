Xbox Next: Matt Booty spricht über neue Strategie und große Projekte

Im offiziellen Xbox Podcast hat Chief Content Officer Matt Booty neue Einblicke in die Planung des diesjährigen Xbox Games Showcase gegeben.

Im Gespräch ging es vor allem um die Entstehung des Showcases und die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Xbox-Studios. Dabei wurde deutlich, dass interne Teams zunehmend gemeinsam an Projekten arbeiten und Entwicklungen stärker verzahnt werden. So hilft Blizzard beispielsweise beibden Cinematics von Fable.

Ein weiterer Fokus lag auf „Project Helix“ und das die Xbox Game Studios bereits in der frühen Entwicklungsphase involviert sind.

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass die Gears of War: E-Day Präsentation nach dem Xbox Games Showcase circa 30 Minuten lang sein wird.