Xbox Next: Nadella stärkt Xbox und bekennt sich klar zur Gaming-Zukunft

Nach der personellen Neubesetzung in der Gamimng-Sparte fand ein internes Q&A bei Microsoft statt, bei dem die zukünftige Xbox‑Chefin Asha Sharma gemeinsam mit Microsoft‑CEO Satya Nadella über die Zukunft der Gaming‑Sparte sprach.

Nadella trat dabei im Xbox‑Hoodie auf und vermittelte eine ungewohnt offene, positive Haltung gegenüber der Xbox‑Division. Die Aussagen wurden über mehrere interne Quellen bestätigt.

Gaming als Kernidentität von Microsoft

Nadella machte deutlich, dass Gaming für Microsoft nicht nur ein Geschäftsbereich ist, sondern ein zentraler Bestandteil der Unternehmensidentität. Er betonte, dass Microsoft ohne seine Kernbereiche – Plattformen, Entwickler‑Tools, Wissensarbeit und Gaming – nicht existieren würde.

Diese Identitäten müssten gepflegt und erneuert werden, und er dankte dem Xbox‑Leadership‑Team sowie allen Mitarbeitern, die die Marke über 25 Jahre aufgebaut haben.

Zudem erinnerte er daran, dass es bei seinem Amtsantritt ähnliche Zweifel an seiner Kompetenz im Cloud‑Bereich gab – bevor Microsoft unter seiner Führung zu einem globalen Cloud‑Powerhouse wurde. Eine ähnliche Entwicklung sieht er langfristig auch für Gaming.

Gaming als Innovationsmotor

Nadella hob hervor, wie stark Gaming die technologische Entwicklung bei Microsoft beeinflusst hat. Von DirectX über Windows bis hin zu GPU‑Servertechnologien habe Gaming immer wieder als Beschleuniger für Innovationen gedient. Er verwies darauf, dass selbst Unternehmen wie NVIDIA ohne Gaming nicht in ihrer heutigen Form existieren würden.

Trotz dieser technologischen Bedeutung betonte Nadella, dass Microsoft nicht von klassischen Erwartungen an Gaming abrücken werde. AAA‑Konsolenspiele blieben ein zentraler Bestandteil der Strategie, gleichzeitig wolle man aber neue Wege gehen, um Gaming weiter auszubauen.

Langfristige Investitionen und klare Erwartungen

Nadella stellte klar, dass Microsoft „langfristig auf Gaming setzt“ und weiterhin investieren wird. Die Gaming‑Sparte gehöre zu den größten Kapitalinvestitionen des Unternehmens. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Verantwortung nun beim Team liege, durch Kreativität und exzellente Umsetzung zu überzeugen. Softwareentwicklung sei immer mit Risiken verbunden, doch Gaming sei aufgrund seines kreativen Charakters besonders anspruchsvoll.

Asha Sharma führt Xbox in die Zukunft

Für Asha Sharma war das Q&A ein wichtiger erster Auftritt als kommende Xbox‑CEO. Sie leitete das Gespräch ein und übergab Nadella die Bühne, der ihre Rolle und die Bedeutung der kommenden Führungswechsel unterstrich. Sharma soll Xbox in eine neue Phase führen, während Nadella die strategische Rückendeckung liefert.

Microsoft zeigt sich so geschlossen und optimistisch wie lange nicht mehr. Die Aussagen von Nadella und Sharma deuten darauf hin, dass Xbox weiterhin eine wichtige Rolle im Konzern spielt – und dass die Gaming‑Sparte langfristig gestärkt werden soll.

Wie bewertet ihr Nadellas klare Worte zur Zukunft von Xbox?