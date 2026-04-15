Xbox Next: Matt Booty spricht über neue Strategie und große Projekte

Im offiziellen Xbox Podcast hat Chief Content Officer Matt Booty neue Einblicke in die Planung des diesjährigen Xbox Games Showcase gegeben.
Im Gespräch ging es vor allem um die Entstehung des Showcases und die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Xbox-Studios. Dabei wurde deutlich, dass interne Teams zunehmend gemeinsam an Projekten arbeiten und Entwicklungen stärker verzahnt werden. So hilft Blizzard beispielsweise beibden Cinematics von Fable.
Ein weiterer Fokus lag auf „Project Helix“ und das die Xbox Game Studios bereits in der frühen Entwicklungsphase involviert sind.
Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass die Gears of War: E-Day Präsentation nach dem Xbox Games Showcase circa 30 Minuten lang sein wird.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Blizzard für die Cinematics ist clever – man kann sie für alles kritisieren, aber das können sie 😄
Solange das dann nach Fable aussieht und nicht nach Blizzard…
Egal wie es aussieht, Hauptsache sie sind nicht Mangelware oder zu kurz 🙁
Da sind die Meister drinnen
Vielleicht bekommen wir beim Showcase endlich mal die neue Konsole zu sehen. Die sollen uns bicht so lange auf die Folter spannen.
Ich denke sie wird frühstens bei den Game Awards vorgestellt, so wie damals die Series X. Sie wurde 2019 gezeigt und erschien dann 2020
Man darf doch noch hoffen, dass Microsoft sein eigenes Event nutzt, um die Konsole vorzustellen.
Gerade mit neuer Xbox Führung erwarte ich das, aber warten wir es mal ab. Eventuell kommt am Ende des Jahres noch ein Event.
Die Konsole ist noch garnicht da, da wird aufkeinenfall etwas gezeigt, unmöglich, da brauchst du wirklich 0 Hoffnung drauf haben.
Die Devkits werden erst Anfang 2027 an Studios verschickt, somit ist frühestens mit einem Release Ende 2027 zu rechnen, eher 2028.
Wenn wir Glück haben, sehen wir was Handfestes zur Konsole im Sommer Showcase 2027.
Die werden schon wissen, wie die Konsole aussehen und heißen wird. Eine schöne 3D Grafik oder zumindest ein paar handfeste Infos sollten da schon drin sein, besonders, weil in der letzten Zeit auch von offizieller Seite viel zu dem Thema kam.
Die first party landscape von Xbox ist unschlagbar stark. Wer will darauf schon verzichten?