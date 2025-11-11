Xbox Next: Microsoft vereint PC- und Xbox-Entwicklung

Microsoft vereint PC- und Xbox-Entwicklung: Neue Tools läuten die nächste Ära des plattformübergreifenden Gamings ein.

Microsoft hat neue Game-Development-Tools vorgestellt, die die Entwicklung zwischen PC und Xbox deutlich vereinfachen und die Vision eines vollständig einheitlichen Ökosystems weiter vorantreiben.

Im Mittelpunkt der Präsentation, die im Rahmen eines großen Oktober-2025-Updates veröffentlicht wurde, stehen Funktionen wie PlayFab Game Saves, die GameInput API und der Xbox Game Package Manager.

Die neue GameInput API ermöglicht eine vereinheitlichte Steuerung für alle Eingabegeräte.

Entwickler können künftig Controller, Tastatur, Maus und sogar benutzerdefinierte Eingabegeräte über eine einzige, latenzarme Schnittstelle ansprechen. Das reduziert den Aufwand erheblich, insbesondere bei Xbox Play Anywhere-Titeln, die sowohl auf Konsole als auch auf PC verfügbar sind.

Mit PlayFab Game Saves stellt Microsoft eine neue Cloud-Speicherlösung vor, die plattformübergreifendes Speichern und Fortsetzen von Spielständen ermöglicht.

Spieler können ihren Fortschritt nahtlos zwischen Xbox und PC übertragen, auch offline spielen und Konflikte zwischen verschiedenen Speicherständen automatisch verwalten lassen. Bemerkenswert ist, dass die Funktion auch Steam und andere externe Cloud-Speicherlösungen unterstützt.

Weitere Neuerungen umfassen den Xbox Game Package Manager zur einfacheren Verwaltung von Spiel-Uploads und Updates, Unterstützung für ARM64- und x64-Architekturen sowie den Cross-Platform Game Runtime, der PC-Spielen den Zugriff auf Xbox-spezifische APIs wie Authentifizierungsdienste erlaubt.

Diese Maßnahmen unterstreichen Microsofts Ziel, Windows und Xbox zu einer einzigen, eng verzahnten Plattform zu verschmelzen. In Kombination mit der Xbox Play Anywhere-Initiative entsteht damit eine noch flexiblere Gaming-Infrastruktur.

Gerüchte deuten zudem darauf hin, dass die nächste Xbox-Generation ein vollständiges Windows-System mit Unterstützung für Drittanbieter-Stores wie Steam oder Epic Games Store verwenden könnte. Der Preis der Konsole soll laut Berichten aufgrund der erweiterten Funktionen bei rund 999 US-Dollar liegen.