Xbox Next: Microsoft stellt klar: Project Helix ist eine First-Party-Xbox-Konsole

Xbox äußert sich zur nächsten Konsolengeneration: Jason Ronald, Vice President of Xbox Gaming Devices & Ecosystem, hat sich direkt zu aktuellen Gerüchten rund um die zukünftige Hardware-Strategie von Microsoft geäußert.
Auslöser der Diskussion waren Aussagen eines Leakers sowie anhaltende Spekulationen auf der Plattform X. Diese deuteten darauf hin, dass Xbox künftig möglicherweise keine eigenen Konsolen mehr direkt an Verbraucher verkaufen könnte, sondern stattdessen auf OEM-Hardware von Partnern wie ASUS oder MSI setzen könnte.
Jason Ronald hat diese Interpretation nun teilweise eingeordnet und gleichzeitig klar widersprochen. Zwar bestätigte er, dass OEM-basierte Geräte im Xbox-Ökosystem eine Rolle spielen könnten, schloss jedoch die Existenz einer eigenen Xbox-Konsole keineswegs aus.
Im Gegenteil: Ronald stellte ausdrücklich klar, dass Microsoft weiterhin eine eigene Next-Generation-Konsole entwickelt, die direkt an Endkunden verkauft wird. In diesem Zusammenhang wurde auch der interne Codename „Project Helix“ genannt, der als First-Party-Xbox-Konsole auf den Markt kommen soll.
Ronald sagte wörtlich: „Project Helix wird als First-Party-Xbox-Konsole erhältlich sein.“
Damit positioniert sich Xbox klar in Richtung eines hybriden Hardware-Ansatzes, bei dem eigene Konsolen weiterhin bestehen bleiben, während gleichzeitig zusätzliche OEM-Geräte das Ökosystem erweitern könnten.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei den paar Einheiten die man absetzt vollkommen egal.
Marathon – 5,9k Spieler 🙁
😂😂😂 👏🏻
Bäääääääääääm👊🏻
(geht auch an @Kentducky ):
Was hat Marathon mit Project Helix genau zu tun?
Dieses Kindergarten-Gehabe sollte euch allen peinlich sein. Und diese toxische Scheiße, um es mal so direkt zu sagen, sowieso.
Von mir aus kann sich hier jeder verpissen, der tagein tagaus nur am haten ist – egal ob FÜR oder GEGEN die Xbox.
Ich bin dieser ganzen Toxizität dermaßen überdrüssig, ihr solltet euch alle schämen für den Kindrgarten-Bullshit, den ihr hier jeden Tag veranstaltet.
Was haben die Verkaufszahlen mit einer OEM zu tun?
Same Energy
Die Lichter gehen bald komplett aus, Totalversagen bei Bungie und Fehlinvestition von Sony 💩.
Sieht nicht gut aus für Bungie und NIxxes. Das kann aber Playstation gut…Studios schließen. 😐
Gut dass der Yoshida sich das Trauerspiel nicht mehr direkt ansehen muss.
Halo infinite 711 Spieler
Concord – 💀
Wie viele Accounts hast du dir hier erstellt? 😂
@oldGamer, hattest du das nicht letztens auch, dass ein von dir gesperrter User deine Nachricht lesen oder darauf antworten konnte? Eigentlich sollte das ja gar nicht gehen, wenn er blockiert ist.
Was willst du denn damit sagen?
Xbox muss die Konsole beim Showcase zeigen. Ich bin richtig heiß auf diese Konsole. Die neue Generation kann nicht schnell genug kommen. Series X|S, PS5 und die Pro sind schon in die Jahre gekommen, und für eine davon muss man sogar überteuerte 899 € bezahlen.
Xbox Helix – JETZT!
Da kommt beim Showcase sicherlich nichts
Mal schauen was da kommt, Hauptsache hat genug Leistung
Das man das 1000 mal wiederholen muss.
Xbox sollte lernen, deutlich schneller (wie in diesen Fall) zeitnah zu Antworten, um Gerüchte im Keim zu ersticken.
Sony mit der PS6 gefällt das so gar nicht. :/
WARUM DIE NÄCHSTE XBOX 🤔?
Die nächste Xbox wird mehr Titel haben als die Playstation 6, weil man alle PC Spiele darauf spielen werden kann.
Mit der nächsten Xbox kann man am günstigsten Spiele kaufen, über GoG/Steam/Epic ec.
Die Xbox hat den Gamepass, das beste Abo auf dem Markt.
Xbox hat Play Anyware, damit kann ich aktuell 2230 Spiele (stätig steigend) Plattformübergreifend am PC, der Xbox und jedem Windows Handheld zocken, ohne extra Kosten.
Xbox wird wieder eine starke (die stärkste bei Konsolen) Hardware haben.
Xbox hat eine große Abwärtskompatibilität.
Xbox hat einen coolen Controller und Quick Resum.
Mit der nächsten Xbox kann ich PC-VR spielen.
Mit der nächsten Xbox kann ich Arbeiten erledigen und serven.
Mir der nächsten Xbox muss ich wahrscheinlich keine Onlinegebühren bezahlen.
Wenn man nur 1 Konsole kauft, sehe ich die bei der Xbox die deutlich stärkeren und wirklich Next Gen Argumente, die PS6 ist dann in fast allen Belangen unterlegen, geile Spiele gibt es genügend auf allen Plattformen, da kann man auf 1-2 Sony exklusive Titel jährlich problemlos verzichten.
Wieso nur für die Onlinegebühren ein „wahrscheinlich“? Hältst du es tatsächlich für möglich, dass MS ausgerechnet jetzt anfangen will, für Multiplayer am PC Geld zu nehmen?
KeplerL2, PauloRoberto und nib95 komplett ins lächerliche gezogen. ❤️
Die Xbox Helix wird immer interessanter mit ihrem hybriden Ansatz, Playstation wird hingegen immer uninteressanter.
Ich bezweifle auch stark, dass Sony zum Release der Xbox Helix eine fertige Konsole bereitstellen kann. Das wird wieder einmal ein Desaster, wie es schon bei der PS5 der Fall war.
Witness idiocy unleashed 👎.
Xbox First-Mentalität!