Xbox Next: Nach der Disc könnte auch das Laufwerk verschwinden – Sony und Xbox vor digitaler Zukunft

Sony plant das Ende neuer PlayStation-Spiele auf Disc ab 2028 – Xbox soll denselben Weg gehen.

Sony wird die Produktion physischer Datenträger für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 einstellen. Künftige Veröffentlichungen werden nicht mehr auf Disc produziert.

Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf neue Spiele, die nach diesem Zeitpunkt für PlayStation-Konsolen erscheinen. Bereits veröffentlichte Titel oder bestehende Disc-Versionen sind von dieser Umstrukturierung nicht betroffen.

Parallel dazu gibt es Hinweise auf Microsofts nächste Xbox-Generation.

Laut den vorliegenden Informationen soll Project Helix, der interne Codename der kommenden Xbox-Konsole, ebenfalls ohne Disc-Laufwerk erscheinen.

Sollten sich diese Informationen bestätigen, würde sich der Wandel hin zu einer vollständig digitalen Distribution bei den Konsolen weiter beschleunigen. Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft zu den genannten Plänen liegt derzeit nicht vor.