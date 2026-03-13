Xbox Next: Microsoft stellt Foundation Mode für PlayFab vor

Microsoft führt mit Foundation Mode eine neue Stufe für PlayFab ein, die Xbox‑Entwicklern ohne Zusatzkosten Zugriff auf zentrale Backend‑Services über alle Plattformen hinweg ermöglicht. Cross‑play, Cross‑progression und plattformübergreifende Communities sollen damit zum Standard werden – ohne Azure‑Abo, ohne zusätzliche Infrastruktur, ohne komplizierte Einrichtung.
Was Foundation Mode ermöglicht
Foundation Mode bündelt sieben Kernbereiche, die Spiele auf Xbox automatisch nutzen können – egal ob die Spieler auf Xbox, PlayStation, Switch, Steam, Epic oder Mobile unterwegs sind.
- Identity: Ein einheitliches Spielerprofil über alle Plattformen.
- Progression: Gemeinsame Spielstände, Profile und Statistiken.
- Community: Cross‑Platform‑Freundeslisten, Gilden, Leaderboards sowie Voice‑ und Text‑Chat.
- Multiplayer: Matchmaking, Lobbies und Networking über Azure‑Infrastruktur.
- Live Service Management: Titel‑Daten, News, Push‑Benachrichtigungen, E‑Mail‑Vorlagen und serverseitige Logik – alles ohne Patch aktualisierbar.
- Economy: Virtuelle Währungen, Inventare, Bundles – skalierbar von Indie bis AAA.
- Game Data Stream: Telemetrie über alle Plattformen hinweg.
Damit stellt Microsoft dieselbe Infrastruktur bereit, die bereits einige der größten Live‑Games weltweit antreibt – nun kostenlos für jedes Spiel, das auf Xbox erscheint.
Darum ist das für Entwickler wichtig
Cross‑platform‑Titel binden Spieler besser, monetarisieren stabiler und bauen größere Communities auf. Bisher war die technische Umsetzung jedoch oft komplex: mehrere Accounts, unterschiedliche Plattform‑APIs, hoher Engineering‑Aufwand. Foundation Mode soll diese Hürden beseitigen und Cross‑platform‑Entwicklung zur neuen Norm machen.
So starten Entwickler
Foundation Mode befindet sich ab sofort in der Public Preview für neue Titel, die über den Xbox Store erscheinen sollen. Der Einstieg erfolgt über drei Schritte:
- Ein Spiel im Partner Center anlegen.
- Im PlayFab Game Manager Zugang zur Foundation Mode Preview anfordern.
- Nach Freischaltung das PlayFab‑Projekt mit dem Partner‑Center‑Titel verknüpfen.
Ab diesem Moment stehen alle Foundation‑Mode‑Services ohne Zusatzkosten bereit – bereits während der Entwicklung und Tests, nicht erst zum Launch.
Mit Foundation Mode positioniert Microsoft PlayFab als zentrale Cross‑platform‑Basis für die gesamte Xbox‑Ökosphäre. Für Studios bedeutet das weniger Infrastrukturarbeit, schnellere Iteration und eine einheitliche technische Grundlage für Live‑Games. Microsoft kündigt zudem an, dass weitere Neuigkeiten für bestehende PlayFab‑Titel folgen sollen.
Welche Auswirkungen diese Öffnung auf Indie‑Studios und große Publisher haben wird, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen – vor allem, wenn erste Spiele Foundation Mode aktiv nutzen.
Auf jeden Fall ein Service der mehr unterstützt werden sollte 👍
Das wird ein Fest die neue Xbox ,ich als auch PC Besitzer bin fasziniert 😉
MS hat schon einige Projekte gestartet.
Einige werden leider nur stiefmütterlich oder gar nicht genutzt.
Bestes Beispiel: DirectSR. Das Projekt ist wahrscheinlich tot.
Vielleicht kommt es als neue Version, da Xbox Next auch davon profitieren würde
Ohhhh gleich wieder schlecht reden,ach ja es geht ja um die böse Xbox .
Wieso meldest du dich nicht bei consolewars an da sind nur solche Sony Trolle ,es wird dir da bestimmt gefallen.
Meine Güte hast du Probleme…. 🙄
Prüfst du auch regelmäßig deinen Puls? Ich hoffe doch!
Ein gewisser DrFreaK666 hat am 26.2.2024 im 3DCenter Forum einen neuen Thread erstellt mit dem Titel: „DirectX DirectSR „Super Resolution““.
Ihm hat das Thema interessiert, da es öftere Nutzung von FSR versprach.
Ich finde es schade, dass es tot ist und hoffe, dass es als bessere Verion wiederaufersteht.
Und welchen Wert zeigt dein Blutdruckmessgerät an?
Vielleicht wäre Die Seite consolewars wirklich etwas für dich. Da ist man auch nur am h8en und whataboutism.
Erzähl mir mehr. Kenne die Seite nicht, aber du anscheinend schon!?
Schau einfach selbst. Da passt du perfekt rein.
Keine Zeit. Das Console-Wars hier reicht mir schon ^^
Diese Seite gibt es jetzt nicht ernsthaft oder? Bin zu faul zum danach Bingen. Aber wäre echt lustig 😁
Mein Puls ist in Ordnung glaube deiner ist zu hoch du hinterfragst alles was bei der Xbox kommt ist doch so oder?
Ich wünsche mir, dass das wieder in Angriff genommen wird, da die XBox Next davon auch profitieren würde.
Klingt echt total Anti-Xbox 😆
Ist doch gut 👍
Na also 🙂
Ich fand das gut, aber AMD, Intel, Enwickler allgemein nutzen es leider nicht. Die Idee dahinter war ein Standard um Upscaling in Spiele zu integrieren. Wird leider nicht genutzt (soweit ich weiß) und deswegen gibt es immer noch Spiele, die kein FSR haben; was dann auch die Xbox Next betrifft.
Auch das eigene South of Midnight bietet kein FSR an. Dann hat man in Zukunft auf der Xbox nicht die bestmögliche Version (außer es erscheinen Updates wie bei Gears 5 ).
Ist wahrscheinlich zu viel PC-Nerd-Denken; kann sein
Also für deine Verhältnisse, also was Pessimismus angeht, war der Kommentar mehr als positiv in Bezug auf Xbox🤣😆
Dankeschön. Der Kaffee hat heute auch besonders gut geschmeckt.
Aber keine Ahnung ob da ein Zusammenhang besteht
Dito. Hab heute meine neuen Packungen Kaffeebohnen aufgemacht, eine tolle Erfindung. Habe vier Kaffee hinter mir, dann noch einen vor der Nachtschicht und die Welt ist in Ordnung 🤣
Nachtschicht… Bin froh, dass es bei mir vorbei ist, auch wenn es gut Kohle gab. Aber mit der wöchentlich wechselnden Schicht bin ich nicht zurecht gekommen
Ich komme noch körperlich gut damit klar, solange werde ich das machen. Ist praktisch, habe tagsüber Zeit für einkaufen, zocken, Haushalt, Stargate schauen. Wie alles im Leben hat es seine Vor- und Nachteile.
Und ja, zum anderen Kommentar stimmt, an die Controller habe ich noch gar nicht gedacht. Hoffe es liegt so gut in der Hand wie aktuell. Auch bin ich gespannt ob und welche Änderungen es gibt.
Ich kenne das Feature der PS-Controllers nicht, scheint aber bei einigen Games sehr gut zu funktionieren.
Also an der Form undPositionierung des linken Stucks muss MS meiner Meinung nach nichts ändern. RB, LB und das Steuerkreuz dürfen aber gerne leiser werden
Geiler schei*!
Sehr gut. Das macht sonst nämlich richtig Arbeit.
Liest sich doch super. Stark wie Microsoft so die Entwickler unterstützt. Davon wird sicher auch Project Helix profitieren.
Bin gespannt was MS noch so ankündigt
Das dürfte alles erst der Anfang sein, ja. Das meiste ist noch recht technisch wovon ich sowieso keinen Plan habe, aber ja, liest sich doch erstmal alles super.
Bin auch auf die neuen Controller gespannt.
Und ich hoffe, dass Xbox360-Emulation tatsächlich für PC kommt.
Es soll ja auch eine Elite serries 3 Controller kommen.
So muss es sein.
Eine Plattform für alles. Der Goldstandard des Gamings. 🙂
Daran werden sich alle anderen messen lassen müssen.
Top
Gut dass man den Entwicklern die Arbeit erleichtert.
Klingt super für Entwickler.