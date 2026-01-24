Xbox Next: Mysteriöse Xbox‑Dev‑Kits von Playground Games versteckt

Beim Xbox Developer Direct, in dessen Rahmen Forza Horizon 6 erstmals ausführlich vorgestellt wurde, gab es nicht nur neue Informationen zum Spiel selbst.

Die gezeigten Einblicke in das Studio von Playground Games haben in der Community sofort Spekulationen ausgelöst. Auf mehreren Schreibtischen waren Geräte zu sehen, die mit Tüchern abgedeckt wurden – und viele Fans vermuten dahinter neue Xbox‑Dev‑Kits.

Die Form der verdeckten Hardware und die auffällige Platzierung im Entwicklerbereich lassen zumindest darauf schließen, dass es sich um Geräte handelt, die noch nicht öffentlich gezeigt werden dürfen. Da Microsoft offiziell an neuer Hardware arbeitet und bereits bestätigt hat, dass die nächste Xbox‑Generation in Entwicklung ist, passt der Fund perfekt ins aktuelle Bild.

Ob es sich tatsächlich um aktualisierte Dev‑Kits oder gar neue Dev-Kits für die nächste Xbox‑Konsole handelt, bleibt unbestätigt.

Die Tatsache, dass sie während eines offiziellen Showcase bewusst verhüllt wurden, heizt die Spekulationen jedoch weiter an. Für viele Beobachter ist klar: Playground Games arbeitet längst mit Hardware, die wir noch nicht zu Gesicht bekommen sollen.