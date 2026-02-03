Xbox Next: Nächste Xbox angeblich erst 2027 – Insider spricht von Windows‑PC‑Konsole

Der Xbox‑Insider Jez Corden sorgt mit neuen Aussagen für Gesprächsstoff. In einem aktuellen Gerücht heißt es, dass die nächste Xbox‑Generation frühestens 2027 erscheinen soll.
Die Verzögerung soll auf mehrere Faktoren zurückgehen, darunter die Entwicklungskosten für modernen Arbeitsspeicher sowie Microsofts Bestreben, die technische Basis der Konsole grundlegend zu verändern.
Ein zentraler Punkt seiner Aussagen betrifft die sogenannte Xbox Full Screen Experience, eine Windows‑11‑Funktion, die Microsoft offenbar stärker in die Konsolenarchitektur integrieren möchte.
Corden bekräftigt erneut, dass die nächste Xbox im Kern ein vollwertiger Windows‑PC sein soll – ein Schritt, der die Plattform stärker vereinheitlichen und Entwicklern wie Spielern ein konsistenteres Ökosystem bieten könnte.
Die RAM‑Preise spielen laut ihm ebenfalls eine Rolle. Moderne Speicherstandards wie GDDR7 treiben die Kosten in die Höhe, was die Hardwareplanung erschwert und den Launch‑Zeitraum nach hinten verschieben könnte. Microsoft soll daher bewusst mehr Zeit einplanen, um eine wirtschaftlich tragfähige und technisch zukunftssichere Lösung zu entwickeln.
Da es sich um ein Gerücht handelt, bleibt unklar, wie konkret die Pläne tatsächlich sind. Dennoch zeichnen die Aussagen ein Bild davon, wie ambitioniert Microsoft die nächste Generation angehen möchte – und warum sie möglicherweise länger auf sich warten lässt.
82 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also Steam und das ganze hab ich bis jetzt nicht gebraucht, und werde ich auch nicht brauchen. Also behalte ich meine series X und hol mir später die PS 6 dazu, dann kann ich alles spielen was mir gefällt, PS und Xbox games auf einer Konsole.
Erst 2027? Verdammt, hätte auf einen Shadow Drop zum Summer Game fest gehofft! *Ironie off* 🤦🏼♂️
Ihr wisst schon dass wir schon im Jahr 2026 sind oder?
Moment.
Ich brauche jetzt einen Moment für mich.
Eine Konsole, was überhaupt nie, wirklich gar nicht, für 2026 angekündigt wurde, eigentlich überhaupt noch NIE offiziell angekündigt wurde, wird jetzt laut Gerüchten verschoben.
Das muss ich jetzt erstmal innerlich verarbeiten.
Ich vermute, dass durchaus ein Release für November 2026 geplant war und evtl. die Ankündigung für März geplant war. Ein Jahr Vorsprung vor Sony wäre durchaus eine gute Sache, dazu noch die Steam Machine, die ebenfalls als Konkurrent angesehen werden dürfte. Somit überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass eine Veröffentlichung für 2026 angestrebt wurde…
Trotzdem. Es ist nicht angekündigt, also es kann wann auch immer rauskommen. Für mich war 2026 sowieso unrealistisch. Keine Ahnung was diese Aussage überhaupt soll.
Klar wäre das ein Vorteil wenn es früher rauskommen sollte. Wie wir aber laut Gerüchten wissen, konnte die nächste Playstation erst 2030 kommen. Also ist noch Zeit.
Und Steam Machine hat auch noch kein Datum. Das wird auch interessant.
Was heißt hier „erst“? Ich fände das viel zu früh. Die aktuellen Konsolen sind lang nicht ausgereizt, da man Jahrelang für LastGen die Spiele hat mit entwickeln müssen. Von mir aus gern bis 2030 😋
Wenn das Warten auf günstigeren RAM nicht nach hinten losgehen könnte… wer sagt denn, dass die Preise wieder erheblich sinken werden. Die ganze KI „Blase“ und der dazugehörige RAM-Hunger werden nicht einfach mit der Zeit stark sinken…
Wenn sich all die Gerichte bewahrheiten, dann warte ich auch gerne bis 2028. Hauptsache es stimmt, dass Steam und Co. mit an Bord sind.