Xbox Next: Michael Pachter hält neue Xbox-Konsole für tot und kritisiert Game Pass-Strategie

Kaum ist der Führungswechsel bei Microsoft vollzogen, sorgt eine deutliche Wortmeldung aus der Analystenwelt für neue Diskussionen.

Michael Pachter, langjähriger Branchenbeobachter, äußerte sich in einem Gespräch mit GamesBeat überraschend kritisch zur Zukunft der nächsten Xbox Generation.

Seiner Einschätzung nach sei die kommende Konsole, die derzeit auf einen möglichen Start im Jahr 2027 zielt, faktisch bereits gescheitert.

Als Hauptgrund nennt er die strategische Ausrichtung auf Xbox Game Pass. Wörtlich erklärte er, er halte die Konsole für tot, da Microsoft mit der konsequenten Ausrichtung auf Game Pass die Weichen falsch gestellt habe.

Besonders bemerkenswert ist dieser Kurswechsel, da Pachter in der Vergangenheit als Befürworter des Abonnementmodells galt.

Nach der jüngsten Umstrukturierung des Dienstes und Preisanpassungen bewertet er das Modell jedoch neu. Aus seiner Sicht sei der Alles oder nichts Ansatz problematisch gewesen. Die hohe monatliche Gebühr schrecke potenzielle Kunden ab, insbesondere wenn Einzelspiele deutlich günstiger erhältlich seien.

Er argumentiert, ein Preis von rund zehn Dollar im Monat für unbegrenzten Zugriff wäre sinnvoller gewesen. Die aktuelle Preisstruktur von etwa 30 Dollar monatlich beziehungsweise 360 Dollar jährlich sei im Vergleich zu einem Einzelkauf von 70 Dollar für ein Spiel schwer zu rechtfertigen. Das Geschäftsmodell hätte seiner Meinung nach eher wie eine flexible Cafeteria funktionieren sollen, nicht wie ein teures Buffet.