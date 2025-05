Xbox Next: Microsofts Xbox-Handheld auf Eis gelegt – Bericht

Autor:, in / Xbox Next

Schon seit Jahren erforscht Microsoft intern die Möglichkeit eines nativen First-Party-Handhelds für Xbox. Doch wie Phil Spencer schon im November sagte, sei dieser noch Jahre entfernt.

Jetzt scheint der Xbox-Handheld von Microsoft in noch weiterer Ferne zu liegen. Wie Windows Central berichtet, hat das Unternehmen die Pläne für den eigenen Xbox-Handheld auf Eis gelegt. Dieser Handheld sollte zusammen mit dem Xbox Series X-Nachfolger 2027 auf den Markt kommen.

Microsoft will immer noch einen Xbox-Handheld, man habe nur beschlossen, die Priorität für den Moment auf die Verbesserung der Leistung von Spielen unter Windows 11 zu verlegen. Das schließt insbesondere die Zusammenarbeit für den Xbox-Handheld mit ASUS mit ein.

Man sieht SteamOS als existentielle Bedrohung an, heißt es im Bericht. Das System von Valve läuft auf dem Papier besser. Die beiden Teams von Xbox und Windows arbeiten daher mit Hochdruck daran, das Erlebnis softwareseitig zu verbessern.

ASUS ROG Ally und Lenovo Legion Go laufen bereits mit einem regulären Windows. Doch es gibt hier immer noch viel Platz für Verbesserungen.

Der Xbox-Handheld in Zusammenarbeit mit ASUS, bei dem es sich wahrscheinlich um einen ASUS ROG Ally X (Projekt Kennan) in Schwarz handelt, wird also weiterhin entwickelt und soll dieses Jahr erscheinen.

Microsoft setzt also zunächst auf Handhelds von Drittanbietern. Derweil läuft die Entwicklung des Xbox Series X-Nachfolger auf Hochtouren und ist somit gesichert.