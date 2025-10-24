Xbox Next: Nächste Generation kostet über 1.000 US-Dollar – Gerücht

33 Autor: , in News / Xbox Next
Übersicht

Laut neuen Gerüchten könnte die nächste Xbox-Generation mit einem Preis von weit über 1.000 US-Dollar zu Buche schlagen.

Xbox-Chefin Sarah Bond zufolge soll die nächste Xbox-Generation ihren Käufern ein sehr hochwertiges und sehr exklusives Erlebnis bieten. Diese Herangehensweise könnte sich natürlich auch im Preis widerspiegeln.

Laut Informationen des bekannten Leakers KeplerL2, sollen alleine die Materialkosten der nächsten Xbox-Generation über 999 US-Dollar ausmachen. Der Preis der Konsole könnte somit bei weit über 1.000 US-Dollar liegen.

Durch die Pläne Microsofts, auch Spiele-Shops von Drittanbietern wie Steam einzubeziehen, werde es KeplerL2 zufolge, durch die geringeren Einnahmen mit Spieleverkäufen, nicht möglich sein, die Konsole zu subventionieren.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Next

33 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Dreizehn 7960 XP Beginner Level 4 | 24.10.2025 - 07:59 Uhr

    Wenn Steam mit drauf ist dann ist es mir egal….und falls nicht dann wird’s diesmal ein PC🔥‼️

    0

Hinterlasse eine Antwort