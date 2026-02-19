Xbox Next: Microsoft testet neue Xbox KI Funktion Highlight Reels – Bericht

Microsoft arbeitet an Highlight Reels für ROG Xbox Ally X und bereitet damit eine KI gestützte Cliptechnik für die nächste Xbox Generation vor.

Microsoft arbeitet einem Bericht zufolge intern an einer neuen Funktion für den ROG Xbox Ally X, die zugleich für die kommende Xbox‑Generation vorgesehen ist.

Das Feature trägt den Namen Highlight Reels und wird derzeit von Mitarbeitern auf eigenen Ally‑X‑Geräten getestet, wie Windows Central berichtet. Die Funktion soll automatisch markante Spielszenen erfassen, ohne dass zusätzliche Downloads oder Unterbrechungen im laufenden Spiel notwendig sind.

Highlight Reels nutzt die auf der Xbox Ally X verbaute AI‑NPU, weshalb die Funktion aktuell ausschließlich auf diesem Handheld läuft. Da die Technik auf dedizierte KI‑Hardware angewiesen ist, gilt eine spätere Unterstützung auf der nächsten Xbox‑Generation als wahrscheinlich.

Die interne Testphase umfasst eine breite Auswahl an Spielen. Dazu gehören Forza Horizon 5, Palworld, League of Legends, DOTA 2, Rocket League, Elden Ring, Overwatch 2, Lies of P, Battlefield 6, Call of Duty, Among Us, Fortnite und Rainbow Six Siege. Eine spätere Ausweitung auf weitere Titel wird erwartet.

Wie die Funktion im Detail arbeitet, ist noch nicht final sichtbar. Es wird davon ausgegangen, dass Highlight Reels auf bestehende Xbox‑DVR‑Mechaniken und Gaming‑Copilot‑Funktionen zurückgreift, um dynamische Spielszenen zu erkennen und automatisch zu kurzen Clips zusammenzustellen, die sich für Social‑Media‑Plattformen eignen. Ob Übergänge, Texte oder Effekte integriert werden, ist derzeit offen.

Darüber hinaus liegt nahe, dass Highlight Reels mit den bereits ausgerollten Postgame Recaps verknüpft werden könnte, die auf dem PC innerhalb des Xbox‑Ökosystems Spielsitzungen automatisch zusammenfassen. Diese Funktion befindet sich aktuell im Rollout und zeigt nach dem Beenden eines Spiels relevante Momente an.