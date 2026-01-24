Xbox Next: Mysteriöse Xbox‑Dev‑Kits von Playground Games versteckt

Beim Xbox Developer Direct, in dessen Rahmen Forza Horizon 6 erstmals ausführlich vorgestellt wurde, gab es nicht nur neue Informationen zum Spiel selbst.
Die gezeigten Einblicke in das Studio von Playground Games haben in der Community sofort Spekulationen ausgelöst. Auf mehreren Schreibtischen waren Geräte zu sehen, die mit Tüchern abgedeckt wurden – und viele Fans vermuten dahinter neue Xbox‑Dev‑Kits.
Die Form der verdeckten Hardware und die auffällige Platzierung im Entwicklerbereich lassen zumindest darauf schließen, dass es sich um Geräte handelt, die noch nicht öffentlich gezeigt werden dürfen. Da Microsoft offiziell an neuer Hardware arbeitet und bereits bestätigt hat, dass die nächste Xbox‑Generation in Entwicklung ist, passt der Fund perfekt ins aktuelle Bild.
Ob es sich tatsächlich um aktualisierte Dev‑Kits oder gar neue Dev-Kits für die nächste Xbox‑Konsole handelt, bleibt unbestätigt.
Die Tatsache, dass sie während eines offiziellen Showcase bewusst verhüllt wurden, heizt die Spekulationen jedoch weiter an. Für viele Beobachter ist klar: Playground Games arbeitet längst mit Hardware, die wir noch nicht zu Gesicht bekommen sollen.
Die zocken das da auf PS5 und wollten das bei einem Xbox-Event nicht zeigen 😁👌
Habe ich auch gedacht, gut möglich, werden für den PS5 oder PS5 Pro Port optimieren müssen.
Aber ist das 2 Bild nicht bisschen klein für eine PS5 Slim ?
Das erste Bild könnte hinkommen, ist aber etwas kantig… 🤔
Abstecken wäre deutlich einfacher als verpacken 🤔
Oder es ist PC Hardware, die Steammaschine oder Switch 2 ???
Sehr intressant, abstecken hätte wohl schneller funktioniert 😃, Bild 2 sieht deutlich kleiner aus, könnte also wieder 2 verschiedene Modelle werden, oder es ist die PS5 an der man gerade arbeitet und man wollte diese nicht im Video offen zeigen 😅.
Kann aber auch PC Hardware sein, oder Steammaschine oder Switch 2 ?
Glaube nicht dass es Xbox Next Gen Dev Kits sind. Wohl eher andere Plattformen oder PCs… 🤔
Hmm vielleicht ist es auch die ps5 dev kit, wenn ich mir das zweite Bild anschauen und das Gerät unter dem tuch (rechts) das tuch ist mittig etwas eingefallen, PS5 dev kit ist ja V- förmig
Spielen wahrscheinlich die beste Version auf PS5 Pro und wollen es bei einem Xbox Event nicht so zeigen um die Fanboys nicht zu verärgern.
Verständlich.
Könnte auch die Switch gegessen sein. Die best verkaufteste hybrid Konsole 😜
Schon witzig das sie es unter Tüchern verstecken 🤣.
Ich kann die neue Generation ehrlich gesagt abwarten. Gefühlt warte ich noch jetzt auf Spiele die die Series X mal ordentlich fordern.
Irgendwie war der Sprung auf die Series X nicht so beeindurckend. Ich befürchte weil man die Rechenleistung für 4K nutzt anstatt für beeindruckende Spiele und Elemente im Spiel selbst.