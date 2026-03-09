Xbox Next: Microsoft kündigt großen Xbox Dev Summit auf der GDC 2026 an

Xbox veranstaltet erstmals eigenen Dev Summit auf der GDC 2026 mit Fokus auf die Zukunft der Plattform.

Im Rahmen der Game Developers Conference 2026 veranstaltet Microsoft erstmals einen eigenen Xbox Dev Summit. Die Veranstaltung richtet sich speziell an Entwickler und findet am 11. März während der Konferenz statt.

Der Summit umfasst sechs gesponserte Sessions, die Entwicklern Einblicke geben sollen, wie sie kommende Technologien und Plattformen im Xbox-Ökosystem nutzen können. Ziel ist es, Studios bei der Entwicklung neuer Spiele und Features für zukünftige Xbox-Initiativen zu unterstützen.

Eröffnet wird der Dev Summit von Jason Ronald, Vice President of Next Generation bei Xbox. In seiner Keynote will er über die langfristige Vision sprechen, die laut Microsoft die Zukunft der Xbox-Plattform prägen soll.

Die Game Developers Conference gilt als eine der wichtigsten Branchenveranstaltungen für Spielentwickler weltweit und dient regelmäßig als Bühne für neue Technologien, Tools und Strategien der großen Plattformanbieter.

Mit dem neuen Dev Summit will Xbox seine Präsenz auf der Entwicklerkonferenz weiter ausbauen und direkten Austausch mit Studios über kommende Entwicklungen ermöglichen.