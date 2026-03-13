Xbox Next: Microsoft stellt Foundation Mode für PlayFab vor

31 Autor: , in News / Xbox Next
Übersicht

Microsoft stellt Entwicklern Foundation Mode für PlayFab vor – ein kostenloser Cross‑Platform‑Services für alle Xbox‑Games.

Microsoft führt mit Foundation Mode eine neue Stufe für PlayFab ein, die Xbox‑Entwicklern ohne Zusatzkosten Zugriff auf zentrale Backend‑Services über alle Plattformen hinweg ermöglicht. Cross‑play, Cross‑progression und plattformübergreifende Communities sollen damit zum Standard werden – ohne Azure‑Abo, ohne zusätzliche Infrastruktur, ohne komplizierte Einrichtung.

Was Foundation Mode ermöglicht

Foundation Mode bündelt sieben Kernbereiche, die Spiele auf Xbox automatisch nutzen können – egal ob die Spieler auf Xbox, PlayStation, Switch, Steam, Epic oder Mobile unterwegs sind.

  • Identity: Ein einheitliches Spielerprofil über alle Plattformen.
  • Progression: Gemeinsame Spielstände, Profile und Statistiken.
  • Community: Cross‑Platform‑Freundeslisten, Gilden, Leaderboards sowie Voice‑ und Text‑Chat.
  • Multiplayer: Matchmaking, Lobbies und Networking über Azure‑Infrastruktur.
  • Live Service Management: Titel‑Daten, News, Push‑Benachrichtigungen, E‑Mail‑Vorlagen und serverseitige Logik – alles ohne Patch aktualisierbar.
  • Economy: Virtuelle Währungen, Inventare, Bundles – skalierbar von Indie bis AAA.
  • Game Data Stream: Telemetrie über alle Plattformen hinweg.

Damit stellt Microsoft dieselbe Infrastruktur bereit, die bereits einige der größten Live‑Games weltweit antreibt – nun kostenlos für jedes Spiel, das auf Xbox erscheint.

Darum ist das für Entwickler wichtig

Cross‑platform‑Titel binden Spieler besser, monetarisieren stabiler und bauen größere Communities auf. Bisher war die technische Umsetzung jedoch oft komplex: mehrere Accounts, unterschiedliche Plattform‑APIs, hoher Engineering‑Aufwand. Foundation Mode soll diese Hürden beseitigen und Cross‑platform‑Entwicklung zur neuen Norm machen.

So starten Entwickler

Foundation Mode befindet sich ab sofort in der Public Preview für neue Titel, die über den Xbox Store erscheinen sollen. Der Einstieg erfolgt über drei Schritte:

  1. Ein Spiel im Partner Center anlegen.
  2. Im PlayFab Game Manager Zugang zur Foundation Mode Preview anfordern.
  3. Nach Freischaltung das PlayFab‑Projekt mit dem Partner‑Center‑Titel verknüpfen.

Ab diesem Moment stehen alle Foundation‑Mode‑Services ohne Zusatzkosten bereit – bereits während der Entwicklung und Tests, nicht erst zum Launch.

Mit Foundation Mode positioniert Microsoft PlayFab als zentrale Cross‑platform‑Basis für die gesamte Xbox‑Ökosphäre. Für Studios bedeutet das weniger Infrastrukturarbeit, schnellere Iteration und eine einheitliche technische Grundlage für Live‑Games. Microsoft kündigt zudem an, dass weitere Neuigkeiten für bestehende PlayFab‑Titel folgen sollen.

Welche Auswirkungen diese Öffnung auf Indie‑Studios und große Publisher haben wird, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen – vor allem, wenn erste Spiele Foundation Mode aktiv nutzen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Next

31 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 320940 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.03.2026 - 12:39 Uhr

    Auf jeden Fall ein Service der mehr unterstützt werden sollte 👍

    5
  2. Cicci 6110 XP Beginner Level 3 | 13.03.2026 - 12:40 Uhr

    Das wird ein Fest die neue Xbox ,ich als auch PC Besitzer bin fasziniert 😉

    4
  3. DrFreaK666 231405 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.03.2026 - 12:44 Uhr

    MS hat schon einige Projekte gestartet.
    Einige werden leider nur stiefmütterlich oder gar nicht genutzt.
    Bestes Beispiel: DirectSR. Das Projekt ist wahrscheinlich tot.
    Vielleicht kommt es als neue Version, da Xbox Next auch davon profitieren würde

    1
    • Cicci 6110 XP Beginner Level 3 | 13.03.2026 - 13:03 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Ohhhh gleich wieder schlecht reden,ach ja es geht ja um die böse Xbox .
      Wieso meldest du dich nicht bei consolewars an da sind nur solche Sony Trolle ,es wird dir da bestimmt gefallen.

      5
      • DrFreaK666 231405 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.03.2026 - 13:18 Uhr
        Antwort auf Cicci

        Meine Güte hast du Probleme…. 🙄
        Prüfst du auch regelmäßig deinen Puls? Ich hoffe doch!
        Ein gewisser DrFreaK666 hat am 26.2.2024 im 3DCenter Forum einen neuen Thread erstellt mit dem Titel: „DirectX DirectSR „Super Resolution““.
        Ihm hat das Thema interessiert, da es öftere Nutzung von FSR versprach.
        Ich finde es schade, dass es tot ist und hoffe, dass es als bessere Verion wiederaufersteht.

        Und welchen Wert zeigt dein Blutdruckmessgerät an?

        3
        • Cicci 6110 XP Beginner Level 3 | 13.03.2026 - 13:22 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Mein Puls ist in Ordnung glaube deiner ist zu hoch du hinterfragst alles was bei der Xbox kommt ist doch so oder?

          2
          • DrFreaK666 231405 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.03.2026 - 13:27 Uhr
            Antwort auf Cicci

            Ich wünsche mir, dass das wieder in Angriff genommen wird, da die XBox Next davon auch profitieren würde.
            Klingt echt total Anti-Xbox 😆

            1
              • DrFreaK666 231405 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.03.2026 - 13:38 Uhr
                Antwort auf Cicci

                Na also 🙂
                Ich fand das gut, aber AMD, Intel, Enwickler allgemein nutzen es leider nicht. Die Idee dahinter war ein Standard um Upscaling in Spiele zu integrieren. Wird leider nicht genutzt (soweit ich weiß) und deswegen gibt es immer noch Spiele, die kein FSR haben; was dann auch die Xbox Next betrifft.
                Auch das eigene South of Midnight bietet kein FSR an. Dann hat man in Zukunft auf der Xbox nicht die bestmögliche Version (außer es erscheinen Updates wie bei Gears 5 ).
                Ist wahrscheinlich zu viel PC-Nerd-Denken; kann sein

                1
    • Robilein 1228250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.03.2026 - 13:32 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Also für deine Verhältnisse, also was Pessimismus angeht, war der Kommentar mehr als positiv in Bezug auf Xbox🤣😆

      1
      • DrFreaK666 231405 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.03.2026 - 13:40 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Dankeschön. Der Kaffee hat heute auch besonders gut geschmeckt.
        Aber keine Ahnung ob da ein Zusammenhang besteht

        1
        • Robilein 1228250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.03.2026 - 13:44 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Dito. Hab heute meine neuen Packungen Kaffeebohnen aufgemacht, eine tolle Erfindung. Habe vier Kaffee hinter mir, dann noch einen vor der Nachtschicht und die Welt ist in Ordnung 🤣

          0
          • DrFreaK666 231405 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.03.2026 - 13:47 Uhr
            Antwort auf Robilein

            Nachtschicht… Bin froh, dass es bei mir vorbei ist, auch wenn es gut Kohle gab. Aber mit der wöchentlich wechselnden Schicht bin ich nicht zurecht gekommen

            1
            • Robilein 1228250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.03.2026 - 13:59 Uhr
              Antwort auf DrFreaK666

              Ich komme noch körperlich gut damit klar, solange werde ich das machen. Ist praktisch, habe tagsüber Zeit für einkaufen, zocken, Haushalt, Stargate schauen. Wie alles im Leben hat es seine Vor- und Nachteile.

              Und ja, zum anderen Kommentar stimmt, an die Controller habe ich noch gar nicht gedacht. Hoffe es liegt so gut in der Hand wie aktuell. Auch bin ich gespannt ob und welche Änderungen es gibt.

              0
              • DrFreaK666 231405 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.03.2026 - 14:06 Uhr
                Antwort auf Robilein

                Ich kenne das Feature der PS-Controllers nicht, scheint aber bei einigen Games sehr gut zu funktionieren.
                Also an der Form undPositionierung des linken Stucks muss MS meiner Meinung nach nichts ändern. RB, LB und das Steuerkreuz dürfen aber gerne leiser werden

                1
  6. Robilein 1228250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.03.2026 - 13:31 Uhr

    Liest sich doch super. Stark wie Microsoft so die Entwickler unterstützt. Davon wird sicher auch Project Helix profitieren.

    2
      • Robilein 1228250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.03.2026 - 13:46 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Das dürfte alles erst der Anfang sein, ja. Das meiste ist noch recht technisch wovon ich sowieso keinen Plan habe, aber ja, liest sich doch erstmal alles super.

        1
  7. The Hills have Shice 235565 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.03.2026 - 13:38 Uhr

    So muss es sein.
    Eine Plattform für alles. Der Goldstandard des Gamings. 🙂

    Daran werden sich alle anderen messen lassen müssen.

    1

Hinterlasse eine Antwort