Xbox Next: Mehr Offenheit, flexible Preise und klare Zukunftspläne

Xbox richtet seine Gaming-Sparte neu aus und setzt künftig verstärkt auf eine offene Plattformstrategie sowie flexiblere Preisgestaltung. Neue CEO Asha Sharma hat gemeinsam mit Chief Content Officer Matt Booty konkrete Einblicke in die zukünftige Ausrichtung gegeben.

Im Zuge der jüngsten Umstrukturierung wurde Microsofts Gaming-Sparte vollständig unter der Marke Xbox gebündelt und mit einem neuen Logo versehen. Diese Neuausrichtung deutet laut Sharma auf langfristige Veränderungen hin, die sowohl Hardware als auch Services betreffen.

Ein zentraler Punkt ist die mögliche Öffnung der Plattform für Drittanbieter-Stores wie den Epic Games Store. Bereits zuvor hatte Phil Spencer angedeutet, dass externe Marktplätze auf zukünftiger Hardware wie „Project Helix“ willkommen sein könnten. Sharma bestätigte diese Richtung und erklärte, dass die Plattform mehr Entwicklern offenstehen und Spielern größere Freiheiten bei der Anpassung und Erweiterung bieten soll.

Konkrete Entscheidungen etwa für bestehende Geräte wie den ROG Xbox Ally gibt es aktuell jedoch noch nicht. Sharma betonte, dass entsprechende Schritte gemeinsam mit Partnern getroffen werden und weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollen.

Parallel dazu rückt die Preisgestaltung stärker in den Fokus. Sharma erklärte, dass Xbox in der Vergangenheit nicht ausreichend flexibel bei Preisen gewesen sei. Als Beispiel nannte sie den Game Pass, dessen Kosten als zu hoch wahrgenommen wurden, woraufhin Anpassungen vorgenommen wurden. Künftig soll stärker darauf geachtet werden, Hardware, Software und Services zugänglicher zu machen.

Dabei steht laut Sharma ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Spielzeit und Erschwinglichkeit im Mittelpunkt. Konkrete Preisangaben oder Zusagen wurden jedoch nicht gemacht, da man auf Marktbedingungen reagieren müsse. Ziel sei es dennoch, möglichst vielen Spielern weltweit Zugang zu ermöglichen.

Auch Matt Booty betonte die Notwendigkeit, sich stärker an den Erwartungen der Spieler zu orientieren. Angesichts wachsender Spielebibliotheken und längerer Entwicklungszeiten müsse Xbox gezielt Inhalte schaffen, die Spieler wirklich ansprechen. Dazu gehören sowohl anspruchsvolle Titel für erfahrene Spieler als auch zugängliche Erlebnisse für Neueinsteiger.

Eine offizielle Ankündigung zu konkreten Hardware-Plänen oder neuen Plattformfunktionen steht weiterhin aus, während Xbox seine langfristige Strategie schrittweise weiter konkretisiert.