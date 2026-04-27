Xbox Next: Microsoft-Führungskraft fordert Fokus auf starke Spiele

Die Führung von Xbox treibt eine strategische Neuausrichtung voran, die sich auf Kernfunktionen, Spielequalität und Plattform-Optimierung konzentriert.

Asha Sharma hat sich zur aktuellen Ausrichtung von Xbox geäußert und dabei den Fokus klar auf die Entwicklung hochwertiger Spiele gelegt. Im Zentrum stehe der Anspruch, „great games“ zu liefern, wie sie im Zusammenhang mit einem aktuellen Branchenerfolg betonte.

Als Beispiel wurde der Peabody Award für das Spiel South of Midnight hervorgehoben, der als positives Signal für die aktuelle Qualität der Xbox-First-Party-Titel gewertet wird.

Sharma erklärte zudem, dass der Begriff „Return of Xbox“ aus einer internen Strategie heraus entstanden sei, die auf eine grundlegende Neuausrichtung abzielt. Ziel sei es, die „Core Fundamentals“ des gesamten Ökosystems zu stärken.

Dazu gehört laut der Einschätzung eine Verbesserung der Konsolenbasis ebenso wie eine stärkere Positionierung im PC-Bereich. Auch die Bereiche Discovery und Suche sollen überarbeitet werden, um Inhalte und Spiele besser auffindbar zu machen.

Die Aussagen deuten auf eine umfassendere Plattformstrategie hin, bei der sowohl Spieleentwicklung als auch technische Infrastruktur stärker miteinander verzahnt werden sollen.