Xbox Next: Nadella stärkt Xbox und bekennt sich klar zur Gaming-Zukunft

Nach der personellen Neubesetzung in der Gamimng-Sparte fand ein internes Q&A bei Microsoft statt, bei dem die zukünftige Xbox‑Chefin Asha Sharma gemeinsam mit Microsoft‑CEO Satya Nadella über die Zukunft der Gaming‑Sparte sprach.
Nadella trat dabei im Xbox‑Hoodie auf und vermittelte eine ungewohnt offene, positive Haltung gegenüber der Xbox‑Division. Die Aussagen wurden über mehrere interne Quellen bestätigt.
Gaming als Kernidentität von Microsoft
Nadella machte deutlich, dass Gaming für Microsoft nicht nur ein Geschäftsbereich ist, sondern ein zentraler Bestandteil der Unternehmensidentität. Er betonte, dass Microsoft ohne seine Kernbereiche – Plattformen, Entwickler‑Tools, Wissensarbeit und Gaming – nicht existieren würde.
Diese Identitäten müssten gepflegt und erneuert werden, und er dankte dem Xbox‑Leadership‑Team sowie allen Mitarbeitern, die die Marke über 25 Jahre aufgebaut haben.
Zudem erinnerte er daran, dass es bei seinem Amtsantritt ähnliche Zweifel an seiner Kompetenz im Cloud‑Bereich gab – bevor Microsoft unter seiner Führung zu einem globalen Cloud‑Powerhouse wurde. Eine ähnliche Entwicklung sieht er langfristig auch für Gaming.
Gaming als Innovationsmotor
Nadella hob hervor, wie stark Gaming die technologische Entwicklung bei Microsoft beeinflusst hat. Von DirectX über Windows bis hin zu GPU‑Servertechnologien habe Gaming immer wieder als Beschleuniger für Innovationen gedient. Er verwies darauf, dass selbst Unternehmen wie NVIDIA ohne Gaming nicht in ihrer heutigen Form existieren würden.
Trotz dieser technologischen Bedeutung betonte Nadella, dass Microsoft nicht von klassischen Erwartungen an Gaming abrücken werde. AAA‑Konsolenspiele blieben ein zentraler Bestandteil der Strategie, gleichzeitig wolle man aber neue Wege gehen, um Gaming weiter auszubauen.
Langfristige Investitionen und klare Erwartungen
Nadella stellte klar, dass Microsoft „langfristig auf Gaming setzt“ und weiterhin investieren wird. Die Gaming‑Sparte gehöre zu den größten Kapitalinvestitionen des Unternehmens. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Verantwortung nun beim Team liege, durch Kreativität und exzellente Umsetzung zu überzeugen. Softwareentwicklung sei immer mit Risiken verbunden, doch Gaming sei aufgrund seines kreativen Charakters besonders anspruchsvoll.
Asha Sharma führt Xbox in die Zukunft
Für Asha Sharma war das Q&A ein wichtiger erster Auftritt als kommende Xbox‑CEO. Sie leitete das Gespräch ein und übergab Nadella die Bühne, der ihre Rolle und die Bedeutung der kommenden Führungswechsel unterstrich. Sharma soll Xbox in eine neue Phase führen, während Nadella die strategische Rückendeckung liefert.
Microsoft zeigt sich so geschlossen und optimistisch wie lange nicht mehr. Die Aussagen von Nadella und Sharma deuten darauf hin, dass Xbox weiterhin eine wichtige Rolle im Konzern spielt – und dass die Gaming‑Sparte langfristig gestärkt werden soll.
Wie bewertet ihr Nadellas klare Worte zur Zukunft von Xbox?
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Beim Fussball ist dann der Trainer die Woche drauf rausgeworfen worden…. hoffen wir mal das es hier nicht so kommt. Aber treu dem Motto, die Xbox ist tot, lange lebe die Xbox!
Vertrauensvorschuss muss man sich verdienen – ich warte auf Ergebnisse.
Nadella im Xbox Hoodie kommt vor versammelter Manschaft ins schwärmen, wie wichtig Gaming für Microsoft, für Nvidia, für die Cloud Technologie, schlicht für die gesamte IT Industrie ist!
Gaming bringt Forschung und Industrie nach vorne, Xbox ist seit 25 Jahren Quelle und Motor dieser Entwicklungen.
Wer nach diesem Statement eins und eins zusammenzählen kann, muss unweigerlich feststellen: Mit Xbox ist noch lange nicht Schluss liebe Fanboys, auch wenn ihr es euch noch so sehr wünscht. Das Gegenteil ist der Fall, ich glaube Nadella und Shamar drehen jetzt erst mal richtig auf. Warten wir es ab.
Eine ganz wunderbare Strategie für mich als Xbox Fan wäre „alte“ Games auf Konkurrenzplattformen veröffentlichen, um Aufmerksamkeit zu generieren, die neuen Ableger aber konsequent nur auf Microsoft Plattformen anbieten. So könnten neue Kunden für Microsoft geworben werden, die sich noch nie so richtig mit Xbox befasst haben. Wer möchte nicht gerne ein Forza Horizon 6 spielen? Oder ein Halo Remake XXL? Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das möchten Millionen da draussen spielen! Das Potenzial ist da, Nadella und Shamar müssen eigentlich nur zugreifen und eine aggressive Politik betreiben, wie die Konkurrenz auch. Andersrum weiß jeder, das das 70 Milliarden Invest für Activision Blizzard wieder reingeholt werden muß, und hier sprechen wir nicht über Peanuts, eher über das Bruttosozialprodukt kleinerer Staaten. Das hat Priorität, müsste jedem klar sein.
Nach dem Weggang von Spencer, dem Abgesang auf Xbox und der News hier oben würde ich sagen: Der beste Platz für Gaming ist die Xbox, die Zukunft ist gesichert und wird durch den Xbox Hybrid immer besser. Power Your Dreams!
Wenn so viele Millionen auf der Playstation unbedingt Forza oder Halo spielen wollten, dann hätten sie es längst getan. Darauf zu bauen, das jemand seine Bib für Forza etc. aufgibt, halte ich für sehr gewagt. Es wird maximal eine Zeitexklusivität geben oder man verarscht die Spieler wieder und faselt was von maximal 4 Spielen.
Der Zug ist definitiv abgefahren.
Gucken wir mal, ein 4 Jahre altes Rennspiel verkauft sich besser wie die hauseigenen Firstparty Titel?
Jap, der Zug ist definitiv abgefahren… 🤣
Das sieht man einfach wie die Realität wirklich aussieht 💩.
Ja wie sieht sie denn aus?
Das scheint dich ja ziemlich sauer zu machen, naja kommt halt nichts besonderes mehr von Sony, trotzdem viel Spaß und immer den Fakten treu bleiben 😜.
Wenn wir schon vergleichen dann Forza 5 vs. GT7. Und nein die 44 Millionen für Forza zählen nicht, da es von Anfang an im GP war.
Das ein Forza 5 sich jetzt rund 5 Millionen mal verkauft hat, liegt nun mal daran, dass es jetzt verfügbar war.
Glaubst du wirklich Microsoft lässt sich diese Kaufkraft bei zukünftigen Titeln entgehen? Gelacht wird später.
Mal eine Frage, wieviele Kopien von einem fast 5 Jahre alten Forza Horizon sind auf der Playstation verkauft worden? Siehste!
Und wenn die Community Hauptsächlich aus „alle haben eine Playstation deshalb habe ich auch eine Playstation“ besteht, ist es Fakt, das sich ganz viele Casuals noch nie (richtig) mit der Xbox befasst haben. Deshalb könnte es gut möglich sein, das einige jetzt mächtig heiß auf Forza Horizon 6 sind. Und wenn man dazu noch einen Hybrid bekommt, das die Konsole plötzlich auch noch PC Games abspielt, da wäre nicht jeder Playstation Kunde abgeneigt. Man muss es den Leuten nur einfach mal schmackhaft machen. Die Zeit der großen Sony Blockbuster ist auch schon etwas länger vorbei, ob da noch was großes kommt steht in den Sternen. Auch das spricht sich langsam rum.
Also Abstand am Gleis, der Xbox Zug kommt ganz gewaltig!
F*CK U Nutella Mann!
Dir glaube ich GAR NICHTS MEHR!!
Klare Meinung – das muss man akzeptieren. 💪
Bin ganz ehrlich:
Ich traue solchen Aussagen von CEO’s, egal welcher Firma, kein Stück mehr. Dafür war, und ist, diese regelrechte „heute hüh morgen hop“ Haltung viel zu offensichtlich und regelmäßig.
Mehr als abwarten kann mann als Konsument nicht. Unsere einzige Möglichkeit ist und bleibt: wenn es komplett an uns vorbeientwickelt wird, können wir jede Firma mit unseren Portemonnaies strafen indem wir deren Produkte eben nicht kaufen.
Habe fertig.
Manche wünschen sich ganz offensichtlich den Untergang von MS im Gaming, aber das wird nicht passieren. Gaming ist inzwischen der drittgrößte Umsatztreiber und hat mit Cloudgaming noch unfassbar großes Potenzial, langfristig betrachtet. MS hat da eine einzigartige Stellung in der Branche.
Stimmt. Sehr viele Euro-Dollar auf der hohen kannte. Mann munkelt es wären 300. 😋✌️
Das Preisen von neuen Wegen, die man gehen möchte, heißt vermutlich nicht so viel Gutes für Gamer. Denn die Wege der letzten 13 Jahre waren bis auf die Zeit der One X nicht sonderlich gut.
Würde mich mal interessieren, was war für dich jetzt besonders schlecht in der Zeit?
Logisch, die vermurkste Vorstellung der Xbox One, eine Konsole die einfach ihrer Zeit voraus war.
Das Internet war damals noch bäh und für alle Neuland, über TV, TV, TV brauchen wir nicht sprechen, das war der Tiefpunkt. Aber danach? Game Pass, geniale AK, Blockbuster Games und eine geniale Series X.
Aber was war in den 13 Jahren konkret schlecht?