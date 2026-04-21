Xbox Next: Microsoft stellt klar: Project Helix ist eine First-Party-Xbox-Konsole

Xbox stellt klar, dass die nächste Konsolengeneration „Project Helix“ als First-Party-Hardware erscheinen wird, trotz Diskussionen über OEM-Alternativen.

Xbox äußert sich zur nächsten Konsolengeneration: Jason Ronald, Vice President of Xbox Gaming Devices & Ecosystem, hat sich direkt zu aktuellen Gerüchten rund um die zukünftige Hardware-Strategie von Microsoft geäußert.

Auslöser der Diskussion waren Aussagen eines Leakers sowie anhaltende Spekulationen auf der Plattform X. Diese deuteten darauf hin, dass Xbox künftig möglicherweise keine eigenen Konsolen mehr direkt an Verbraucher verkaufen könnte, sondern stattdessen auf OEM-Hardware von Partnern wie ASUS oder MSI setzen könnte.

Jason Ronald hat diese Interpretation nun teilweise eingeordnet und gleichzeitig klar widersprochen. Zwar bestätigte er, dass OEM-basierte Geräte im Xbox-Ökosystem eine Rolle spielen könnten, schloss jedoch die Existenz einer eigenen Xbox-Konsole keineswegs aus.

Im Gegenteil: Ronald stellte ausdrücklich klar, dass Microsoft weiterhin eine eigene Next-Generation-Konsole entwickelt, die direkt an Endkunden verkauft wird. In diesem Zusammenhang wurde auch der interne Codename „Project Helix“ genannt, der als First-Party-Xbox-Konsole auf den Markt kommen soll.

Ronald sagte wörtlich: „Project Helix wird als First-Party-Xbox-Konsole erhältlich sein.“

Damit positioniert sich Xbox klar in Richtung eines hybriden Hardware-Ansatzes, bei dem eigene Konsolen weiterhin bestehen bleiben, während gleichzeitig zusätzliche OEM-Geräte das Ökosystem erweitern könnten.