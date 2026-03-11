Xbox Next: Microsoft bestätigt Zukunft für vier Xbox-Generationen

Xbox bestätigt Zukunft für vier Generationen an Xbox-Spielen, auch mit der neuen Konsolengeneration.

Microsoft hat im Rahmen der GDC-Branchenveranstaltungen erneut seine langfristige Strategie rund um Xbox-Abwärtskompatibilität und den Erhalt älterer Spiele bekräftigt.

Jason Ronald, Vice President of Next Generation bei Xbox, erklärte, dass das Unternehmen weiterhin daran arbeitet, Spiele aus vier Generationen von Xbox auch in Zukunft und über viele weitere Jahre spielbar zu halten.

Damit unterstreicht Microsoft erneut seinen Fokus auf die Bewahrung der eigenen Spielebibliothek. Spieler können bereits heute auf modernen Systemen zahlreiche Titel aus der originalen Xbox, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X|S erleben. Laut Ronald soll dieses Konzept auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Mit dieser Ankündigung betont Xbox erneut die Bedeutung der eigenen Spielehistorie und stellt klar, dass klassische Titel auch langfristig Teil des modernen Xbox-Ökosystems bleiben sollen.

Gleichzeitig erhalten Entwickler einen einfacheren und einheitlicheren Weg, um mehr Spieler zu erreichen, während sich Entwicklungsaufwand und Kosten reduzieren lassen.

Da Spiele zunehmend über verschiedene Geräte hinweg genutzt werden, baut Microsoft zudem die Grenzen zwischen Konsolen- und PC-Spielen weiter ab. Dadurch soll ein nahtloseres geräteübergreifendes Spielerlebnis entstehen und das Xbox-Erlebnis über unterschiedliche Bildschirme hinweg konsistent bleiben.