Xbox Next: Microsoft stellt klar: Project Helix ist eine First-Party-Xbox-Konsole

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Xbox stellt klar, dass die nächste Konsolengeneration „Project Helix“ als First-Party-Hardware erscheinen wird, trotz Diskussionen über OEM-Alternativen.

Xbox äußert sich zur nächsten Konsolengeneration: Jason Ronald, Vice President of Xbox Gaming Devices & Ecosystem, hat sich direkt zu aktuellen Gerüchten rund um die zukünftige Hardware-Strategie von Microsoft geäußert.

Auslöser der Diskussion waren Aussagen eines Leakers sowie anhaltende Spekulationen auf der Plattform X. Diese deuteten darauf hin, dass Xbox künftig möglicherweise keine eigenen Konsolen mehr direkt an Verbraucher verkaufen könnte, sondern stattdessen auf OEM-Hardware von Partnern wie ASUS oder MSI setzen könnte.

Jason Ronald hat diese Interpretation nun teilweise eingeordnet und gleichzeitig klar widersprochen. Zwar bestätigte er, dass OEM-basierte Geräte im Xbox-Ökosystem eine Rolle spielen könnten, schloss jedoch die Existenz einer eigenen Xbox-Konsole keineswegs aus.

Im Gegenteil: Ronald stellte ausdrücklich klar, dass Microsoft weiterhin eine eigene Next-Generation-Konsole entwickelt, die direkt an Endkunden verkauft wird. In diesem Zusammenhang wurde auch der interne Codename „Project Helix“ genannt, der als First-Party-Xbox-Konsole auf den Markt kommen soll.

Ronald sagte wörtlich: „Project Helix wird als First-Party-Xbox-Konsole erhältlich sein.“

Damit positioniert sich Xbox klar in Richtung eines hybriden Hardware-Ansatzes, bei dem eigene Konsolen weiterhin bestehen bleiben, während gleichzeitig zusätzliche OEM-Geräte das Ökosystem erweitern könnten.

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48 Kommentare Added

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  2. Dantinho 1800 XP Beginner Level 1 | 21.04.2026 - 13:25 Uhr

    Xbox muss die Konsole beim Showcase zeigen. Ich bin richtig heiß auf diese Konsole. Die neue Generation kann nicht schnell genug kommen. Series X|S, PS5 und die Pro sind schon in die Jahre gekommen, und für eine davon muss man sogar überteuerte 899 € bezahlen.

    Xbox Helix – JETZT!

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  4. Nibelungen86 347585 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.04.2026 - 13:32 Uhr

    Das man das 1000 mal wiederholen muss.

    Xbox sollte lernen, deutlich schneller (wie in diesen Fall) zeitnah zu Antworten, um Gerüchte im Keim zu ersticken.

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  6. Nibelungen86 347585 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.04.2026 - 13:41 Uhr

    WARUM DIE NÄCHSTE XBOX 🤔?
    Die nächste Xbox wird mehr Titel haben als die Playstation 6, weil man alle PC Spiele darauf spielen werden kann.
    Mit der nächsten Xbox kann man am günstigsten Spiele kaufen, über GoG/Steam/Epic ec.
    Die Xbox hat den Gamepass, das beste Abo auf dem Markt.
    Xbox hat Play Anyware, damit kann ich aktuell 2230 Spiele (stätig steigend) Plattformübergreifend am PC, der Xbox und jedem Windows Handheld zocken, ohne extra Kosten.
    Xbox wird wieder eine starke (die stärkste bei Konsolen) Hardware haben.
    Xbox hat eine große Abwärtskompatibilität.
    Xbox hat einen coolen Controller und Quick Resum.
    Mit der nächsten Xbox kann ich PC-VR spielen.
    Mit der nächsten Xbox kann ich Arbeiten erledigen und serven.
    Mir der nächsten Xbox muss ich wahrscheinlich keine Onlinegebühren bezahlen.

    Wenn man nur 1 Konsole kauft, sehe ich die bei der Xbox die deutlich stärkeren und wirklich Next Gen Argumente, die PS6 ist dann in fast allen Belangen unterlegen, geile Spiele gibt es genügend auf allen Plattformen, da kann man auf 1-2 Sony exklusive Titel jährlich problemlos verzichten.

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    • Lord Maternus 369685 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.04.2026 - 13:54 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Wieso nur für die Onlinegebühren ein „wahrscheinlich“? Hältst du es tatsächlich für möglich, dass MS ausgerechnet jetzt anfangen will, für Multiplayer am PC Geld zu nehmen?

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  8. Katanameister 396800 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.04.2026 - 13:51 Uhr

    Die Xbox Helix wird immer interessanter mit ihrem hybriden Ansatz, Playstation wird hingegen immer uninteressanter.

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