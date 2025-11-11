Xbox Next: Microsoft vereint PC- und Xbox-Entwicklung

Microsoft hat neue Game-Development-Tools vorgestellt, die die Entwicklung zwischen PC und Xbox deutlich vereinfachen und die Vision eines vollständig einheitlichen Ökosystems weiter vorantreiben.
Im Mittelpunkt der Präsentation, die im Rahmen eines großen Oktober-2025-Updates veröffentlicht wurde, stehen Funktionen wie PlayFab Game Saves, die GameInput API und der Xbox Game Package Manager.
Die neue GameInput API ermöglicht eine vereinheitlichte Steuerung für alle Eingabegeräte.
Entwickler können künftig Controller, Tastatur, Maus und sogar benutzerdefinierte Eingabegeräte über eine einzige, latenzarme Schnittstelle ansprechen. Das reduziert den Aufwand erheblich, insbesondere bei Xbox Play Anywhere-Titeln, die sowohl auf Konsole als auch auf PC verfügbar sind.
Mit PlayFab Game Saves stellt Microsoft eine neue Cloud-Speicherlösung vor, die plattformübergreifendes Speichern und Fortsetzen von Spielständen ermöglicht.
Spieler können ihren Fortschritt nahtlos zwischen Xbox und PC übertragen, auch offline spielen und Konflikte zwischen verschiedenen Speicherständen automatisch verwalten lassen. Bemerkenswert ist, dass die Funktion auch Steam und andere externe Cloud-Speicherlösungen unterstützt.
Weitere Neuerungen umfassen den Xbox Game Package Manager zur einfacheren Verwaltung von Spiel-Uploads und Updates, Unterstützung für ARM64- und x64-Architekturen sowie den Cross-Platform Game Runtime, der PC-Spielen den Zugriff auf Xbox-spezifische APIs wie Authentifizierungsdienste erlaubt.
Diese Maßnahmen unterstreichen Microsofts Ziel, Windows und Xbox zu einer einzigen, eng verzahnten Plattform zu verschmelzen. In Kombination mit der Xbox Play Anywhere-Initiative entsteht damit eine noch flexiblere Gaming-Infrastruktur.
Gerüchte deuten zudem darauf hin, dass die nächste Xbox-Generation ein vollständiges Windows-System mit Unterstützung für Drittanbieter-Stores wie Steam oder Epic Games Store verwenden könnte. Der Preis der Konsole soll laut Berichten aufgrund der erweiterten Funktionen bei rund 999 US-Dollar liegen.
12 Kommentare
Wieder eine News, die auf genau so einen Xbox Hybrid hindeutet, über den seit Monaten schon geredet wird.
Bin gespannt, für mich steht oder fällt jedoch die neue Xbox mit dem Online Kosten.
Wenn sie näher am PC dran ist kann man schwer erklären noch für das online zocken zu bezahlen. Laut Gerüchteküche soll es ja so kommen.
Hier der Artikel dazu: https://www.xboxdynasty.de/news/xbox-next/premium-plattform-fuer-xbox-und-pc-spiele-ohne-multiplayer-paywall-bericht/
Ich denke, dass sich der zu erwartende Wegfall in einem höheren Preis der Xbox widerspiegeln wird. Zwar nicht 700 € (7 Jahre x rund 100 € für Online-Gaming), aber so 200-300 € dann wohl doch, könnte ich mir vorstellen.
Ich will gar nicht MNK und Controller an einem Gerät 😀 Will auch gar nicht gegen die spielen oder das „deren“ Spiele gut bei mir laufen…wenn ich fan von Aufbau und Strategiespielen etc. wäre hätte ich mir vor Jahrzehnten schon nen PC gekauft.
Bin auch offensichtlich nicht mehr die Zielgruppe von der Gamingbranche. Gespannt wie es sich entwickelt bin ich aber dennoch 🙂
Ich hasse PC wie die Pest und hab da auch keinen Bock drauf. Bin ja nicht ohne Grund Konsolenspieler.
Jipp! Sehe ich genauso…
Hoffentlich weiß ma bald mehr. Ich hätte so Lust auf ein verschmolzenes System mit Steam etc…
Top 👍🏻
Ich bin froh wenn Microsoft die Katze endlich aus dem Sack lässt.
Bin echt auf das Endergebnis gespannt!
Ja ne, danke. Will ich nicht, brauch ich nicht. Ich find PC zum 🤮 und möchte damit möglichst nichts zu tun haben. Ich seh aber ein, dass es nicht nach mir geht. Wenn’s mir zu bunt wird, gibt es zum Glück ja noch Alternativen.