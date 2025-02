Xbox Next: Multiplattform-Erfolg wie bei SEGA möglich

Autor:, in / Xbox Next

Über den neuen Multiplattform-Weg von Microsoft hat der ehemalige PlayStation Executive Shawn Layden seine Ansichten geteilt.

Im Podcast von Kiwi Talk sprach er zunächst über die steigenden Kosten bei der Entwicklung von Videospielen und die mögliche Angst die man erzeugen kann, etwas zu verpassen, wenn man nicht auf einer Plattform ist.

„Multiplattform ist eine Strategie, besonders in einer Welt, in der die Entwicklungskosten so dramatisch steigen.“ „Was bedeutet das für ihre Marke? Es macht die Konversation schwieriger, die FOMO (Angst, etwas zu verpassen) zu erzeugen, die man zu erreichen versucht, indem man jeden auf seine Plattform bringt, indem man sagt, ‚wenn du nicht hier bist, verpasst du etwas‘, aber wenn es auf allen Plattformen verfügbar ist, ist das eine deiner Marketingtaktiken, die du nicht nutzen kannst.“

Layden zog auch SEGA als Vergleich heran und erinnerte daran, dass es so etwas schon einmal gab, als Spiele der Dreamcast auf die PlayStation 2 gebracht wurden

„Wir haben das schon einmal erlebt. Ich war in der Branche, als SEGA seine Dreamcast-Titel auf die PS2 brachte, mit der Zeit wurde Sega dann zu einer reinen Software-Firma und hat in dieser Hinsicht eine große Transformation durchgemacht. Es gibt also einen historischen Präzedenzfall.“

Ob Microsoft am Ende denselben Weg einschlägt, wie SEGA und die Produktion von eigenen Konsolen einstellt, das wird die Zukunft erst zeigen müssen.

Layden wies darauf hin, dass Microsoft nicht nur ein Produzent und Vertreiber von Discs ist, sondern ein Anbieter von Unterhaltung.

„Wenn wir also darüber nachdenken, dass PlayStation vielleicht HBO ist, Microsoft Netflix und Nintendo Disney, dann ist es ihre Aufgabe, unglaublich interaktive und fesselnde Unterhaltung an so viele Menschen wie möglich zu bringen.“