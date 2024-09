Xbox Next: Nächste Xbox-Generation soll 599 US-Dollar kosten – Gerücht

Autor:, in / Xbox Next

Laut unbestätigten Informationen eines Insiders peilt Microsoft für die nächste Xbox-Generation einen Kaufpreis von 599 US-Dollar an.

Mit der kürzlich enthüllten PlayStation 5 Pro, die in Europa mit einem Preis von 799,99 Euro zu Buche schlägt, fand die seit geraumer Zeit anhaltende Aufwärtsspirale der Konsolenpreise ihren vorläufigen Höhepunkt.

Analyst Piers Harding-Rolls geht trotz des hohen Preises, der von großen Teilen der Gaming-Community teils harsch kritisiert wurde, von ähnlichen Verkaufszahlen wie bei der 2016 veröffentlichten PlayStation 4 Pro aus.

Viele Fans fragen sich, ob es sich bei den knapp 800 Euro Kaufpreis um einen einmaligen Ausreißer oder um einen Vorboten der preislichen Entwicklung des Konsolenmarktes der nächsten Jahre handelt.

Wie jetzt WBG Xbox Podcast-Host Durt Griggity berichtet, soll dies in Bezug auf die nächste Xbox-Generation nicht der Fall sein. Der Insider „Doo Doo Jenkins“ habe ihm verraten, dass Microsoft einen Preis von 599 US-Dollar anpeile.

„Doo Doo Jenkins“ hatte in der näheren Vergangenheit durch zutreffende Vorhersagen bezüglich der Multiplattformveröffentlichung von Doom: The Dark Ages, der nur kurzzeitigen Exklusivität von Indiana Jones und der Xbox-Veröffentlichung der Marvel vs. Capcom Collection von sich reden gemacht.