Xbox Next: Nach der Disc könnte auch das Laufwerk verschwinden – Sony und Xbox vor digitaler Zukunft

Sony wird die Produktion physischer Datenträger für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 einstellen. Künftige Veröffentlichungen werden nicht mehr auf Disc produziert.
Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf neue Spiele, die nach diesem Zeitpunkt für PlayStation-Konsolen erscheinen. Bereits veröffentlichte Titel oder bestehende Disc-Versionen sind von dieser Umstrukturierung nicht betroffen.
Parallel dazu gibt es Hinweise auf Microsofts nächste Xbox-Generation.
Laut den vorliegenden Informationen soll Project Helix, der interne Codename der kommenden Xbox-Konsole, ebenfalls ohne Disc-Laufwerk erscheinen.
Sollten sich diese Informationen bestätigen, würde sich der Wandel hin zu einer vollständig digitalen Distribution bei den Konsolen weiter beschleunigen. Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft zu den genannten Plänen liegt derzeit nicht vor.
95 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn das für sich so kommt, Geschenkt.
Schlimm werden eher die Folgen:
Wenn Sony und dann vielleicht auch Microsoft ihre Shops dann zu 100% monopolisieren, werden die Preise natürlich angezogen…
Da sollte man sich dann in Zukunft vielleicht doch mal überlegen auf den PC zu wechseln.
Vielleicht kommt die EU ja auf die Idee, da einzugreifen wie bei Apple.
Aber aktuell sieht es nicht danach aus
Kann man auch wieder so und so sehen.
Monopolisierung der Shops ist schlecht, keine Frage, aber das Problem für die ist ja ein ganz anderes.
Spiele werden in anderen Ländern zu Preisen angeboten die deren Kaufkraft oder Wirtschaft zum Teil entspricht.
Wenn du n Furchschnittsgehalt von 3 oder 5 hundert Euro hast kann sich kein Mensch Spiele für 80 leisten.
Da macht es Sinn dann eben nur 10 zu verlangen um dort doch etwas Geld auch noch zu bekommen.
Auf der anderen Seite sind wir es aber die eben 80 bezahlen müssen weil Wirtschaft und so die das dann auch für 10 kaufen weil sies können.
Passt nicht zusammen, wie immer.
Da gibt’s nur 2 Möglichkeiten dem entgegen zu wirken.
Entweder du machst n Monopol auf den Shop.
Oder du machst wieder Länderkennzeichuingen was wiederum so manchen Recht widerspricht.
Und jetzt versetzt dich mal in die Haut des Anbieters.
Als Käufer soll ich 10,- bei crunchyroll (um bei Sony zu bleiben) hier bei uns pro Monat zahlen während ich woanders ein Jahresabo für 13 bekomme. Hol ich mir natürlich das billige Jahresabo wenn ichs kann.
Als anbieter hast aber das Problem das du mit den 13,-, wenns jeder machen würde, nur fettes minus machst.
Würdest du nicht auch zusehen den nen Riegel vor zu schieben wenn möglich?
Gruselig Entwicklung.
Das eliminiert den Gebrauchtmarkt und wird zuneiner Preisentwicklung analog Nintendo bei Games führen.
Auch die Wiedergabe von 4K UHD Discs ist dann Geschichte.
Das ist doch Mist.
Wir PC-ler nehmen dich gerne auf 😁
Nur anders.
Je nachdem was du verkaufst musst du sogar als Privatperson Garantie drauf geben.
Da fängts doch schon an das gebraucht eben nicht gewollt ist.