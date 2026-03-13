Xbox Next: Microsoft stellt Foundation Mode für PlayFab vor

Microsoft stellt Entwicklern Foundation Mode für PlayFab vor – ein kostenloser Cross‑Platform‑Services für alle Xbox‑Games.

Microsoft führt mit Foundation Mode eine neue Stufe für PlayFab ein, die Xbox‑Entwicklern ohne Zusatzkosten Zugriff auf zentrale Backend‑Services über alle Plattformen hinweg ermöglicht. Cross‑play, Cross‑progression und plattformübergreifende Communities sollen damit zum Standard werden – ohne Azure‑Abo, ohne zusätzliche Infrastruktur, ohne komplizierte Einrichtung.

Was Foundation Mode ermöglicht

Foundation Mode bündelt sieben Kernbereiche, die Spiele auf Xbox automatisch nutzen können – egal ob die Spieler auf Xbox, PlayStation, Switch, Steam, Epic oder Mobile unterwegs sind.

Identity: Ein einheitliches Spielerprofil über alle Plattformen.

Ein einheitliches Spielerprofil über alle Plattformen. Progression: Gemeinsame Spielstände, Profile und Statistiken.

Gemeinsame Spielstände, Profile und Statistiken. Community: Cross‑Platform‑Freundeslisten, Gilden, Leaderboards sowie Voice‑ und Text‑Chat.

Cross‑Platform‑Freundeslisten, Gilden, Leaderboards sowie Voice‑ und Text‑Chat. Multiplayer: Matchmaking, Lobbies und Networking über Azure‑Infrastruktur.

Matchmaking, Lobbies und Networking über Azure‑Infrastruktur. Live Service Management: Titel‑Daten, News, Push‑Benachrichtigungen, E‑Mail‑Vorlagen und serverseitige Logik – alles ohne Patch aktualisierbar.

Titel‑Daten, News, Push‑Benachrichtigungen, E‑Mail‑Vorlagen und serverseitige Logik – alles ohne Patch aktualisierbar. Economy: Virtuelle Währungen, Inventare, Bundles – skalierbar von Indie bis AAA.

Virtuelle Währungen, Inventare, Bundles – skalierbar von Indie bis AAA. Game Data Stream: Telemetrie über alle Plattformen hinweg.

Damit stellt Microsoft dieselbe Infrastruktur bereit, die bereits einige der größten Live‑Games weltweit antreibt – nun kostenlos für jedes Spiel, das auf Xbox erscheint.

Darum ist das für Entwickler wichtig

Cross‑platform‑Titel binden Spieler besser, monetarisieren stabiler und bauen größere Communities auf. Bisher war die technische Umsetzung jedoch oft komplex: mehrere Accounts, unterschiedliche Plattform‑APIs, hoher Engineering‑Aufwand. Foundation Mode soll diese Hürden beseitigen und Cross‑platform‑Entwicklung zur neuen Norm machen.

So starten Entwickler

Foundation Mode befindet sich ab sofort in der Public Preview für neue Titel, die über den Xbox Store erscheinen sollen. Der Einstieg erfolgt über drei Schritte:

Ein Spiel im Partner Center anlegen. Im PlayFab Game Manager Zugang zur Foundation Mode Preview anfordern. Nach Freischaltung das PlayFab‑Projekt mit dem Partner‑Center‑Titel verknüpfen.

Ab diesem Moment stehen alle Foundation‑Mode‑Services ohne Zusatzkosten bereit – bereits während der Entwicklung und Tests, nicht erst zum Launch.

Mit Foundation Mode positioniert Microsoft PlayFab als zentrale Cross‑platform‑Basis für die gesamte Xbox‑Ökosphäre. Für Studios bedeutet das weniger Infrastrukturarbeit, schnellere Iteration und eine einheitliche technische Grundlage für Live‑Games. Microsoft kündigt zudem an, dass weitere Neuigkeiten für bestehende PlayFab‑Titel folgen sollen.

Welche Auswirkungen diese Öffnung auf Indie‑Studios und große Publisher haben wird, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen – vor allem, wenn erste Spiele Foundation Mode aktiv nutzen.