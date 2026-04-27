Xbox Next: Microsoft-Führungskraft fordert Fokus auf starke Spiele

Asha Sharma hat sich zur aktuellen Ausrichtung von Xbox geäußert und dabei den Fokus klar auf die Entwicklung hochwertiger Spiele gelegt. Im Zentrum stehe der Anspruch, „great games“ zu liefern, wie sie im Zusammenhang mit einem aktuellen Branchenerfolg betonte.
Als Beispiel wurde der Peabody Award für das Spiel South of Midnight hervorgehoben, der als positives Signal für die aktuelle Qualität der Xbox-First-Party-Titel gewertet wird.
Sharma erklärte zudem, dass der Begriff „Return of Xbox“ aus einer internen Strategie heraus entstanden sei, die auf eine grundlegende Neuausrichtung abzielt. Ziel sei es, die „Core Fundamentals“ des gesamten Ökosystems zu stärken.
Dazu gehört laut der Einschätzung eine Verbesserung der Konsolenbasis ebenso wie eine stärkere Positionierung im PC-Bereich. Auch die Bereiche Discovery und Suche sollen überarbeitet werden, um Inhalte und Spiele besser auffindbar zu machen.
Die Aussagen deuten auf eine umfassendere Plattformstrategie hin, bei der sowohl Spieleentwicklung als auch technische Infrastruktur stärker miteinander verzahnt werden sollen.
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„Als Beispiel wurde das Spiel South of Midnight hervorgehoben, der als positives Signal für die aktuelle Qualität der Xbox-First-Party-Titel gewertet wird.“
Metascore: 77
Userscore: 6.8
All time peak auf Steam: 1438 Spieler
Verkaufte Einheiten auf PS5 laut Schätzugen: 16’000 Einheiten
Weiss jetzt nicht ob das hier das beste Beispiel dafür gewesen wäre.
Psht… Nicht so laut 🤫
Sind wir wieder fleißig im Playstation Fanboy Modus? Vielleicht solltest du dich vorher informieren was der Peabody Award bedeutet bevor du auf so nen Kommentar rauf springst🤦
Das wäre wirklich etwas viel verlangt. ^^
Fairerweise muss man dazu sagen, dass der Peabody Award eben nicht für Reichweite und Einheitsbrei verliehen wird. Fokus liegt auf Tiefgang und Relevanz, gesellschaftlichen Einfluss, Qualität der Erzählweise und journalistische Integrität.
Ich glaube asha ist ein gold griff für die xbox.
Bin gespannt was die nächsten Monate bringen und was sie umsetzen darf.
Okay, also knüpfen wir jetzt an die goldene Ära der Xbox 360 an? Heißt dann konkret, die „Wir brauchen starke Exklusivtitel Schreier“ haben schon seit damals recht.
Wenn man ernsthaft die Qualität der eigenen Spiele erhöhen möchte muss man sich endlich von Matt Booty trennen.
Return to Xbox und Stärkung des eigenen Ökosystems sprechen eigentlich schon gegen Steam.
Vielleicht liegt das auch an der Steam Machine weil Valve die Konkurrenz nicht im Wohnzimmer will.
Wenn 7/10 South of Midnight als gutes Beispiel gesehen wird , dann gute Nacht
Schlecht sind die Spiele von Microsoft ja nicht.🤷
Microsoft schafft es aber nicht große Highlights zu liefern wovon die gaming branche immer berichtet.
Oftmals ist alles zur sehr durchschnittlich.
Da fragt man sich, ob Spencer entweder überlastet oder falsch fokussiert war.