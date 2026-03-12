Xbox Next: Microsoft plant riesiges Upgrade: Xbox- und Xbox 360-Spiele endlich auf dem PC spielbar – Gerücht

Microsoft möchte eure komplette Xbox- und Xbox 360-Bibliothek auf den PC bringen und setzt damit ein neues Zeichen für Cross-Plattform-Kompatibilität.

Ein bislang unbestätigtes Gerücht sorgt in der Gaming-Welt für Aufsehen. Laut dem Insider Nate The Hate verfolgt Microsoft seit über einem Jahr das Ziel, die Xbox-Abwärtskompatibilität auf den PC auszuweiten.

Die Back-Compat-Teams sollen aktiv daran arbeiten, dass Spieler ihre kompletten, digitalen Bibliotheken von Xbox und Xbox 360 auch auf modernen Windows-Rechnern nutzen können!

Das Vorhaben würde bedeuten, dass Xbox-Klassiker wie die Originale Halo: Combat Evolved, Gears of War oder Fable erstmals auf PC spielbar wären. Spieler könnten ihre gekauften Xbox-Spiele direkt auf dem PC starten, ohne zusätzliche Hardware oder Neuanschaffungen.

Ein solcher Schritt würde Microsofts Vision eines nahtlosen Ökosystems zwischen Konsole und PC weiter untermauern und die Grenzen zwischen Plattformen weiter aufweichen.

Obwohl noch keine offiziellen Ankündigungen erfolgt sind, zeigt sich die Ambition von Microsoft, das Spielerlebnis über Generationen hinweg zu sichern. Die Umsetzung wäre ein weiterer Meilenstein für Xbox Play Anywhere und könnte auch das Interesse von Entwicklern an Back-Compat-Funktionen erhöhen. Fans warten gespannt auf eine offizielle Bestätigung und Details zu möglichen Release-Zeitpunkten.

Die Nachricht verdeutlicht einmal mehr, wie stark Microsoft den Fokus auf die Verschmelzung von Xbox- und PC-Erfahrung setzt – ein Trend, der in den kommenden Jahren sicherlich für Aufsehen sorgen wird, sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten.