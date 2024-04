Xbox Next: Microsoft arbeitet an nächster Hardware-Generation

Wie wir bereits berichtet haben, hat Xbox-Präsidentin Sarah Bond ein neues Team gegründet, das sich mit der Erhaltung von Spielen und der Abwärtskompatibilität künftiger Hardware befasst.

Dazu werden auch die aktuellen Generationen der Xbox „Vorwärtskompatibel“ und laut den Plänen von Microsoft wurde das neue Team gegründet, um „die Zukunftssicherheit der aktuellen Xbox-Spielebibliothek gegenüber zukünftigen Hardware-Paradigmenwechseln zu gewährleisten“.

Zu den zukünftigen Hardware-Plänen sagte Sarah Bond, dass man den größten technologischen Sprung in einer Generation vorbereitet und man mit Hochdruck an der nächsten Generation arbeitet.

„Es ist fast sechs Monate her, dass wir uns als Organisation zusammengefunden haben. Was wir in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben, ist enorm. Jeder sollte unglaublich stolz auf das sein, was wir erreicht haben, und gespannt auf die kommenden Möglichkeiten sein.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an unserer nächsten Hardware-Generation und konzentrieren uns darauf, den größten technologischen Sprung in einer Generation zu schaffen.“