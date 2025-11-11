Xbox Next: Microsoft vereint PC- und Xbox-Entwicklung

Microsoft vereint PC- und Xbox-Entwicklung: Neue Tools läuten die nächste Ära des plattformübergreifenden Gamings ein.

Microsoft hat neue Game-Development-Tools vorgestellt, die die Entwicklung zwischen PC und Xbox deutlich vereinfachen und die Vision eines vollständig einheitlichen Ökosystems weiter vorantreiben.

Im Mittelpunkt der Präsentation, die im Rahmen eines großen Oktober-2025-Updates veröffentlicht wurde, stehen Funktionen wie PlayFab Game Saves, die GameInput API und der Xbox Game Package Manager.

Die neue GameInput API ermöglicht eine vereinheitlichte Steuerung für alle Eingabegeräte.

Entwickler können künftig Controller, Tastatur, Maus und sogar benutzerdefinierte Eingabegeräte über eine einzige, latenzarme Schnittstelle ansprechen. Das reduziert den Aufwand erheblich, insbesondere bei Xbox Play Anywhere-Titeln, die sowohl auf Konsole als auch auf PC verfügbar sind.

Mit PlayFab Game Saves stellt Microsoft eine neue Cloud-Speicherlösung vor, die plattformübergreifendes Speichern und Fortsetzen von Spielständen ermöglicht.

Spieler können ihren Fortschritt nahtlos zwischen Xbox und PC übertragen, auch offline spielen und Konflikte zwischen verschiedenen Speicherständen automatisch verwalten lassen. Bemerkenswert ist, dass die Funktion auch Steam und andere externe Cloud-Speicherlösungen unterstützt.

Weitere Neuerungen umfassen den Xbox Game Package Manager zur einfacheren Verwaltung von Spiel-Uploads und Updates, Unterstützung für ARM64- und x64-Architekturen sowie den Cross-Platform Game Runtime, der PC-Spielen den Zugriff auf Xbox-spezifische APIs wie Authentifizierungsdienste erlaubt.

Diese Maßnahmen unterstreichen Microsofts Ziel, Windows und Xbox zu einer einzigen, eng verzahnten Plattform zu verschmelzen. In Kombination mit der Xbox Play Anywhere-Initiative entsteht damit eine noch flexiblere Gaming-Infrastruktur.

Gerüchte deuten zudem darauf hin, dass die nächste Xbox-Generation ein vollständiges Windows-System mit Unterstützung für Drittanbieter-Stores wie Steam oder Epic Games Store verwenden könnte. Der Preis der Konsole soll laut Berichten aufgrund der erweiterten Funktionen bei rund 999 US-Dollar liegen.

  1. shadow moses 420470 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.11.2025 - 08:06 Uhr

    Wieder eine News, die auf genau so einen Xbox Hybrid hindeutet, über den seit Monaten schon geredet wird.

    0
  2. de Maja 307795 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.11.2025 - 08:12 Uhr

    Bin gespannt, für mich steht oder fällt jedoch die neue Xbox mit dem Online Kosten.
    Wenn sie näher am PC dran ist kann man schwer erklären noch für das online zocken zu bezahlen. Laut Gerüchteküche soll es ja so kommen.

    0
  3. Wartenaufwunder 139170 XP Elite-at-Arms Gold | 11.11.2025 - 08:16 Uhr

    Ich will gar nicht MNK und Controller an einem Gerät 😀 Will auch gar nicht gegen die spielen oder das „deren“ Spiele gut bei mir laufen…wenn ich fan von Aufbau und Strategiespielen etc. wäre hätte ich mir vor Jahrzehnten schon nen PC gekauft.

    Bin auch offensichtlich nicht mehr die Zielgruppe von der Gamingbranche. Gespannt wie es sich entwickelt bin ich aber dennoch 🙂

    2
  4. BasDom 16180 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.11.2025 - 08:23 Uhr

    Hoffentlich weiß ma bald mehr. Ich hätte so Lust auf ein verschmolzenes System mit Steam etc…

    0
  6. buimui 441190 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.11.2025 - 08:29 Uhr

    Ich bin froh wenn Microsoft die Katze endlich aus dem Sack lässt.

    0
  8. RappScallion 14500 XP Leetspeak | 11.11.2025 - 08:34 Uhr

    Ja ne, danke. Will ich nicht, brauch ich nicht. Ich find PC zum 🤮 und möchte damit möglichst nichts zu tun haben. Ich seh aber ein, dass es nicht nach mir geht. Wenn’s mir zu bunt wird, gibt es zum Glück ja noch Alternativen.

    0

