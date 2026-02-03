Xbox Next: Nächste Xbox angeblich erst 2027 – Insider spricht von Windows‑PC‑Konsole

Laut neuen Gerüchten verschiebt sich die nächste Xbox mindestens bis 2027, während Microsoft angeblich an einer vollwertigen Windows‑PC‑Konsole arbeitet.

Der Xbox‑Insider Jez Corden sorgt mit neuen Aussagen für Gesprächsstoff. In einem aktuellen Gerücht heißt es, dass die nächste Xbox‑Generation frühestens 2027 erscheinen soll.

Die Verzögerung soll auf mehrere Faktoren zurückgehen, darunter die Entwicklungskosten für modernen Arbeitsspeicher sowie Microsofts Bestreben, die technische Basis der Konsole grundlegend zu verändern.

Ein zentraler Punkt seiner Aussagen betrifft die sogenannte Xbox Full Screen Experience, eine Windows‑11‑Funktion, die Microsoft offenbar stärker in die Konsolenarchitektur integrieren möchte.

Corden bekräftigt erneut, dass die nächste Xbox im Kern ein vollwertiger Windows‑PC sein soll – ein Schritt, der die Plattform stärker vereinheitlichen und Entwicklern wie Spielern ein konsistenteres Ökosystem bieten könnte.

Die RAM‑Preise spielen laut ihm ebenfalls eine Rolle. Moderne Speicherstandards wie GDDR7 treiben die Kosten in die Höhe, was die Hardwareplanung erschwert und den Launch‑Zeitraum nach hinten verschieben könnte. Microsoft soll daher bewusst mehr Zeit einplanen, um eine wirtschaftlich tragfähige und technisch zukunftssichere Lösung zu entwickeln.

Da es sich um ein Gerücht handelt, bleibt unklar, wie konkret die Pläne tatsächlich sind. Dennoch zeichnen die Aussagen ein Bild davon, wie ambitioniert Microsoft die nächste Generation angehen möchte – und warum sie möglicherweise länger auf sich warten lässt.